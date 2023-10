Teatro contra el acoso

“Estaba caminando por la calle y pasé por delante de un grupo de hombres juntos. Algún piropo me cayó. Me giré y les pregunté qué les pasaba. Se quedaron callados, no se lo esperaban porque nosotras siempre tenemos que agachar la cabeza”. Nora Escudero, de 3º de la ESO del IES Rodeira de Cangas, realizaba ayer esta reflexión en un pasillo exterior del Auditorio de Afundación de Vigo que acogía la primera jornada de la programación escénica para escolares de la Obra Social ABanca.

Nora, junto a 600 escolares de once centros de Secundaria de Vigo y su área, presenció la obra teatral “Golfa” a cargo de la compañía Primera Toma. En la pieza se trataron temas como el acoso escolar; la exposición individual en redes; el consentimiento en las relaciones sexuales; la diferenciación entre hacer el amor, coito y prácticas sexuales; el empleo de los piropos y lo que estos causan en niñas y mujeres; así como el acceso al porno a tempranas edades y los insultos machistas contra mujeres. La pieza teatral presentaba a una chica (María Rivera) y un chico (Ninton Sánchez) estudiantes en un instituto y que meses atrás habían sido pareja, a la madre del joven (Ana Varela) y a un sexólogo (Pedro Rubio). Este último dirigía en la obra una sesión de terapia emitida vía streaming –de hecho, había una gran pantalla en el escenario que enfocaba a cada uno con plano medio– y en la que se fueron tocando diversos temas. Respecto a los piropos, la reflexión sobre los mismos tuvo su punto de partida en los versos pintados que el chico le escribía en los muros a la chica para declarar que le gustaba. Esos ‘piropos’ , señaló el sexólogo plasman una “cosificación” de la chica. Es decir, es tratada como una cosa, como si fuera un objeto de posesión del chico, añadiéndole un punto de presión ya que fueron realizados en un espacio público para que lo viese todo el mundo. De hecho, la actriz que daba vida a la joven a la que iban dirigidos los piropos apuntaba en la pieza que aunque le gustaban los versos, por otro lado eran una losa: “Era como una obligación a estar con él”, por la presión de la gente a que respondiera positivamente a esa muestra de enamoramiento. Pero, ¿cómo lo viven las chicas de carne y hueso de nuestros días? “Hace no mucho –recordaba Alba García, de 4º de ESO del IES Rodeira– iba corriendo haciendo deporte. Iba con ropa apretada, enseñando el ombligo. Paró un coche junto a mí, me pitó una moto... Son situaciones incómodas; es una inseguridad que siempre tenemos”. Ante la pregunta de si ha pasado miedo en esas situaciones, respondió rotunda que sí. “Por muy fuertes que queramos ser, ese miedo siempre va a estar ahí”, añadió con pesar. A su lado, Dafne Lamoso, de 3ª de Secundaria, señalaba que “lo sufres mucho, aunque te quieras hacer la dura. A veces, los chicos te dicen esas cosas... y en el instituto sientes que en dirección no tienes el apoyo de determinadas personas porque casi todos [los profesores del cuadro directivo] son hombres. No te contestan lo mismo que una mujer; una mujer se pone en tu sitio”. Consentimiento Otro tema de la obra se fijó en el consentimiento. La historia presenta una terapia entre los personajes ordenada por una jueza para esclarecer un presunto caso de acoso en un instituto a raíz de una pintada en el muro en el que se lee 'Golfa'. Esa palabra fue empleada por la madre del chico contra la exnovia de su hijo cuando esta empezó a denunciar ser insultada por él y otras personas por empezar una relación con otra persona. A medida que avanza la obra, la joven va descubriendo que no quería continuar la relación con él porque le obligaba a hacer prácticas sexuales que ella no quería. Ahí, el sexólogo diferencia en hacer el amor de prácticas sexuales y de coito lo que a menudo tiende a ser confundido como una misma cosa. Es el caso del chico protagonista que aprende en la terapia que hacer el amor incluye muestras de cariño sin tener que incluir penetración y que debe aceptar que su pareja no está obligada a hacer lo que él quiera por lo que no debe forzarla. Ya en el debate, el alumnado se abrió a realizar comentarios. Aplaudido fue el chico que reconoció que no le parecía bien cuando otros jóvenes hacían comentarios soeces contra las chicas como “Yo, a esa, le daba”. También recibió aplausos la joven que confesó que no basta con pedir perdón en acoso, insultos o violencia; mientras que se vio el doble rasero cuando un estudiante defendía piropear a las chicas aunque veía mal que se los soltasen a su madre. Diferencias en el lenguaje El alumnado conectó de lleno con una pieza teatral –que hasta incluyó dos actuaciones musicales en clave hip hop– cuyo final no es sencillo al invitar a reflexionar sobre la necesidad de que las jóvenes manden sobre sí mismas al tiempo y sobre el uso de determinadas palabras dependiendo de si se emplean para mujeres o para hombres. Es el caso de golfo y golfa. Mientras para ellos puede resultar una denominación de pillo; para ellas sólo presenta la acepción de puta. “Al final el personaje de la chica de tanto oír y leer golfa se cree que lo es”, interpretó Saínza Cordeiro, acompañada de Iria Martínez del IES Rodeira de Cangas.