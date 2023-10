“El síndrome de la impostora comienza en el colegio cuando te dicen que no vales para algo, que pintar círculos de colores en una mariposa en lugar de colorearla entera esta mal o que pintar a tu madre con la cara verde no está bien. Te cortan tu libertad, un niño es un lienzo en blanco, todo lo que plasma es producto de su imaginación y le coartan su libertad”, le ponen límites que luego asumimos de adultos”. Así lo manifestó ayer la artista pictórica e influencer Celia Gallego en un acto celebrado en Club FARO donde presentó su libro “Síndrome de la impostora, la mujer intrusa” (editorial DashBook).

En una charla con su presentador, Pablo Blanco, responsable de tecnología de la DashBook, la joven de 25 años fue desgranando diferentes aspectos que relata en su primera obra bibliográfica, muchos de los cuales descubrió ahondando en el tema que aborda, que confesó que sufre y para el que ha consultado con psicólogos y en libros de autoayuda. “El síndrome de la impostora es un cuadro psicológico por el que piensas que el éxito que tienen no lo mereces”, resumió.

Refiriéndose a su experiencia personal durante su etapa educativa, Gallego comentó que el talento artístico de su infancia dejó de tener valor en cuanto las matemáticas empiezan a ser un dogma de fe. “Mi mejor amiga es un as de las matemáticas y yo de la plástica; a ella le decían que era lista y a mí no”, relató.

A la hora de decantarse por una especialidad de bachillerato, su interés iba por la rama artística, pero en el colegio donde estudiaba desde pequeña solo tenían el de ciencia y el de sociales, así que expuso a sus padres la intención de matricularse en otro instituto. “Fueron a hablar con los profesores de mi colegio y les comieron la cabeza convenciéndoles de que tenía que escoger matemáticas para no cerrarme salidas”; Al final sus padres –ambos funcionarios– sabían que “lasa oposiciones funcionan” y la salida laboral de un artista les resultaba incierta. Estudió bachillerato de la rama sociosanitaria y después, en la universidad, Periodismo.

Una de las razones por las que las mujeres sufren el síndrome de la impostora es por la falta de referentes femeninos en ciertas profesiones. “Consulté un libro de arte para un trabajo de fin de grado y no salía ni Frida Khalo. Entonces te dices: ¿qué hago?. No voy a ser la primera mujer que empiece a pintar”.

La ponente aludió a varias pintoras silenciadas, como Sofonisba Anguissola, la retratista de Felipe IV, o Ángeles Santos, referente de las vanguardias a la que su padre prohibió seguir pintando y, cuando ella amenazó con suicidarse, la llevó a un psiquiatra para que le hicieran una lobotomia. “Cuando vas a la galería Ufizi y te enseñan el cuadro “Judith decapitando a Holofernes”, de Artemisa Gentileschi, lo primero que te dicen es que la violaron; de Ángeles Soto te dicen que era lesbiana, ¿vamos a decir que Picasso era un maltratador?”, comentó, al tiempo que aseguró que su libro está escrito en tono irónico, con sarcasmo y enfado. “En mis dedicatorias, pongo ‘espero que te enfades leyéndolo’”, expresó.

Si bien la situación actual es rescatar del olvido a mujeres silenciadas por la historia, Gallego consideró que los avances son muy lentos y que en “ARCO, la feria más importante de arte contemporáneo de España, el porcentaje de artistas mujeres es solo del 20%”.

Se refirió también al capítulo más polémico de su libro, el que aborda la lucha que se establece entre mujeres. “Es lo que hemos mamado, el heteropatriarcado nos ha utilizado de armas arrojadizas, nos han hecho competir entre nosotras, nos dicen que solo hay una Frida y nos peleamos por serlo”.

Comunicadora con éxito en redes sociales y pintora de nacimiento y vocación

Graduada en Periodismo por la Universidad de Valladolid y con estudios de piano, Celia Gallego ha sentido pasión por la pintura desde su infancia. Esta joven vallisoletana afincada en Madrid ha conseguido a sus veinticinco años hacerse un hueco en el circuito artístico, exponiendo en galerías como Whitelab, Montesqui y el festival Art Battalion, donde expuso en 2021 en el hotel Riu, a la vista de toda la Gran Vía. Ha trabajado como artista para Faber Castell, Winsor and Newton, Inditex o Tous, entre otras marcas. Al mismo tiempo, sus dotes de comunicadora le han permitido dar a conocer su trabajo a audiencias masivas en redes sociales, siguiendo la estela del youtuber italiano Marcelo Barengui. Varias de sus obras se han vuelto virales, como es el caso de sus ojos redondos sobre lienzo, que han llegado a tener más de veintidós millones de visitas en Tiktok. La oportunidad de escribir su primer libro le vino de la mano de la editorial francesa que trabaja con artistas DashBook, en forma de un correo electrónico al que tardó un mes en responder pues pensaba que sería spam, una broma o que ella no había hecho nada destacable para recibir tal oferta. “Me propusieron que eligiera tema y me decidí por el síndrome de la impostora”, explica. En su faceta artística, Celia Gallego centra su obra, sobre todo, en la búsqueda del ser interior en las personas, que plasma en retratos de personas con rostros partidos, desfigurados, mezclados unos con otros, centrándose en el arte surrealista. “Si no pinto me muero; cuando pinto lloro porque trato emociones que a veces son molestas”, dice. Su labor de comunicadora la ha convertido en una influencer en redes sociales y en el podcast “Sincericidio” que desarrolla con la actriz Ana Álvarez.