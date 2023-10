A cita con Os Resentidos polo Samaín terá que agardar. Aqueles que estaban ansiosos por gozar de novo do seu directo deberán ter un pouco máis de paciencia. A actuación programada para a noite deste 31 de otubro no no pub Sinatra, no CascoVello de Vigo terá que esperar.

Tal e como explica a banda, vense na obriga de aprazar o concerto debido a problemas de saúde dun dos membros do grupo e, a fin de protexer ao público e ao artista despois de dar positivo en COVID, non subirán esta noite ao palco do local vigués. Pero non se demorará moito o reencontro, xa que esta mala nova trae xa unha boa, a nova data, que será o próximo 5 de decembro.