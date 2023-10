“Custoume perder a vergonza de usar o seseo e a gheada”

Sica Romero (Carnota, 1995) é a gañadora do XXVII Premio Literario San Clemente na categoría de novela en galego con “Avelaíñas eléctricas” (Nêspera editora), da que o xurado destacou a súa capacidade de “concentrar” nunha soa obra unha “gran variedade de temas de actualidade” e a aposta da escritora por “romper prexuízos” ao empregar o seseo e a gheada con naturalidade, convertendo o “dialectalismo” en ferramenta literaria.

–Gaña o San Clemente coa súa primeira novela. Mellor debut imposible.

–Foi unha sorpresa xusto por iso, porque é a miña primeira obra e si xa estar nomenada e de finalista foi unha sorpresa, xa o de gañar non o esperaba e abrazo o premio e estou moi agradecida.

–O xurado puxo en valor, entre outras cousas, o seu uso do idioma.

–Hai obras que teñen un pouco de escrita nalgún dialectal do galego, por exemplo Nuria Vilán, no seu poemario “Simún”, onde emprega a gheada nalgúns poemas; Marilar Aleixandre empregouna tamén hai anos nunha das súas personaxes, pero é certo que era bastante arriscado que a metade do libro fose escrita non soamente con gheada e seseo, senón tamén con palabras dialectais que non están recollidas pola Real Academia Galega. Ademais, o feito de transcribir algo oral traía moitos problemas porque non hai normas con iso. Facer iso ben foi o traballo máis grande do libro e que se valore ese aspecto é moi gratificante.

–Ademais, tendo en conta que o xurado estaba formado por alumnos de Secundaria.

–Dáme a sensación de que cada vez se reivindica máis a diversidade en xeral na vida, pero tamén na linguaxe e na maneira de expresarse. Parece que cada vez, dependendo de que ámbito, hai menos vergoña a ser quen un ou unha é realmente.

–Por iso o empregou?

–Decidín empregalo porque sempre tiven vergonza a falar con gheada e seseo, pero é o que me sae de maneira natural porque na miña casa fálase así. Na escola e no instituto nunca me atrevín a falar así porque o consideraba non culto. Na universidade, tampouco. Para min a lóxica era que a personaxe de Olivia, que é da zona da Costa da Morte, falase sen vergonza na maneira na que eu falo na miña casa e parecíame importante reivindicar ese aspecto.

–Perdeu xa a vergonza entón?

–Si, custoume moito. Cando empecei a presentar o libro falaba normativo e eu defendía o uso da lingua en toda a súa diversidade e formas, que cada quen fale como quen é, de onde é, que reivindique as raíces porque nos da valor e conta unha parte de quen somos, sen embargo eu facía esta reivindicación falando normativo. Solteime un día e, dende aí, como me sinto tan cómoda, xa me da igual.

–Por que ese título de “Avelaíñas eléctricas”?

–Para min é unha metáfora que atravesa todo o libro. A protagonista, Mariña, fala que dende pequena sentiu unhas avelaíñas dentro, algo que non sabe o que é, que non pode expresar, e son unha metáfora dese malestar que non entende, porque non ten ferramentas para comprenderse a si mesma. Ó longo da historia esas avelaíñas van mudando a súa cor e fan referencia á diferentes maneiras de sentir.

–Pero non foi o primeiro título no que pensou para o libro?

–Eu pensaba titulalo “O rapto”, en referencia a unha escultura de Bernini, que conta a historia do rapto de Proserpina; parecíame que era unha metáfora moi bonita. Na miña cabeza tiña moito sentido, pero ó final saíu o de “Avelaíñas eléctricas” e alédome moito porque creo que é unha metáfora máis comprensible e chega máis á xente.

–Trata tamén moitos temas importantes hoxe en día como a saúde mental, por exemplo.

–Si. De feito, sorprendeume moitísimo que se lese nos institutos. Eu non sabía que me estaba lendo xente tan nova porque a verdade é que eu, con esa idade, non lembro ter esa conciencia social nin chegar tan alá das cousas, de ter esa conciencia política e ese querer entender e entenderse. E sorprendeume moitísimo que se valorase tan ben entre xente tan nova a obra. É certo que toca temas delicados e de violencia, dos que agora se fala moitísimo e dos que se ten que falar en literatura e en tódolos eidos da cultura, pero incluso me daba un sentimento de protección de dicir que xente tan nova non o podía ler, cando, en realidade, si. Valoro moito que xente tan nova faga gañar un libro que reivindica a diversidade sexual, a liberdade... Creo que é algo moi esperanzador, que a xente vote a favor de ler sobre estes temas.

–É difícil sobresaír na literatura hoxe en día?

–É complicado pero eu creo que escribimos cousas tan distintas e somos tan diversas dentro da literatura que é como si cadaquén tivese o seu propio público. É marabilloso atoparnos entre nós e falar e compartir porque podemos aprender moitísimo unhas das outras.

–Rosalía de Castro está moi presente nesta obra. Que outras referentes ten?

–Rosalía é unha escritora que me obsesionou, por así dicilo, cando estaba no instituto. A profesora púxonos un exame para subir nota analizando versos seus. Eu lin a súa vida e deime de conta de que todo viña de algo, non todo era autobiográfico, senón que viña dun contexto social, económico, político... E a min apaixonoume, ninguén nunca me fixera sentir tanto, e menos en poesía. Despois, non sei cales son os meus referentes, pero mentres escribín “Avelaíñas eléctricas” pasei por moitísimas autoras e eu creo que todas me ían aportando cousas. Andrea Abreu, por exemplo, fíxome abrir os ollos a unha maneira máis libre de escribir, a que non pasa nada se xogas un pouco e te saes do que se espera, non soamente porque poida saír ben, senón porque fai falta. Aínda saíndo mal, é importante que a xente se arrisque, porque senón facemos sempre o mesmo. Tamén Siri Hustvedt me influíu á hora de escribir, Alice Walker, Berta Dávila... Están todas aí pero non podo dicir cales son referentes. Saramago é un dos meus autores favoritos do mundo.

–Trátase tamén dunha obra cunha parte visual moi importante.

–Tiña sentido, sobre todo tendo en conta que introducía un montón de referentes das artes plásticas e da poesía, que o libro fose visual. Tiña sentido que contido e forma fosen da man.

–Como foi ese proceso no que da o paso a escribir unha novela?

–Eu xa viña de escribir cousas moi distintas os anos anteriores e gustábame, pero ó que me axudou “Avelaíñas eléctricas” foi a encontrar a miña voz e a maneira de escribir na que máis cómoda me sinto. Creo que aínda me sigo buscando porque quedan moitas cousas por descubrir e por perfeccionar, pero antes tiña unha maneira de escribir máis tradicional e con “Avelaíñas” atrevinme a facer moitas máis cousas porque non estaba escribindo para ninguén. Escribina mentres estaba traballando nun museo, igual que Mariña, e tiña que estar oito horas sentada nunha cadeira. Ás veces entraba xente e outras, ninguén. Estaba rodeada de obras moi ruidosas, ás veces ás escuras e levaba un caderno e un bolígrafo para facer algo que me ocupase a mente.

–Que hai de Sica Romero na historia?

–Moita xente me pregunta se me pasou todo iso. Non, e menos mal, pero sempre me deu moita rabia ver situacións de abuso cara aquelas persoas máis vulnerables. Nunca o entendín, nunca entendín que se tratase así a outra xente e a min axudábame escribilo.

–Este libro empezou a escribilo en castelán?

–Certo. Hai cousas que son moi diferentes pero teño copias manuscritas e tamén impresas deses primeiros borradores en castelán e hai fragmentos que están exactamente iguais. En Olivia hai un cambio máis grande, xa non pola gheada e o seseo, senón polo seu carácter. A lingua, ó ser distinta, ela é distinta, ten outra forma de ser. Decidín reescribilo en galego porque sentíame menos impostada e máis eu. E foi unha sorte porque foi darme unha oportunidade de descubrir como son como escritora.

–Prepara xa novo libro?

–Antes de ir este verán á Residencia Literaria da Cidade da Cultura, con Javier Peña, estiven organizando ideas. Dende que saín estiven moi inspirada e creativa e escribín moito, pero hai momentos. Eu non me meto presión porque creo que escribir é unha cousa de tempo e de deixar repousar o que escribes. O que ten que saír finalmente, o que a xente ten que ler, eu penso que é aquilo que ti poidas ler dentro de dez anos e te sintas representada niso.

–E manterá esta forma de escribir?

–Non me vou limitar e quero seguir atopando a miña voz, pero si que vou a manter a oralidade, o dialectal. Iso, en maior ou menor medida, sempre vai estar porque me sinto moi cómoda aí.

–“Avelaíñas eléctricas” deixa un final aberto. Haberá segunda parte?

–Penseino moitas veces, pero tiña que coller distancia. Agora estou traballando noutra cousa, pero encantaríame. Confío nun futuro conseguir esa historia, ó mellor a través doutras personaxes. Sería moi bonito, sobre todo coa de alegrías que me está dando este libro.

–É certo que unha profesora lle dixo que non sabía redactar?

–Normalmente, coas boas novas sempre sae falar da xente que estivo aí e que apoiou, pero tamén é verdade que por cada persoa boa pode haber unha ou varias que son pedras no camiño. Eu tiven moita sorte porque esas pedras sempre puiden esquivalas gracias ao apoio que tiven, pero dáme moita pena pensar que esta xente puido ser pedra no camiño doutras persoas que non tiñan o apoio e o agarimo e a axuda doutra xente que pesase máis.