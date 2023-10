A edición 13 do Festival Kerouac de poesía pechou as súas portas onte en Vigo e fíxoo cunha resposta sobresaliente do público no auditorio do MARCO. Alí, o poeta Mario Obrero defendeu que “a poesía é un exercicio de valentía”.Tamén deu “grazas” a seus pais, pola “sensibilidade, o entendemento,” á hora de mercar un dicionario Vox co que aprendeu el a lingua de noso.

“Esa palabra latina que nos deu a voz e tanto é unha palabra que pode estar contaminada e que anda en loita, como toda a linguaxe, como todos os idiomas. Nós temos moito que dicir e que sentir”, dixo.. Para el, a xente contraria ás linguas cooficiais ten “moi pequena a cabeza (...) A quen ten medo: “Ao arco da vella, á cunca,aos pronomes?”. Ademais de Obrero, o público gozou coa arte de Lola Marco, Óscar Curieses e Pablo Ramírez.