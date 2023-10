Los cimientos de un sueño

El programa comunitario “Non hai fronteiras!”, que lleva a cabo el Plan Comunitario de Teis en Vigo con la colaboración de la Fundación “la Caixa” para ofrecer un punto de encuentro en el barrio a mujeres de origen extranjero, cuenta entre sus usuarias con un caso “excepcional”: Nihad Bn Otman, de 22 años, que cursa Arquitectura en la Universidad de A Coruña después de acudir durante todo el año pasado a los cursos de alfabetización idiomática e informacional que imparten en el centro y a los que asistía junto a su madre Rhimo Ajbal, que este año seguirá en el programa, esta vez junto a otra de sus hijas: Niemat Bn Otman, de 13 años.

Rhimo Ajbal, originaria de Marruecos, lleva cerca de dos años en Vigo con su esposo y tres de sus cuatro hijos –el otro, de 19 años, estudia Arquitectura en Francia–. “Antes estuvimos unos meses en Monforte, donde vive mi madre”, dice la matriarca de la familia. Decidieron en su día abandonar su país con el sueño y la intención de que Nihad pudiera cumplir su sueño universitario en Galicia.

Nihad ya había finalizado sus estudios de Bachillerato en Marruecos, donde había alcanzado una extraordinaria nota media de 8,5. La homologación de dicho título, proceso en el que la ayudaron desde el Plan Comunitario de Teis, guiándola con todo el papeleo, tardó unos seis meses. “La ayudaron con la matrícula y a tramitar todos los papeles porque nosotras, con el tema del idioma, ya que muchos trámites son en gallego, no podríamos haber hecho muchas cosas sin su ayuda”, expone.

Mientras, asistía con su madre a las clases que impartían en el centro. “Nihad tiene un nivel alto y mucha capacidad, es trabajadora y disciplinada, por lo que no tuvo en realidad mayores dificultades con el idioma”, indica Genoveva Cordeiro, trabajadora social y coordinadora técnica del Plan Comunitario de Teis, que destaca, sobre todo, el beneficio social de su participación en el programa. “Cuando llegaron aquí no conocían a nadie, pero son muy participativas, asistían a las clases, a las salidas por el barrio... Fue muy importante, sobre todo, de cara a su socialización”, subraya. El talento y espíritu de superación son incuestionables en la joven, que también realizó estudios en Marruecos relacionados con la organización de eventos, gracias a los que ayudaba a su progenitora en un negocio online llamado “Event by Nihad”. “Es una gran estudiante y una mujer muy trabajadora”, dice con orgullo Rhimo, su progenitora.

Su participación en el programa del Plan Comunitario de Teis se dio casi por casualidad, cuando en el centro en el que estudia su hija Niemat le comentaron la posibilidad de llevar a la niña para que la ayudasen con el idioma.

–“¿Puedo anotarme yo también?”, les preguntó Rhimo cuando fue a solicitar información.

“Con todos mis hijos me gusta ser una mujer trabajadora e implicada”, dice Rhimo, que aconseja a todas las mujeres extranjeras de la zona a que se animen a formar parte de esta comunidad de ayuda. “Para cualquier cosa que necesito acudo aquí y me guían”, explica.

“Cuando empecé a venir aquí estaba muy perdida, sobre todo en el tema de Nihad y cómo hacer para que pudiera acceder a la universidad y, poco a poco, nos fueron ayudando hasta que consiguió homologar su título”, expone. “Este primer año está saliendo todo perfecto y me estoy adaptando muy bien”, dice Nihad, la joven ya universitaria, en conversación telefónica desde A Coruña.

Este año, Rhimo repetirá en los cursos, pero ahora la acompañará Niemat, que también quiere realizar, algún día, estudios universitarios. “Ella ahora está en el segundo año del instituto y quiere ser también arquitecta, pero de huesos”, dice su madre.

“El Plan Comunitario nos ayuda mucho, solo tengo palabras buenas porque te ayudan en cualquier cosa que necesitas”, afirma agradecida. “Sin ellas no podría hacer nada”, insiste emocionada porque “son muy buenas personas, cariñosas y que saben escuchar cuando lo necesitas. Es como mi segunda casa”, indica.