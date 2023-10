Viguesas que dieron con la tecla

Durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, tocar el piano formaba parte de la educación que recibían las jóvenes burguesas para brillar en los salones antes de casarse, ya que para desempeñar el único papel que la sociedad les tenía reservado, el de esposa y madre, antes tenían que darse a conocer a los posibles pretendientes. Durante muchos años, como profesión, el piano estuvo reservado exclusivamente para el hombre, que era el que ocupaba la esfera pública.

Por esta razón, cuando la pianista y profesora de música Carmen Losada Gallego (Ourense, 1959) decidió rescatar y escribir la historia de las primeras pianistas gallegas, sus pasos se dirigieron inicialmente hacia el estudio de su labor en el ámbito doméstico, que implicaba la recepción y transmisión de un amplio repertorio de obras y la enseñanza a sus hijos.

Sin embargo, en cuanto comenzó a recabar información, descubrió dos cosas. La primera, que había muchas más mujeres gallegas pianistas de las que había previsto, lo que hizo que tuviese que reducir el espectro a Vigo, ciudad donde reside. Segundo, la evidencia de mujeres con un alto nivel pianístico. “Esto me animó a realizar un análisis más amplio de la evolución de la figura de la mujer pianista desde la primera documentada en la ciudad, en 1857, hasta que algunas de ellas eligen, ya en el siglo pasado, el piano como un modo de realizarse profesionalmente”, explica Carmen Losada, una de las principales especialistas en mujeres pianistas del siglo XIX.

El resultado de estas pesquisas es “Mujeres pianistas en Vigo. 1857-1936”, que edita el Instituto de Estudios Vigueses y que se presentará en su sede el próximo viernes (20.00 horas). Se trata de un libro que tiene como base la tesis de Losada, dirigida por el catedrático emérito de la Universidad de Santiago Carlos Villanueva, que fue quien la animó a publicarlo. Es el primer estudio sobre las pianistas viguesas.

“La intención del estudio es visibilizarlas porque forman parte de una historia que es necesario conocer para entender de dónde venimos. No es que se las haya ocultado a propósito; simplemente no se les ha dado importancia porque, históricamente, la esfera pública, donde estaban los hombres, era la importante, y la doméstica, donde estaban las mujeres, no tenía importancia”, afirma.

Losada comenzó este estudio en 2002, alternando la búsqueda de información en hemerotecas como la de FARO con entrevistas con los descendientes de estas pioneras. “La hemeroteca de FARO fue fundamental porque ya se editaba en aquella época y yo no sólo buscaba la crónica de un concierto, sino los anuncios, los ecos de sociedad, cualquier cosa que hiciese referencia a estas pianistas, ya fuesen aficionadas, profesoras y más tarde, profesionales”, explica.

“Mujeres pianistas en Vigo. 1857-1936” es también un repaso de la historia de la ciudad y de sus ambientes culturales en el periodo que abarca el libro, con los salones privados como el de los marqueses de Valladares, primero, y los salones de fiestas, los cafés, teatros y sociedades recreativas como La Oliva después, donde las jóvenes lucían sus dotes pianísticas. El mismo decano abrió en 1913 uno de estos salones de fiestas, donde se organizaban asaltos, reuniones y conciertos.

La primera intérprete de piano de la que hay documentación es Carolina Graña, que actúa en el acontecimiento del año de la sociedad viguesa de 1857: la inauguración del pequeño teatro que los marqueses de Valladares han construido en el pazo donde pasan la temporada invernal. En marzo de 1858 hay otra referencia a esta pianista en el salón del general Rubín, amenizando la recepción ofrecida al general Prim. Vuelve a actuar al día siguiente y a partir de ese momento no hay más datos sobre ella.

A mediados de los años setenta del S. XIX se establece en Vigo El Cable Inglés, empresa que conectó Vigo con Inglaterra y el mundo mediante cable submarino telegráfico, y las primeras profesoras de piano. La primera mujer dedicada profesionalmente a la enseñanza pianística en la ciudad de la que se tiene constancia es la madrileña Joaquina Prieto Agenjo, que estableció su escuela en su casa-habitación de la fonda Europa y que siguió ejerciendo como profesora hasta bien entrado en siglo XX, ya en su domicilio de la calle Policarpo Sanz. Su marido, Francisco Dorda, también era maestro de música, en el colegio Escuela de Comercio. “La pareja es una familia de artistas, de obreros intelectuales, a cuyas mujeres, al igual que en el resto de Europa, son aún las únicas mujeres a quienes se les permite percibir una remuneración por ejercer de profesora sin menoscabo de su honor y el de su familia”, recuerda Losada.

“A las mujeres se les agasajaba con flores por tocar el piano; a los hombres se les pagaba” Carmen Losada - Profesora de música y pianista

Capítulo especial merecen las hermanas Molins Fernández –Emma, Elina y Alma– y Blanca Chao Sedano, pertenecientes a familias de la oligarquía viguesa liberal y republicana, emparentadas entre sí generación tras generación. Son mujeres con una educación esmerada y muy cosmopolita que completarán su formación musical en ciudades como Madrid y Sevilla. En agosto de 1888, Emma Molins y Blanca Chao ganan el premio para piano a cuatro manos del concurso organizado por FARO en el teatro Tamberlick y que, por primera vez, está abierto a mujeres. Además de esta modalidad dirigida a pianistas mujeres, el certamen ofrecía una modalidad mixta a la que sólo se presentó una mujer, la pontevedresa Blanca Balbaneda, que ganó, lo que evidencia la calidad de las pianistas.

“Las pianistas, profesoras o alumnas, que intervienen en las sociedades o en los teatros (nunca en los cafés porque en esta época está mal visto que las mujeres frecuenten estos espacios), lo hacen como aficionadas. Profesionalmente tocan los hombres, que tienen una presencia remunerada y frecuente en todos estos espacios de ocio”, explica Losada.

Es con el cambio de siglo, y especialmente tras la I Guerra Mundial, cuando los cafés se abren a las mujeres y el piano se presenta como una opción profesional para éstas. A esto último contribuye en gran medida la apertura de las secciones de la mujer de las Escuelas de Artes y Oficios. Alicia Casanova es la primera profesora de piano en la educación formal en Vigo, maestra de varias generaciones de pianistas. Se desconoce qué propósitos tenía ella o su familia con respecto a su futuro porque al fallecer su padre se ve en la necesidad de ganarse la vida.

“Con 15 años publica un anuncio y empieza a dar clases de piano y al año siguiente, 1900, se da la circunstancia de que la Escuela de Artes y Oficios de Vigo abre su sección de mujeres de piano y ella se encuentra en el momento y lugar justos para aprovecharla”, explica la autora del libro.

En las primeras décadas del S. XX aparecen en Vigo las primeras pianistas con proyección exterior, aunque para las mujeres de la burguesía sigue vigente que sólo en caso de ser necesario deberán ejercer la profesión para la que fueron formadas. De esta forma, mientras que Ascensión Barrios inicia la carrera de concertista antes de casarse y sólo la retoma al enviudar, María Luisa Sanjurjo tiene que conseguir permiso paterno para ofrecer conciertos benéficos.

También es la época de las niñas prodigio, niñas procedentes de las clases medias que luchan por poder hacer del piano su profesión, como Sofía Novoa y América Otero, cuyas familias desean que sean concertistas de éxito. “Sin embargo, para una mujer era aún complicado dedicarse profesionalmente al piano porque a ella no se le pagaba, sino que se le agasajaba con bombones, flores, una pequeña joya... Sólo cobraban los hombres. Por eso América pasa a ser cantante y bastante conocida. Por su parte, Sofía se centra en la formación porque tiene miedo escénico”, explica la experta, cuyo anterior libro es, precisamente, sobre Novoa.