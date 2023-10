Goretti Irisarri: “Es asombroso que Vigo no esté más novelada en libros”

La escritora viguesa Goretti Irisarri presentó ayer en su ciudad,en Club FARO, su última novela escrita conjuntamente con José Gil Romero, “El enjambre”. A través de sus páginas, se suceden distintas acciones y personajes en una trama de espionaje que acontece en la urbe olívica. Sobre esta, Irisarri señaló: “Es asombroso que Vigo no esté más novelada en libros”.

A colación, añadió que “Vigo como escenario de novela es riquísimo, más de lo que parece. Empiezas a buscar y no paras” tramas e ideas para historias.

Irisarri, que ofreció la charla “El complejo entramadonazi durante el franquismo en Vigo”, fue presentada por Antonio Giráldez, vicepresidente del Instituto de Estudios Vigueses e historiador.

Girdáldez leyó varios fragmentos de la novela donde se encuentran espacios de la ciudad viguesa como la calle Carral, la Puerta del Sol, la ría con sus galeones hundidos o el Café Colón que en los tiempos de la postguerra reunió a figuras destacadas.

El historiador también se fijó en otros espacios importantes de Vigo en 1940, cuando transcurre la novela, como el Hotel Moderno, los soportales del Berbés, el Hogar Alemán o el Monte Castro donde en esa época aún se fusilaba a gente contraria al franquismo.

En esta novela, Irisarri y Romero sitúan a una mujer, Elsa Braumann, protagonista de su anterior libro, “La traductora”, en el océano, en un encontronazo del barco en el que viaja con un submarino. Ese será el punto de partida para una nueva aventura de espionaje para esta traductora de alemán a la que encomiendan hacerse amiga de una científica nazi que visita Vigo. Esta segunda mujer porta unos documentos muy importantes que Elsa debe copiar.

A medida que se van pasando las páginas se va descubriendo cómo vivía la colonia alemana y nazi en Vigo. Al respecto, Irisarri recordó que la ciudad contaba con una sede del partido nazi al que se tenían que afiliar todos los alemanes si no querían tener problemas.

Pidió no verter prejuicios contra estas personas: “No se puede juzgar porque el miedo era muy grande (...) No había tanto poder de decisión”. Respecto a la posibilidad de no seguir el dictamen de las autoridades en el poder, Irisarri indicó: “Seguramente nosotros no seríamos tan valientes” de no afiliarnos al partido o de no salir a la calle a apoyar con vítores a la Legión Cóndor cuando dejó la urbe rumbo ala Gran Guerra.

En cuanto a la presencia alemana en Vigo, explicó que desde finales del XIX operaba desde la ciudad el cable alemán. Este era uno de los cinco cables submarinos que comunicaban España con distintos puntos de Europa para recibir correspondencia internacional vía telégrafo.

Esta firma contaba con una plantilla que una vez estallada la II Guerra Mundial –y el corte del cable– permaneció en Vigo, con muchos de sus “trabajadores empleados como espías”.

Recordó también cómo las banderas con esvásticas ondearon en determinados desfiles y edificios y la confraternización de la población más joven con los nazis. Como ejemplo de esto último recordó una excursión con las juventudes hitlerianas a Cíes de la que se hizo eco la prensa.

Además recordó la importancia para los espías del puerto ya que debían fijarse en los movimientos en el puerto olívico a donde llegaban barcos y submarinos para reparación.

Irisarri, que también es guionista, explicó que los derechos de “La traductora” para ser llevada al cine han sido adquiridos. Al respecto indicó: “Los escritores sufrimos muchísimo cuando adaptan su obra al cine. Siempre hay algo de decepción”.

“Siempre me llamó la atención la presencia de Mata Hari en la ciudad”

Goretti Isisarri reincidió en la importancia de Vigo a principios del pasado siglo recordando que Mata Hari, tal como informó FARO DE VIGO en aquella altura así como recientemente con las informaciones de Ceferino de Blas, pasó varias estancias en la ciudad. “Siempre me llammó la atención la presencia de Mata Hari en la ciudad”, señaló. La escritora recordó que fue en 1916 cuando recaló en ella, en el Hotel Continental, tres veces en el mismo año, y aque aconteció “poco antes de ser fusilada”. De hecho, aquí fue “donde se encontró con una persona; fue indiscreta” y ese fue uno de los detalles que aparecen en el acta para su sentencia a muerte. “Este suceso en Vigo lo usaron para su fusilamiento”, indicó la escritora y guionista oriunda de la ciudad gallega costera. Por su parte, Antonio Giráldez realizó una alabanza destacada de “El enjambre” al tiempo que pidió que por favor haya una nueva entrega de las aventuras de Elsa Braumenn, la protagonista. Para animar a la lectura del libro, indicó que “vais a sentir la sensación de frustración al acabar la novela de querer más y no haber más”. Por su parte, Irisarri recordó cómo en “La traductora” Elsa era una intérprete contratada para participar en el encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya. Desde la otra parte de la contienda la contactan para hacerse con unos documentos.