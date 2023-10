Rami Ahmadi, de 58 años, es médico y pediatra. Nacida en Irán, se desplazó con su familia a Nueva York, donde estudió la carrera y la especialidad. Tenía un buen sueldo, pero decidió emigrar a España, cuyo idioma conoce a la perfección. Madre de tres hijas, reconoce que el “ambiente violento de EE UU y los episodios con armas en escuelas” le preocupaban demasiado. Consultó con la embajada española y le dijeron que en seis o nueve meses las autoridades españolas homologarían su título universitario, paso fundamental para poder ejercer la Medicina en España. En noviembre de 2020, Rami y sus hijas desembarcaron en València. Han pasado casi tres años y sigue esperando la homologación de su título.

Y sin la acreditación, Rami no puede trabajar ni en la sanidad pública ni en la privada. Es algo que sucede con las llamadas profesiones reguladas. Básicamente, sanidad (medicina, enfermería, odontología...) y docencia.

Cientos de universitarios graduados en facultades de países de fuera de la UE, como Rami, han convocado esta semana manifestaciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Su objetivo es denunciar el “enorme retraso en los procesos de homologación” (uno, dos y hasta tres años) y pedir al Ministerio de Universidades que acelere los trámites burocráticos para conseguir la acreditación de su título superior y poder, por fin, ejercer en España. Más de 90% de los solicitantes son médicos y proceden de América Latina. Por el idioma, España es un país que les atrae. De hecho, otros territorios europeos, como Francia y Holanda, apenas tienen una décima parte de solicitudes que las que se reciben en España.

Entre los afectados, también hay españoles que han estudiado en una universidad extranjera y que, al regresar a España, necesitan homologar su título para ejercer. Es el caso de Roberto M., que se licenció con un brillante expediente en Exercise Sciences (Ciencias del Deporte), especialidad en Educación, en la William Woods University (Misuri, EE UU), donde cursó la carrera con una beca completa. El proceso fue un calvario burocrático. Al no poder trabajar en España, Roberto miró opciones en el extranjero y consiguió un puesto como profesor en un colegio de Bruselas. Completamente desmotivado, dejó en espera su solicitud y la volverá a activar cuando regrese a España.

Médicos limpiando casas

“No podemos más”, critica la médico licenciada en EE UU, que lleva todo este tiempo viviendo gracias a sus ahorros y la ayuda económica de familiares. “Estamos desesperados. Hay sanitarios que están trabajando limpiando casas o en hostelería porque no pueden ejercer su profesión. Nos parece una falta de respeto que nadie nos diga en qué punto están nuestros expedientes. Sentimos impotencia y rabia”, insiste Rami, que localizó a otros universitarios como ella y coordinó un grupo de WhatsApp en el que hay 800 participantes. El Ministerio de Universidades admite el cuello de botella y argumenta que cada mes recibe más de 3.000 nuevas solicitudes, que suman a los expedientes ya acumulados. “Necesitamos un Ejército para tramitarlos”, admite el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, que insiste en que homologar un título es un proceso delicado ya que hablamos de profesiones con alta responsabilidad social como la medicina. “El año pasado se homologaron más de 8.000 títulos universitarios de médicos. Homologamos más títulos extranjeros de Medicina que facultativos salen de nuestras facultades”, subraya.

El monumental atasco de las homologaciones existe desde 2014, cuando entró en vigor un real decreto específico. Consciente del problema, el Ministerio de Universidades –ya en tiempos de Manuel Castells– anunció un cambio de normativa para digitalizar y acelerar el proceso. El nuevo real decreto entró en vigor el año pasado bajo la promesa de que la homologación de títulos –digital y mucho menos engorrosa– no se extendería más allá de los seis meses. Sin embargo, el atasco continúa porque todavía hay 26.000 expedientes sin resolver de la época de la normativa de 2014. El secretario general de Universidades reconoce que el ministerio está, literalmente, desbordado. “La situación de ahora es muy distinta a 2015 y 2016, cuando recibíamos en todo un año unas 7.000 solicitudes”, asegura. El año pasado, dentro del plan de choque para acelerar las homologaciones atascadas, Universidades lanzó un SOS al Ministerio de Hacienda y le pidió que le cediera 64 funcionarios durante unos meses.

165 euros por el trámite

“España no un país en vías de desarrollo. ¿Por qué no puede el ministerio contratar más personal para solucionar este atasco? No lo entendemos. Sospechamos que quizá no hay voluntad política de hacerlo. Todos los solicitantes hemos pagado 165 euros para la homologación. Si hay 26.000 expedientes acumulados, significa que hay más de cuatro millones de euros. ¿Por qué no usan ese dinero para contratar personal?”, se queja Rami. Pingarrón explica que las homologaciones llevan su tiempo. Si la universidad del aspirante está reconocida en un apartado que se llama “medidas generales”, la homologación es prácticamente automática y lleva apenas unos meses. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, hay muchas facultades que no están reconocidas en este capítulo. Entonces, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación tiene que verificar si los planes de estudio son homologables a España. “Hablamos de profesiones importantes relacionadas con la salud. Hay que tener mucha cautela y cuidado”, afirma. La picaresca hace que se cuelen, por ejemplo, centenares de títulos falsificados de Cuba.

Otro motivo que explica el monumental atasco es que muchos expedientes no incluyen toda la documentación requerida. Es el caso, explica Pingarrón, de unos 25.000 solicitudes calificadas de incompletas. “Nos dirigimos a ellos y les pedimos que amplíen la documentación. Pero claro, se tienen que volver a poner en la cola porque también tenemos que dar salida a los expedientes que han presentado su documentación en tiempo y forma”, comenta.

Quince mil euros de diferencia de Medicina a Comunicación

A los cuatro años de titularse, la media salarial de los universitarios españoles es de 28.081 euros anuales. Sin embargo, en función del grado cursado, hay diferencias de hasta 15.000 euros en las nóminas. Así lo revela el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, titulado La empleabilidad de los jóvenes en España: ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?

Medicina, Psicología y Periodismo.

Los médicos son los profesionales que más destacan en el estudio dado que tienen una base de cotización anual de 38.273 euros. Ahora bien, el entorno académico competitivo y enfocado a los resultados hace que los estudiantes lo vivan con angustia. Un total de 177 alumnos de Medicina –la mayoría de sexto curso y casi todas mujeres– han recibido soporte del Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes Medicina (SAPEM), que arrancó hace menos de un año. Entre las causas de su malestar emocional, está la presión que sienten a nivel académico, la desmotivación y las complicaciones para compaginar los estudios con la vida personal. A Medicina le sigue Informática, con 32.654 euros anuales y las ingenierías, con 31.133. A pesar de que el ámbito de las ciencias se caracteriza por remuneraciones más bien discretas, Matemáticas y Estadística despunta, con 30.964 euros anuales.

En un mundo interconectado, este tipo de conocimientos son clave para el desarrollo científico y tecnológico, y eso ha disparado la demanda de profesionales. Por contra, los graduados en Artes son los profesionales con menor remuneración a los cuatro años de licenciarse (22.898 euros anuales), seguidos de los de Técnicas audiovisuales y medios de comunicación (22.941 euros anuales). Un poco por encima se sitúan los graduados en Psicología (23.984 euros anuales) y Periodismo (23.080 euros anuales). Veterinaria tampoco sale bien parada, con solo 23.838 euros de media de cotización anual.

Universidad privada, sueldo mayor.

El informe de CYD revela que el número de egresados se ha mantenido relativamente constante durante los últimos 10 años, con alrededor de unos 200.000 por curso. Lógicamente, la cifra es superior en la universidad pública que en la universidad privada: la media anual de egresados en la universidad pública durante la última década es de 171.321 estudiantes, mientras que, en la privada, cuyo papel ha ido en aumento en los últimos años, es de 33.046. Sin embargo, el estudio destaca que los egresados de una universidad privada (que, normalmente, pertenecen a familias acomodadas y sus progenitores gozan de sueldos elevados) tienen una base media de cotización anual superior. El 53% supera los 30.000 euros, una cifra que en la pública alcanza el 38%. En el extremo inferior, el 41% de los egresados de una universidad pública tiene una base media de cotización anual de menos de 24.000 euros, frente al 25% de los egresados de una universidad privada.