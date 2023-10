El psicólogo Carlos Chimpén es el director del Máster Universitario en Terapia Narrativa de la Universidad de Extremadura (UEX), el único del mundo en español, y es el fundador y presidente de la Asociación Española de Terapia Narrativa (AETEN). Los próximos días 3 y 4 de noviembre estará en la Facultade de Psicoloxía de la Universidade de Santiago (USC) para impartir un curso en el que abordará el trabajo, a través de este método, con adolescentes que usan la violencia. Carlos Chimpén trata a diario con jóvenes violentos y logra eliminar esa respuesta agresiva en los más jóvenes.

–¿Qué es la terapia narrativa?

–Es una forma metafórica de denominar el tipo de terapia usada. Entendemos que las personas crean identidades a partir de los relatos, que no solamente son de la propia persona y su familia, sino también del entorno social en que se mueven. Consideramos que los relatos y las historias crean la identidad y potencian el realizar ciertas acciones o impiden hacerlas. Así, vamos trabajando con las personas a través de preguntas para que miren atrás y vean que en su historia existen otros puntos en los que el problema no existe para que se den cuenta de que hay una identidad distinta a la problemática.

–La adolescencia suele ser una etapa complicada, o eso es lo que se suele decir. ¿Es cierto? ¿Por qué?

–Supuestamente hay una historia alrededor de la adolescencia que habla de esto. En nuestra sociedad es sinónimo de problemas, pero no es cierto. Es verdad que si se introduce todo ese discurso dominante en las cabezas de los chavales al final ellos acaban asumiéndolo y dicen lo típico: “son las hormonas, es la etapa que estoy pasando...”, lo usan para justificar sus actos. Por eso lo que se propone con la terapia narrativa es buscar otras historias de la adolescencia que no tienen que incluir rebeldía, violencia y agresividad. Hay chicos cariñosos, amables, estudiosos...

–¿Cómo se revierte esta conducta violenta?

–Por un lado, se intenta deconstruir el concepto de violencia que hay por ejemplo en películas, canciones, en revistas, internet, juegos o videojuegos. Y por otro, como muchas veces se premia el concepto del “malote” entre los jóvenes, para revertir la situación se les ofrece a los adolescentes otros modelos que son dignos de admiración y que no usan la violencia, para que se inspiren en ellos. En muchas conversaciones con chicos que usan la violencia, alguna chica hay pero menos, los modelos que surgen de no violencia son abuelas o abuelos. Me encanta cuando sale alguna abuela que es firme y que es capaz de hacerse respetar por los que le rodean sin usar la violencia ni malas palabras.

–¿Y cuál es el perfil de un chico violento?

–La terapia narrativa es contraria a hacer perfiles porque eso es lo que al final marca el discurso social. Se escuha mucho que en familias desestructuradas de ambiente cultural y socioeconómico bajo hay más uso de la violencia y agresividad, pero la terapia narrativa no busca eso porque esas variantes no tienen que influir. Influye lo que ha visto o oído, como ha interiorizado ciertos discursos que usan la violencia para defenderse o como se ha movido en cierto ambiente de grupo que potencia el uso de la agresividad. Hay muchos factores determinantes y por eso desde la terapia narrativa no se busca un perfil concreto, sino las historias que provocan eses perfiles violentos.

–En el caso de los adolescentes que ejercen acoso en el colegio, ¿puede influir el deseo de ganar reputación?

–No hay una explicación concreta, pero algunos acercamientos teóricos apuntan a la reputación y al poder. Evidentemente hay detrás un discurso social basado en la ley del más fuerte. El que tiene más poder, tiene más fuerza, y ahí puede aparecer el fenómeno del bullying. Pero ahora el acoso escolar se está complicando ante la invasión de las redes sociales. Se graba y difunde masivamente lo que estamos haciendo.