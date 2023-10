Unha “marabilla colectiva” de 38 xoias literarias

O Pazo de San Roque de Santiago foi o escenario onte do peche do ciclo de presentacións lo libro Antoloxía do relato galego actual. Miño (Ed. Xerais), que conta cun caudal de 38 relatos que conforman o segundo volume da primeira antoloxía aberta da literatura galega actual (o primeiro levaba por título “Fisterra. Relato Curto en Galicia”, editado por Linto).

Marilar Aleixandre, Xesús Rábade Paredes, Helena Villar, Mariña Pérez, Bieito Iglesias e Camilo Franco foron algúns dos autores que participaron na presentación deste volume, xunto a Antón Riveiro Coello, autor do epílogo; X.M. del Caño, coordinador do proxecto e presidente da entidade Amigos do libro galego; Fran Alonso, director de Xerais; e Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística.

“Trátase dunha antoloxía aberta onde participan, como mínimo, 101 autores, pero poden aínda ser máis”, anuncia Del Caño. “Xa están chegando relatos para o terceiro volume e máis da metade xa están acabados”, engade. Para este terceiro volume, que levará por título un topónimo ou elemento xeográfico relacionado coa capital de Galicia, xa están confirmados nomes como o de Víctor Freixanes, Ana Romaní, Arantza Portabales, Inma López Silva, Alfredo Conde e Xesús Fraga.

Pola contra, para esta Antoloxía do relato galego actual. Miño, os 38 autores que aportan os seus relatos son: Marilar Aleixandre, An Alfaya, Alfonso Álvarez Cáccamo,Xosé Ballesteros, Concha Blanco, Esther Carrodeguas, Fina Casalderrei, Luisa Castro, Xesús Constela, Celia Díaz, Lois Diéguez, Lara Dopazo Ruibal, Manuel Forcadela, Susana Fortes, Camilo Franco, Luís García Mañá, Antonio García Teijeiro, Lupe Gómez, Bieito Iglesias, Margarita Ledo, Mercedes Leobalde, Xabier López, Ramón Nicolás, Rochi Nóvoa, Mariña Pérez Rei, Alfonso Pexegueiro, Xavier Queipo, María Xosé Queizán, Xesús Rábade Paredes, Román Raña, Antón Reixa, Manuel Rivas, Chelo Suárez, Nacho Taibo, Diana Varela Puñal, Eva Veiga, Helena Villar e tamén de Domingo Villar.

“O obxectivo é levar a literatura por toda a xeografía galega”, indica Del Caño. “É un proxecto aberto e integrador e vai a ter continuidade cun terceiro volume”, engade. “Tende pontes a diferentes autores, estilos, xéneros literarios e sensibilidades”.

Riveiro Coello cualifica esta obra coma “unha marabilla colectiva” e como “un proxecto descomunal” de “textos inéditos de grande calidade”, mentres que Valentín García puxo o foco “bo momento que está atravesando a nosa creatividade cultural, o que se reflexa en obras como esta, coa que Xerais nos sorprende unha vez máis achegando relatos novidosos que enriquecen notablemente un xénero que gaña lectores e lectoras en lingua galega cada día”.

Así, o autor do epílogo, apunta que, por sorte, “o noso país contou sempre con grandes narradores dotados dunha imaxinación trepidante que levantou unha literatura de peso onde salienta a altura dos seus relatos curtos coma un vehículo axeitado para transmitir esa sorte de entusiasmo dunha xeración a outra. Miño, que se une a esoutro milagre intitulado Fisterra, é unha trabe máis nesa casa común que é a nosa literatura, sempre en permanente construción coma un ser vivo que parasita a sociedade e a perfila coa imaxinación”.

A importancia deste libro, segundo Riveiro Coello, xoga nese terreo existencial. “Somos porque soñamos e escribimos”. E “neste proxecto descomunal todo é xenerosidade, non só pola ilusión arreminada dos seus promotores, senón tamén pola unánime achega de textos inéditos de grande calidade”. Ademais de contemplar a antoloxía Miño como “un fenómeno ben representativo do panorama actual das nosas letras”.

Repara que en Miño, coma en Fisterra, “volve chamar a atención a nómina diversa, a infinidade de rexistros e estilísticas ensaiados, a pluralidade de voces, os enfoques narrativos, as preocupacións temáticas, as diferentes técnicas de fascinación de todo este magma creador que ten algo de forza sintetizadora, de respiración dun país pola boca dos referentes do actual panorama literario”. E sinala que cada relato “volve amosar o músculo, a vitalidade dunha cultura poderosamente afincada, propostas estéticas dispares que teñen algo tamén de convivencia xeracional, de imaxinario colectivo onde salientan as voces das mulleres, non coma unha cota, senón coma unha realidade vizosa e máis necesaria ca nunca”.

Pola súa banda, o secretario xeral de Política Linguística, Valentín García, salienta “a importancia de visibilizar a literatura galega contemporánea con algúns dos seus autores e autoras de referencia”, mentres que Margarita Ledo Andión sostén que a antoloxía “é o canto á mudanza, a transitar cara ao descoñecido en que pasas a páxina, o cadáver exquisito de autoras e autores que non saben unhas dos outros. É o fragmento como totalidade, o amor cego ao texto”.

Marilar Aleixandre aporta un relato sobre “as violencias sociais, exercidas sobre colectivos. “Un caso son as mozas novas que as familias encerraban nos mosteiros por cuestións de herdanzas, como mostra a correspondencia de Antealtares”. E logo leu as primeiras liñas do seu relato: “O ulido do suor do home”. Algo que perturbou á novicia.

Recreada a partir dun pelo púbico, sor Costaza convértese na obsesión permanente de frei Lucas, o protagonista do relato de Xesús Rábade Paredes. Acaba colgando os hábitos, perseguido polo superior de San Francico e denunciado á mesma Inquisición... O personaxe resulta un cabo solto na triloxía novelesca As sombras do Barroco de Xesús Rábade Paredes.

O voo do gabián, de Helena Villar, transcorre en Santiago de Compostela a finais do século XX, arredor do Auditorio de Galicia coa programación especial propiciada polo Consorcio con motivo do lanzamento do Xacobeo. Concertos, danza e ópera vanse incardinando semana a semana na vida do protagonista, home inda novo que vive a represión e a soedade lonxe da complicada relación con súa nai. Os diferentes compositores, as interpretacións e o compañeiro de asento que o azar puxo no número dos abonos, van facendo xirar unha existencia gris que o vai achegando ao medo á insania familiar e finalmente á apoteose dunha liberdade conquistada coa renuncia ao seu traballo humillante coa esperanza no amor que vive por primeira vez.

Camilo Franco repara en que sumar case corenta autoras e autores de cinco ou seis xeracións distintas “xa supón unha foto de familia na que hai multitude de formas posibles de entender a literatura. Sumar case corenta historias supón recompoñer un retrato do momento das literaturas galegas, un retrato en extensión e profundidade das cousas que andan polo país abaixo, como o río que lle dá nome ao libro”.

Sinala que a antoloxía Miño “tamén é un libro universal porque está composto de fragmentos con vocación de todo”. E a pesares da utilidade da narrativa breve, como demostran este volume e o anterior, Fisterra, “aínda seguimos tendo que reivindicar un xénero que resultou ser especialmente diversificado e abundante en Galicia. Todas as cousas están feitas de partículas e estas son unha boa parte das partículas do país”.

Pecha este volume tan caudaloso a historia dun neno delfín que desaparece nadando no mar aberto, trátase da última publicación de Domingo Villar, un emocionante adeus acuático que a ben seguro deixará un ronsel indeleble a quen se achegue a escoitar este canto coral, esta comunidade de reiseñores que, desde a enramada de cinamomo lembran que somos parte da mesma lingua, da mesma casa, da mesma ferida.

No primeiro volume, Fisterra. Relato galego actual, de Linteo, participaron Xavier Alcalá, Fran Alonso, Xosé María Álvarez Cáccamo, Diego Ameixeiras, Rosa Aneiros, Anxo Angueira, Carmen Blanco, Darío Xohán Cabana, Héctor Cajaraville, Marica Campo, María Canosa, X. M. del Caño, Francisco Castro, Paula Carballeira, Ramón Caride, Luz Darriba, Pedro Feijoo, F. X. Fernández Naval, Alberto Fortes, Carlos G. Reigosa, Úsula Heinze, María López Sández, Andrea Maceiras, Xesús Manuel Marcos, Paco Martín, X. M. Martínez Oca, Marina Mayoral, X. L. Méndez Ferrín, Xosé Miranda, Estro Montaña, Eva Moreda, Olga Novo, Enma Pedreira, Elvira Ribeiro, Eli Ríos, Antón Rivero Coello, Claudio Rodríguez Fer, Alfonso S. Palomares, Anxos Sumai e Rexina Vega.

Outro dato importante é que a entidade que impulsa esta iniciativa, Amig@s do libro galego /Artes e letras conta agora cunha ferramenta que pon a disposición de todos os escritores participantes. Unha páxina en Faccebok (amigos do libro galego) que acadou máis de 22.000 visitas nos últimos 28 días. Máis de 30.300 visitas dende o mes de abril. Nesta páxina saca cada día un libro, a biografía do autor, fotos e videos. Trátase de obra nova e dos títulos máis representativos de máis de cen autores cos que traballa, xunto con outras incorporacións. Tamén arte, humor gráfico e “Burbullas no tempo”. Personaxes coñecidos, pero moitos anos atrás.