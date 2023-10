A Ruta Xacobea como fonte inesgotable de inspiración

O Camiño é cultura, é aprendizaxe, é autocoñecemento e é tamén unha inesgotable fonte de inspiración, como demostraron os preto de dous mil escolares que participaron na segunda edición de “Escola en Camiño”, concurso que organizan FARO DE VIGO e “La Opinión de A Coruña” en colaboración coa Consellería de Cultura e o Xacobeo. Vídeos, murais, debuxos, videoclips... todo un abanico de propostas para mostrar todos os camiños que encerra o Camiño.

Os alumnos do SEI Santo Narciso de Marín realizaron un estudo sobre a cultura, a gastronomía, os costumes e as festas da comunidade ao que titularon “Galicia, país dás marabillas” e que ten como eixo, por suposto, a Ruta Xacobea. Os seus alumnos de 3.º e 4.º leváronse un dos premios de debuxo.

Avril González Pazos, alumna de 4.º de Primaria, é unha das alumnas que participou no proxecto. “Volvería facelo porque me divertín moito facéndoo e aprendín cousas novas”, afirma esta nena.

O seu profesor Jorge Pazos explica que o centro se valeu das novas tecnoloxías para captar a atención dos nenos e facer máis atractiva a actividade de buscar e poñer en común a información sobre os distintos aspectos da cultura galega. “Para motivalos, facilitámoslles códigos QR e localizacións para que a partir destes investigasen e trouxesen a información, de maneira que fosen eles os responsables da súa aprendizaxe para logo poñelo en común co grupo”, comenta o mestre, que engade que este centro participa en todos os proxectos desta índole que pode ao consideralos enriquecedores para os alumnos.

O CEIP Souto Donas de Gondomar concursou co videoclip “Camiño no Camiño”, no que profesores e alumnos deron o do de peito. Trátase, como explica a directora do colexio e profesora de música, Olga Álvarez, dun vídeo que pon o broche a unha serie de actividades desenvolvidas ao longo de todo o curso vertebradas ao redor do Camiño de Santiago e que obtivo un dos premios da categoría especial. “O vídeo é unha invitación para facer o Camiño”, resume a profesora e directora. Esta é a primeira vez que este centro educativo participa neste concurso, pero repetirá.

Lara Cela Fernández, de 6.º de Primaria, é unha das protagonistas deste videoclip colaborativo, cuxo tema foi composto tamén polos docentes e alumnos deste colexio e que fala de dous gaiteiros, aos que vincula ao Camino de Santiago. “Gustoume moito o concurso. Foi moi divertido participar nel. Pasámonolo moi ben e aprendemos moitas cousas”, comenta esta escolar, que canta no vídeo.

Do colexio CPR Pai Míguez-Calasancias de Vigo asistiron á entrega de premios o profesor Román González e a alumna Noa Valle, de 4.º da ESO e autora, xunto coa súa compañeira Pilar Viñas, dun dos debuxos premiados nesta categoría. Noa e Pilar debuxaron á Ruta Xacobea e, ao final desta, o seu centro. A Noa encántalle debuxar e, de feito, os seus debuxos xa gañaron algún premio no proxecto educativo “Faro da Escola” do diario decano. “Gústame moito debuxar pola súa creatividade”, comenta esta rapaza.

Pola súa banda, o docente valora este tipo de concursos porque fomentan o traballo en equipo e de colaboración entre estudantes pero tamén entre alumnado e profesorado. “Esto é sempre moi interesante”, sostén.

Inés Fernández Turanzas e Nayra Suárez Santos son dúas alumnas do Colexio Vigo, centro que se fixo cun dos premios na categoría de audiovisual polo proxecto no que participaron os alumnos de 2.º da ESO e 1.º de Bacharelato. “Fixemos un mural con fotografías sobre o Camiño de Santiago e gravamos un vídeo que mostra como fixemos todo o traballo”, explica Nayra.

Ademais do traballo de documentación, os rapaces realizaron as fotografías do mural e, como explica Inés, tamén montaron e editaron o vídeo. “Foi un traballo moi interesante porque traballamos en equipo”, coinciden en asegurar estas dúas adolescentes.

Pola súa banda, a profesora Montse Ruibal recoñece que este tipo de proxectos supoñen moito traballo para os alumnos, pero recoñece que merece a pena por todo o que lles achega. Ademais, este centro concibiuno como un traballo de clase, polo o esforzo que se viu reflectido na nota. “O traballo en equipo sempre é interesante e moi positivo. Ademais, aprenden unha chea de cousas da súa contorna e, neste caso en concreto, sobre o Camiño de Santiago”, comenta.

Os alumnos de 4.º da ESO do IES Ribeira do Louro, en Porriño, que gañaron un dos premios na categoría especial –no seu caso, polo conxunto de traballos artísticos– non puideron acudir ao acto de entrega, pero estiveron representados pola docente e subdirectora do centro Lorena Abreu. “Este tipo de iniciativas –comenta–son sempre moi enriquecedoras”. O proxecto co que participou este colexio foi idea da profesora de debuxo María José Iglesias, recentemente xubilada, que propuxo facer unha carpeta con todos os debuxos que realizaron os seus alumnos para este concurso.