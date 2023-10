Case 700 alumnos "graduados" no Camiño de Santiago

“Fixen o Camiño de Santiago doce veces. Comecei andando e, cada unha delas, ía desde máis lonxe. Cheguei a estar unha vez ata 25 días camiñando. Agora fágoo en bicicleta e dígovos que cada unha desas experiencias foi distinta e aprendín moitísimo. Por iso, “Escola en Camiño” está moi ben pensado. Vin a xente en grupos moi grandes, a persoas que viñan desde moi lonxe, como Australia ou Corea; xente que saía por primeira vez dos seus países, a quen viña en cabalo e que os traía dos seus países de orixe... E todos dicían que é unha experiencia que hai que vivir. Viñeron transformados: é unha viaxe incrible”. Así se dirixiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a case setecentos escolares congregados onte na Estación Marítima de Vigo para recibir os premios da segunda Edición do Proxecto “Escola en Camiño”, de entre dous mil participantes.

Exactamente foron 690 os alumnos e alumnas “graduados” onte, chegados de trinta e tres centros escolares galegos que participaron nesta segunda “promoción”. O agasallo co que se premiaron os seus traballos elaborados durante o curso pasado sobre a Ruta Xacobea foi, precisamente, unha excursión a Santiago.

A creatividade dos estudantes foi desbordante: houbo desde ilustracións do Pórtico da Gloria, ata infografías de percorridos por cada un dos camiños que levan ata Compostela ou sobre paisaxes e distintos momentos do Camiño; pasando por vídeos e cómics nos que se reflicten as vivencias dos que foron quen de rematar na Catedral de Santiago a súa especial peregrinación.

“Este ano que aínda non rematou, 50.000 peregrinos pasaron por Vigo; é unha experiencia increíble: aquel que vai, volta transformado” Alfonso Rueda - Presidente de la Xunta

O presidente da Xunta fixo alusión tamén na súa alocución a que este ano “que aínda non rematou” pasaron por Vigo algo máis de 50.000 peregrinos. Rueda defendeu o carácter multicultural da vía como xeito, tamén, de coñecer a persoas de diferentes países. “O Camiño é unha escola de vida; facendo o camiño aprendes a convivir, a superarte a ti mesmo”. Asimesmo, lembrou o papel clave da ruta xacobea na construción de Europa dende a Idade Media, cando moitos peregrinos se botaban a andar con moitas máis dificultades e menos medios, ata chegar a Santiago.

Iniciativa Xacobeo

“Escola en Camiño” é un proxecto dos xornais FARO DE VIGO e “La Opinión A Coruña” en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia e o Xacobeo, dirixido ós centros educativos da comunidade galega para divulgar entre as xeracións máis novas a dimensión cultural, social, económica e humanística do Camiño de Santiago, así como a súa universalidade. Docentes e alumnado dos distintos centros participantes recolleron onte unha acreditación, símbolo de recompensa polo traballo. É un “diploma” que lles outorga unha viaxe á Compostela.

O director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, inaugurou o acto aportando tamén unha anécdota persoal sobre o Camiño de Santiago: a de Mateo, un mozo de 15 anos que peregrinou por primeira vez este ano, desde Tui a Compostela. “Ó principio, cando llo propuxeron no seu instituto non lle fixo demasiada ilusión; dixo que era patear por patear... Para que? Tres días camiñando e sen móbil, cando el xa fai deporte abondo porque é skater; unha mágoa de plan”, coincidía o mozo xunto con outros da súa aula.

Sorprendentemente, Mateo á súa volta amosou unha visión distinta da viaxe: “Encantáralle a experiencia, que aínda se lle fixera curta e contaba a experiencia empregando outros verbos: compartir, ver, escoitar, coñecer...”, destacou Garrido. “Pregunteille se repetiría e respondeume: claro!”, recoñeceu. Por iso, o director do FARO considera que todos os camiños que conducen a Santiago pagan a pena. “Como vós xa sabedes polos traballos que fixestes, camiñar é moito máis ca unha peregrinación; o camiño apela ó noso pasado, ó ADN, as raíces e a identidade como pobo; pero tamén apela á necesidade de atoparnos”, completou.

Participaron na entrega, ademais do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e do director de FARO, Rogelio Garrido, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez; o subdirector xeral de Prensa Ibérica en Galicia, Juan Carlos Da Silva; o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Carlos Botana; o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares, e o xerente de FARO, Pedro Costa, nun acto presentado pola xornalista de FARO Carla Mañas.

Participación

Profesores e alumnos de todos os centros galardoados asistiron ó evento agás os de Lalín, que resentiron os efectos da distancia e as condicións climáticas adversas.

Nesta edición do proxecto “Escola en Camiño” participaron máis de 2.000 estudantes. Hoxe o Camiño de Santiago converteuse “nunha aventura”, unha ferramenta que nos permite coñecer a nosa arquitectura, patrimonio e paisaxe, engadiu o director de FARO. “Máis que un camiño temos unha ponte que nos conecta co mundo; é unha das mellores escolas e, de aí, a importancia de camiñalo como fixo Mateo”, completou. Un dos obxectivos que cumpriron, tamén, os traballos onte premiados, ós que os responsables do proxecto deron os parabéns. “Hoxe doutoramos a 690 alumnos, estou convencido de que para o ano, serán moitos máis”, sentenciou na súa despedida Garrido.

As cores intimamente asociadas a Galicia, o azul e o verde, fusionadas co marrón do típico traxe peregrino, foron predominantes nos traballos gráficos. Profesores e alumnos participantes subiron ó estrado para recoller as súas credenciais do obsequio nunha mañá que quedará na lembranza –sobre todo dos máis pequenos– tamén polo escenario do grande espazo con ventás á ría. Alí atracara esta mañá un cruceiro, cos grandes botes de salvamento amarelos dispostos cara os cristais durante o evento.

O presidente da Xunta agradeceu tamén ós responsables da iniciativa e ós seus participantes por “entender que paga a pena defender os valores do camiño”. Debuxar, gravar, pensar ou escribir sobre as rutas e o seu significado. “Grazas a FARO por axudarnos a difundir unha das grandes cousas das que temos que presumir en Galicia e grazas a todos e todas os que estades aquí”, completou o presidente, que participou activamente na entrega dos premios ós colexios e compartiu fotos e aplausos con moitos alumnos. “Agardamos que desfrutedes moito da excursión a Santiago”, finalizou.

Relación de premiados

Colexios e traballos premiados nesta segunda edición do Proxecto “Escola en Camiño”. Por categorías, son os seguintes:

Audiovisual: Catro premios nesta categoría: Colexio Vigo (2º ESO con 1º Bacharelato); CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios (2º e 3º ESO); Colexio Monterrey (2º ESO)e CPR plurilingüe Padres Somascos (Educación Especial). Debuxo: Cinco premios nesta categoría: 1º e 2º Primaria: Colexio Barreiro; CEIP de Rubians e Scientia de Lalín. 3º e 4º Primaria: Colexio Ángel de la Guarda; CEIP Carlos Casares e Sei San Narciso. 5º e 6º Primaria: CPR Sagrado Corazón; CEIP O Seixo e CPR San Fernando. 1º e 2º ESO: IES Valadares; IES Beade; Colexio Vigo. 3º e 4º ESO: CPR Padre Míguez; CPI Alfonso VII; IES Chapela. Literario: Catro premios nesta categoría: “A viaxe de Zoe”, do CEIP Caldelas de Tui; a produción literaria en 5º e 6º de Educación Primaria do CPR Sagrada Familia de Aldán; os traballos de 2º ESO do CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios; as poesías de 3º ESO do CPR Plurilingüe Possumus. Especial: Oito premios: “Haikus do Camiño”, do CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios; a infografía de André Alonso, do CEIP Josefa Alonso de Alonso; a infografía de Noa Nogueira, do Colexio Monterrey; Premio especial á creatividade polo debuxo de Isis Acea, do IES Ecolas Proval; conxunto de traballos artísticos do IES Ribeira do Louro; ó conxunto de cómics do CEIP O Seixo; ó vídeo colaborativo “Camiño no Camiño, do CEIP Souto Donas e ó traballo audiovisual de infografía do CEIP García Barbón.