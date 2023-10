Sueños confeccionados con papel.

Muchos siglos antes de que pudiéramos ni siquiera imaginar el cine, las novelas ya hacían soñar con otros mundos a quienes se adentraban en sus páginas. Las primeras epopeyas, las primeras grandes historias de amor, con sus héroes y villanos, tomaron forma sobre el papel. O para ser más exactos, sobre el papiro porque, aunque no hay consenso a la hora de señalar cuál fue la primera novela de la historia, hay expertos que la sitúan ya en la Antigua Grecia, con las obras de Heliodoro de Émesa y Longo. Otros, sin embargo, señalan “La historia de Genji” (S.XI), de Murasaki Shikibu, una noble japonesa descendiente de una prestigiosa familia de poetas, como la primera obra con una estructura novelada. Sin embargo, la novela moderna, tal y como la conocemos hoy, tardará en nacer seis siglos después, hasta que se publica, en 1605, “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes, una sátira del “Amadis de Gaula”, responsable en la obra de la locura de su protagonista.

En 2021, con la finalidad de contribuir a promover y salvaguardar la producción, publicación, lectura e influencia mundial de este género literario, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Semana Mundial de la Novela, que se celebra del 13 al 20 de octubre. Con motivo de esta efeméride, seis personalidades gallegas de distintos ámbitos hablan de su novela preferida, de la primera que leyeron, de la que escogen para regalar... porque hay tantas novelas como lectores.

ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO - Poeta, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil

"Interésame a literatura que che faga pensar e medrar interiormente"

Confesa que é dos que se deitan tarde por ler ou escoitar música e que para el, ler na cama todos os días, antes de durmir, é unha delicia. “Eu son dos que len libros ao mesmo tempo en sitios diferentes: cando vou á médica, na praia, nas viaxes... Pero cando me centro nunha novela especial, leo sentado na butaca con música clásica ou de jazz de fondo. Teño que confesar, iso si, a felicidade que me produce ler na cama todos os días, alomenos unha hora. Porén, a lectura pausada, en silencio, no meu cuarto prodúceme un pracer infinito”, sostén.

A primeira novela literaria que leu foi “La familia de Pascual Duarte”, de Camilo José Cela, alá por 1975. Ata ese momento lía “best- sellers” de Frank G. Slaughter, que entraron na súa casa da man dunha enciclopedia Larousse. “Interesábanme polo tema médico que daquela me seducía. Pero non eran literatura”, di.

“A obra de Cela si que me impresionou moi fondamente, porque era literatura en estado puro. A lectura deste libro cambioume o concepto do que debía ler en adiante, como así fixen. Abraioume. É unha novela nada extensa pero afouta, intensa e orixinal que se desenvolve nun clima humano e duro, poboado de seres primitivos cuns instintos primarios e unhas paixóns no escenario dunha paisaxe marcada pola violencia e polo odio. Sinxelamente maxistral”, afirma.

Co paso do tempo, e dende esta obra do Nobel galego, converteuse nun lector esixente, alguén que goza e saborea paseniño todo aquilo que está lendo e esixindo calidade literaria, personaxes ben creados, situacións que posúan unha certa orixinalidade e sen estar pensando teimudamente no final. “A lectura é para min un proceso lento, de maduración literaria e de pracer nas historias orixinais e ben contadas. Gústame que me esixan un certo esforzo”, di.

Ao poeta vigués, Premio Nacional de Literatura Infatil 2017 por “Poemar o mar,” interésalle a novela intimista, na que os personaxes “están moi ben construídos e que provoquen emoción íntima ao coñecelos, e que os seus pensamentos e accións non me deixen indiferente”. “Gústame a literatura de personaxes e de aventura interior que che faga pensar e seguir medrando interiormente”, asegura.

A lista de escritores que lle interesan é longa, pero se ten que decidirse por un, queda con Gabriel García Márquez. “Pola riqueza da súa linguaxe. Pola orixinalidade dos seus temas e o ritmo que imprime ao seus relatos tanto de ficción como xornalísticos”, afirma o escritor.

MARÍA ORUÑA - Escritora

“No tengo escritores favoritos, sino historias favoritas”

María Oruña es una escritora de mapa y una lectora disciplinada. “No suelo leer dos libros a la vez y sólo si la novela me aburre o me parece muy mala voy directa al final”, confiesa.

Sus géneros preferidos son la novela histórica, de intriga y narrativa. “No tengo escritores favoritos, sino historias favoritas, aunque me encantan Rosa Montero, Pierre Lemaitre, Nell Leyshon, Anna Gavalda, y Julian Barnes”, dice.

Oruña tiene momentos distintos de lectura, según su propósito. “Por placer, suelo leer de noche, en la cama. Para documentarme, que también es un placer, aunque diferente, en cualquier momento y allá donde me encuentre”, afirma.

Ya de pequeña era una gran lectora. “Recuerdo que al menos caían dos títulos a la semana de “Barco de Vapor” de la biblioteca del Colegio Público A Doblada, donde estudié EGB”, comenta la autora de la sala “Los libros del puerto escondido”.

Le impactó especialmente “Al este del edén”, de John Steinbeck, uno de los títulos de la biblioteca de sus padres. “Pensé que sería increíble poder contar una historia de esa forma. Me sucedió algo parecido poco después, cuando leí ‘Edad prohibida’ de Torcuato Luca de Tena”, afirma.

Pero si tuviese que dar el título de una novela que tuviésemos que leer al menos una vez en la vida, no lo duda: “Frankenstein o el moderno Prometeo”,o simplemente “Frankenstein”, de Mary Shelley, una de las novelas más turbadoras de la literatura europea.

“Es una novela completa y compleja, innovadora en estructura y técnica en su tiempo, con reflexiones y diálogos extraordinarios, a los que hay que añadir una imaginación desbordante. Es, en definitiva, una muy buena historia contada de forma arrolladora y original”, opina.

La historia de Frankestein nació en un frío verano suizo, cuando Lord Byron propuso a los amigos que estaban con él en la mansión de Villa Diodati, en Coligny, un concurso literario. Una de las ediciones preferidas de Oruña es “La noche de los monstruos”, que reúne esos relatos que escribieron Shelley, Lord Byron y John William Polodori. Su ejemplar está lleno de anotaciones, subrayados y pósits, ya que es una lectura a la que siempre vuelve.

WÖYZA - Cantante

“Me encanta la novela, pero no tengo demasiado tiempo para leer”

Reconoce que no es una gran lectora de novela, aunque no por gustos, sino por agenda. “Me encanta, pero tengo poco tiempo para leer novela. A lo largo del día leo muchos documentos, estudio sobre áreas que me interesan: psicología, fonoaudiología, neurología, creatividad, poesía… A mí una novela me puede durar meses, porque suelo leer varios libros a la vez”, afirma Wöyza. En estos momentos, está leyendo uno de los clásicos de la literatura universal “Las mil y una noches”. “Lo tengo a medias –afirma–. Y es una historia preciosa”.

La “reina del hip hop gallego” es, sobre todo, lectora de novela negra y fantástica. Entre sus títulos preferidos se encuentran con “La verdad sobre el caso Harry Quebert”, de Joël Dicker, uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos tiempos, y “Reina Roja”, uno de los títulos de exitosa saga de libros de Juan Gómez-Jurado, uno de los reyes del “thriller” de nuestro país. Estos dos títulos los leyó casi del tirón.

“Con ‘Reina Roja’ me pasó de no poder vivir sin seguir, y también con ‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’, pero soy de dejar un libro y recuperarlo después”, explica.

Asegura que en novela no tiene un escritor favorito. “Hay autoras y autores muy buenos. Me gusta el vocabulario sencillo, que no te haga perder el hilo, pero que a la vez sea capaz de decirlo con palabras que no estén relamidas o que sean muy rebuscadas”, comenta.

Las primeras novelas que leyó fueron “Rufo y Trufo”, de la colección “Barco de vapor”, “una edición preciosa”, dice, de “Pedro e o Lobo”, y “A esmorga”. “Y no fue hasta más mayor que me aventuré en ‘La historia interminable’ de Michael Ende. Esta obra marcó un antes y un después”, asegura.

La cantante viguesa, que ha adaptado las cantigas de Martín Códax al estilo urbano con “The Galician Messengers”, afirma que "suelo leer en la playa, en el sofá o en la cama. Pero la verdad, me tengo que obligar y busco algo que no implique trabajo. Considero la lectura como parte de mi autocuidado personal, aporta y genera bienestar”.

CHELO LOUREIRO - Produtora e directora de cine de animación

“De nena, vivía as aventuras de ‘Os cinco’ como se eu as estivese vivindo”

É unha lectora precoz. “Comecei a ler de moi pequena. Daquela xa me encantaba ler”, comenta a produtora e directora cinematográfica Chelo Loureiro, fundadora de Abano Produccións. Iniciouse na lectura cos libros herdados das súas irmás maiores.

“Lembro que empecei cunha colección de historias que incluía títulos como ’20.000 leguas de viaxe submarina’, ‘Moby Dick’, ‘David Copperfield’, ‘A cabana do tío Tom’… Lembro que eran libros que tiñan unha páxina de texto e outra ilustrada, o que para unha nena pequena os facía moi atractivos”, rememora.

Os primeiros títulos que elixiu por ela mesma foron os que conforman unha serie literaria que acompañou a varias xeracións de nenos nados o século pasado, “Los cinco”, da escritora inglesa Enid Blyton. “Enlouquecíanme e estas si que as comprei todas, toda a colección. Recordo que me encantaban as aventuras dos cinco amigos, aos que lles pasaba de todo e vivíaas coma se as estivese vivindo eu”, asegura a produtora e directora galega, cuxa última coprodución, “El sueño de la sultana”, converteuse na primeira película de animación española nominada no festival de cinema de San Sebastián, no que obtivo dous premios, e que acaba de gañar o galardón á mellor coprodución internacional no Filmfest de Hamburgo de Alemaña.

Desde ese momento no que descubriu a capacidade dos libros de transportala a outros lugares e de vivir outras vidas, nunca deixou de ler, pero non só novela. Loureiro tamén é lectora de ensaio e de poesía.

A Loureiro, gañadora de dous premios Goya, tamén lle gusta regalar libros. Un título ao que sempre recorre é “Os xirasois cegos” (2004), de Alberto Méndez, novela que trata o tema da postguerra a través de catro historias que gardan un fío común. “Eu recoméndoa sempre e regáloa. Debín comprar máis de vinte exemplares desta novela para regalar. Nunca falla!”, afirma. Loureiro confesa tamén o seu amor pola obra da novelista e ensaísta Inma López Silva, da que agora está a ler o ensaio “Chámame señora, pero trátame como a un señor”.

ROSA ELVIRA CAAMAÑO - Pintora

“Me gustan nuestros escritores del Siglo de Oro y, sobre todo,Cervantes”

Sus padres le inculcaron el amor por la lectura desde pequeña. “Mi madre me leía cuentos ilustrados y mi padre, cuando tenía 3 o 4 años, ‘La guerra de las Galias’ antes de dormir”, recuerda Rosa Elvira Caamaño. Actualmente, la biblioteca de esta pintora y profesora jubilada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo (UVigo) tiene más de 4.000 títulos –más de la mitad de arte y el resto, clásicos, desde ‘Los himnos sumerios’ hasta el siglo XX– “No soy una lectora compulsiva. Me gustan los clásicos grecolatinos, algunos autores medievales, del Renacimiento..., la literatura con mayúsculas hasta el siglo XX, sobre todo nuestros escritores del Siglo de Oro, porque disfrutas de cada página. Me gustan los libros con los que se aprende. El género me importa poco”, afirma.

En estos momentos lee “Cárcel de amor” de Diego de San Pedro, “Alemania” de Madame de Staël y relee “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”, de Miguel de Cervantes. “Aunque suene a tópico, Cervantes es mi escritor favorito. Un dios absoluto de la literatura. Toda su obra es magistral. Influyó muchísimo y aún hoy, después de casi 500 años, está plenamente vigente y seguirá estándolo. Sus personajes son inmortales”, sostiene.

La primera vez que leyó “Los trabajos de Persiles y Sigismunda” fue a finales de los 90. “Fui a pasar las vacaciones de Navidad a Ivrea (Italia), a casa de unos amigos. Empecé a leerla en el aeropuerto de Madrid, donde hubo mucho retraso, continué en el avión y me salvó las vacaciones, porque el ambiente de aquella casa no era el que esperaba”, afirma.

La compró, según tiene anotado en su primera hoja en blanco, el 4 de febrero de 1998, en la librería Michelena de Pontevedra. Es, en su opinón, “una novela única” en muchos aspectos.

“El dominio asombroso que el autor tiene del idioma, el lenguaje ideal y sublime que utiliza, la imaginación portentosa para crear situaciones tan variadas, en escenarios y ambientes tan distintos, con el trasfondo de los enamorados, cuyo amor supera 700 páginas de peligrosos avatares, hasta encontrarse. Además, refleja muy bien el carácter español de aquellos tiempos”, destaca de ella.

IGNACIO VILAR - Director e produtor cinematográfico

“Leo unha novela como cando ollo un filme, non paro ata rematar”

A primeira novela que leu foi “A esmorga”, de Eduardo Blanco Amor, publicada en Buenos Aires en 1959 e en Galicia en 1970. “A novela de ‘A esmorga’ caeu nas miñas mans no ano 1964. Estaba interno nun colexio de curas en Ourense. Eu tiña trece anos. Neses anos a novela estaba prohibida polo ditador Francisco Franco. Estaba publicada en Bos Aires e traíana nos barcos os emigrantes que viñan de Arxentina. A min tróuxoma, ás agochadas, un alumno externo do colexio”, recorda o cineasta ourensán afincado en Vigo, Ignacio Vilar.

Lembra que tiña que lela polas noites, agochado nun faiado do colexio. “Se descubrían que lías “A esmorga”, libro prohibido, expulsábante do colexio e denunciabante á Garda Civil”, di.

A historia impactoulle tanto que xa entón fantaseou con levala ao cine. “Lembro moi ben a súa lectura. Despois de rematala dixen que cando dominase o oficio de director de cinema, levaría a novela ao cine”, comenta.

Blanco Amor é, ademais, o seu escritor favorito. “Reflicte o noso e a nós, a todos os galegos e galegas”, explica.

Anos máis tarde, en 2014, levou ao cinema esta historia nunha película protagonizada por Miguel de Lira como Cibrán, Karra Elejalde como Bocas e Antonio Durán “Morris” como Milhomes. Esta cinta constituíu un fito na cinematografía galega ao bater récords de despacho de billetes e recibir moi boa acollida de público e crítica. Foi a primeira película rodada en galego nomeada a un premio Goya, ao de mellor guión adaptado.

Para o cineasta galego, a obra de Blanco Amor é “unha obra mestra da literatura universal”. Como novela que todos deberiamos ler, polo menos unha vez na vida, propón “Memorias dun neno labrego de Xosé Neiras Vilas” e a novela que leu máis dunha vez é “Merlin e familia e outras historias” de Álvaro Cunqueiro.

Vilar é un lector insaciable. Le todos os días e en calquera lugar. “Leo unha novela como cando ollo un filme, non paro ata rematar”, afirma. Non ten ningún xénero preferido, pero recoñece que le novelas clásicas “que transcenden o tempo e serven para todas as épocas”.

A Vilar gustaríalle levar ao cinema “Residente privilexiada”, a autobiografía da actiz galega María Casares, un dos seus libros de cabeceira.