“Seguimos siendo tan cotillas como lo eran los romanos hace dos mil años”. Así lo manifestó ayer en Club Faro el historiador Paco Álvarez, quien en su libros sobre la antigua Roma parte de la tesis de que hemos cambiado poco en dos mil años respecto a esa civilización clásica. El “romanólogo”, que fue presentado y mantuvo una charla, previa al coloquio con el público, con el doctor en Filología Clásica Fernando Lillo, desgranó varios aspectos que aborda en su última obra, “Crónica rosa rosae. Escándalos en la Roma clásica” (editorial Larousse).

“Gran parte de lo que sabemos de Historia Clásica son rumores que ha llegado a nuestros días”, afirmó. Y se remitió para ello a unas palabras de Tácito, el primero de los historiadores: “de los asuntos importantes carecemos de información”. “Lo que sabemos de Cleopatra es lo que Augusto difundió sobre ella para declararle la guerra. Lo del lujo, lo de que se bañaba en leche de burra (mito perteneciente a Popea, por cierto) y otras barbaridades que nos han llegado son rumores”.

Otro de los personajes objeto de chismes es Julio César, del que se extendió el rumor de que había tenido una relación homosexual con el rey de Bitinia porque a los 19 años consiguió del monarca que le cediese una flota para una guerra. “Le pasa lo mismo que a Isabel II las conspiraciones que se han dicho sobe ella: que si murió hace muchos años y tenía clones hasta que el año pasado falleció el último, que si era una imagen de inteligencia artificial. Y luego los Sex Pistols le dedican una canción en la que dicen que no era un ser humano. Si alguien dentro de dos mil años ve todo eso, imagínense que van a pensar de ella”.

Los mensajes virales que se difunden por redes sociales en la actualidad tampoco son un invento nuevo. “Los romanos tenían sus propias redes analógicas, la mejor la de Augusto, que encontró la manera de difundir sus chismes sobre Cleopatra a través de algo que ahora llamaríamos posts o tuits grabados en monedas”. Y no era el único. “Cicerón tenía un ejército de escribas que copiaban el tuit que quería y lo difundían a través de un mensajero físico”.

Otro soporte para propagar bulos del que sabemos en la actualidad de su existencia por los restos arqueológicos de Pompeya son las paredes de las ciudades (en Pompeya se han encontrado once mil grafitos) y, particularmente de los baños, donde se establecían diálogos. “Eso quiere decir que la gente sabía leer y escribir; de la Edad Media no hemos encontrado pintadas en las paredes”.

Los emperadores Julio Caudios, de los cuales sabemos mucho a través de series y películas de cine, también fueron víctimas del chisme. “A Calígula, que era un apodo que hizo renacer Suetonio porque de pequeño le hicieron unas botas de legionario (calígula significa botitas) no le llamaban así, sino Cayo Julio, lo identificamos como malo por la película –no familiar– sobre él para la que escogieron como actor al protagonista de ‘La naranja mecánica’. Al principio de su reinado no era tan malo, dilapidó dinero, pero de ahí a decir que iba a bodas, bautizos y comuniones a casarse con las novias...”. Con Claudio sucedió algo parecido pero peor. “Suetonio decía que de su reinado no tenia ni idea, pero que era cojo, olía mal y se le caían los mocos. Lineo bautizo como claudias a una especie de tortugas más lentas que el resto. Y en la serie de Robert Graves lo sitúan de portero de un prostíbulo. No se escondió tras las cortinas cuando mataron a Calígula, de hecho ese día no estaba en Roma”. Sobre Nerón dijo que “tuvo la mala suerte de que en su época fallecieron San Pedro y San Pablo. Probablemente el incendio del año 64 no fue tan grande. Y él no estaba en Roma”.

Un publicista, geógrafo e historiador con alma de divulgador de nuestras raíces romanas

Diplomado en marketing, Paco Álvarez (Madrid, 1965) realizó su carrera profesional en el mundo de la publicidad trabajando para una potente multinacional en quince países de dos continentes, coincidiendo en varios proyectos con el francés Jackes Séguéla, autor del libro “No le digas a mi madre que trabajo en publicidad. Ella piensa que soy pianista en un burdel”.

Apasionado de la Historia desde su infancia, fue comisario de varias exposiciones sobre Pompeya y en cuanto tuvo la oportunidad acabó sus estudios universitarios en Geografía e Historia, mostrando especial inclinación por la antigua Roma, lo que le hizo ganarse el calificativo de “romanólogo” que utiliza con humor desde que se lo puso su amigo y compañero Javier Santamarta “Es un rumor que ha funcionado”, dice bromeando. “Siempre veía en lo cotidiano muchas cosas que me llamaban la atención de los romanos y que han llegado hasta nuestros días, como por ejemplo los pasos de cebra, que bebieran el vino en chatos o los nombres que le dieron a los días de la semana o los meses del año”, dice.

Conferenciante habitual, ha publicado diversos libros en los que compara la sociedad de la antigua Roma con la actual, contando de manera entretenida la historia antigua para así poder “llegar a lectores a los que le Historia les da grima”, tal y come él mismo explica. “Crónica rosa rosae” es su cuarto título, tras “Somos romanos”, “Estamos locos estos romanos” y “Mitomorfosis”.

Su faceta de divulgador le ha llevado a colaborar en medios como La 2 de RTVE, National Geographic Channel, BBC, TV Castilla y León y la COPE, entre otros.