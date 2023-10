Rebeca Conde firma “Tinieblas en el corazón” (Punto Rojo) y con esta novela ha cumplido su sueño de publicar un libro. En su caso, supone una hazaña, una demostración de su superación, un pulso que desde pequeña la ha llevado a motivarse y superarse a pesar de las limitaciones.

A la edad de cuatro años sufrió un accidente que le provocó un daño cerebral importante. Como consecuencia, “mi movilidad no es muy buena. El equilibrio me cuesta y hablando tengo una dificultad”, resumía ayer a este diario.

Aún así, se ha esforzado por estudiar, terminando el grado superior de Administración. A través de Fademga, ya ha trabajado en varios lugares como la institución de la Valedora do Pobo, entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, donde coincidió con María Xosé Porteiro, adjunta de la Valedora.

La novela encierra en ella “muchas historias principalmente la de una niña que se pierde jugando al escondite con la familia”, explica la creadora que ha plasmado varias temáticas en el libro: desde el machismo al racismo o el acoso escolar a una persona con discapacidad.

Entre los personajes, nos encontramos a una niña con disfunción que sufre bullying en el centro escolar; pero también a su hermana con la que no tiene buena relación.

A lo largo de las páginas también iremos conociendo al padre “que no es una buena persona aunque al principio no se ve”, así como a la madre que “pasó por muchas dificultades”, describe la escritora.

Explica Rebeca que “yo quería escribir una novela. Sabía que me iba a costar y quería reflejar en ella el bullying, machismo... Empecé a prepararla antes de la pandemia de COVID y la terminé el pasado año”.

“Me siento agradecida con María Xosé Porteiro por lo que hace, porque me abre puertas. Ella me conoció en la oficina de la Valedora do Pobo y se interesó por mí”, indicó Rebeca.

Respecto al título, explicó que “tinieblas” era un juego al que jugaba con sus hermanos y primos de pequeña. “Le puso el título en honor a ese juego; y también corazón para llamar la atención”, indicó.

El libro fue presentado ayer en el Círculo de Empresarias de Galicia en Vigo con la participación de la autora; Mar Ferrero, vicepresidenta de Empresarias de Galicia; Paula Álvarez Fariña, de Fademga; María Xosé Porteiro, escritora y periodista; más la editora Marisa Barreno.

Con su ejemplo, Conde anima a que otras personas con limitaciones cognitivas no se echen atrás a la hora de cumplir sus sueños.