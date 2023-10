No habrá, por el momento, comisión de investigación en la Asamblea Regional sobre el incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia del domingo, 1 de octubre. La Mesa de la Cámara ha rechazado hoy tramitar esta iniciativa, presentada la semana pasada por el Grupo Mixto (Podemos).

El informe de los servicios jurídicos del Parlamento murciano desaconsejaba la tramitación por entender que el texto está mal redactado. Además, se hace hincapié en el artículo 59 del reglamento de la Asamblea, que dice que "el Pleno de la Cámara podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público comprendido en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma". En este sentido, la Mesa entiende que lo que ocurre en los locales de ocio se encuentra dentro de las atribuciones de cada ayuntamiento, en este caso, del murciano.

"El PP nos tiene acostumbrados a lo peor, pero lo que hoy han hecho aprovechando su control de la Mesa no tiene nombre", ha dicho María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, tras conocer la decisión. Este órgano rector de la Cámara está compuesto por tres miembros del Partido Popular y dos del Partido Socialista. Según ha podido saber esta Redacción, los miembros del PSOE han votado a favor de la comisión.

Para Marín, los cambios en la redacción que exigen los populares son una "burda excusa" y asegura que "lo único que el Partido Popular busca con estas trabas es dejar pasar el tiempo, enterrar este asunto y tratar de eludir cualquier tipo de responsabilidad".

"Vamos a seguir luchando por sacar a la luz la verdad, cueste lo que cueste", María Marín - Podemos

Asimismo, remarca que no van a desistir a pesar de las "zancadillas de López Miras y el partido más oscuro de la historia", refiriéndose al PP. "Les prometo por la memoria de las víctimas y por sus familiares, que vamos a seguir luchando por sacar a la luz la verdad, cueste lo que cueste", ha concluido.

Fuentes socialistas, por su parte, indican que en caso de que Unidas Podemos lleve de nuevo a la Mesa de la Cámara esta propuesta, volverá a votar a favor. "Por respeto, esperaremos a que sean ellos quienes lo presenten y si no es así, lo presentaremos nosotros", han adelantado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ya manifestó el pasado jueves que no estaba de acuerdo con que sean once diputados de la Asamblea Regional los que tengan que determinar las causas del incendio, ya que en este sentido se presentó la propuesta. "Es una osadía. Ahora hay una investigación por parte de un juzgado, de la Policía Científica y de expertos en la materia. Son ellos los que tienen que determinar las causas y las responsabilidades". Además, ya entonces señaló que el artículo 59 del reglamento impediría crear esta comisión en el Parlamento autonómico.

Ley de actividades recreativas y espectáculos públicos

Las mismas fuentes del PSOE disienten sobre el hecho de que la Comunidad no tenga competencias sobre lo ocurrido en Atalayas hace poco más de una semana, ya que sí que tiene la responsabilidad, apuntan, de regular las actividades recreativas y los espectáculos públicos. De hecho, añaden, la Región de Murcia es una de las únicas tres comunidades que no tiene una ley autonómica en este sentido. "Que no se haya aprobado todavía esta ley no exime a la comunidad autónoma de su responsabilidad. De hecho, es responsabilidad del Gobierno regional aprobarla", subrayan.

Precisamente, la asociación Consumur pidió hace unos días a la administración autonómica que se ponga manos a la obra y que tramite una ley sobre esta materia. No obstante, el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, descartó esta posibilidad tras el último Consejo de Gobierno, aduciendo que "no existe vacío legal", ya que hay una legislación regional al respecto, la Ley de Protección Ambiental Integral, en la que se indica que la actividad de estos negocios, así como su régimen sancionador, es "competencia municipal".

En el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, en su apartado 24, dice que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en espectáculos públicos", si bien no dice nada de actividades recreativas, en las que sí entrarían los negocios del ocio nocturno.

Miras responderá por la crisis del transporte escolar

La oposición obligará al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a dar explicaciones por la crisis del transporte escolar en la Región de Murcia. En la sesión de control al Gobierno de este miércoles por la tarde (16.30), tanto el PSOE como Podemos han registrado dos preguntas en este sentido. Vox, por su parte, preguntará sobre medidas económicas para el próximo año, mientras que el PP lo hará sobre la desigualdad en financiación autonómica o en infraestructuras de la Región respecto de otras comunidades españolas.