Respiramos 25.000 veces al día. Inhalamos y exhalamos 11.000 litros de aire diariamente, casi 8 litros por minuto. Sin embargo, aunque exigimos limpieza en lo que comemos y bebemos, apenas le prestamos atención al aire, tal vez porque no podemos verlo. El COVID nos ha enseñado la importancia de la transmisión aérea de esta y otras enfermedades infecciosas, pero esto es solo uno de los motivos por el que la calidad del aire es crucial. Científicos y expertos españoles han presentado esta semana un libro divulgativo con el que pretenden que la ciudadanía sea consciente de una de las principales asignaturas pendientes de la pandemia: el aire limpio en interiores. No solo evita contagios, sino que protege nuestra salud de la contaminación y asegura un óptimo rendimiento cognitivo.

“La COVID es la secuoya, un árbol gigantesco, pero está dentro de un bosque. Hay muchos más problemas que nos invitan a ventilar de forma racional”, apunta a FARO Miguel Ángel Campano, uno de los autores del libro “Calidad del aire en los edificios para el bienestar: Estrategias de aplicación práctica”, que se puede descargar en internet de forma gratuita en este enlace. Se trata de un proyecto desarrollado por el equipo ArqWellness de la Universidad de Sevilla, con el apoyo de las plataformas Aireamos y VentilANDo y la Fundación Visible. “Con un nivel de dióxido de carbono (CO 2 ) alto puede bajar el rendimiento cognitivo hasta la cuarta parte –explica–. No debemos superar las 1.200 partes por millón de CO 2 , aunque el aire esté filtrado. Y en un transporte no me gustaría que al conductor le entrara el sueño o tuviera reacciones lentas”, añade.

Doctor arquitecto y profesor titular de Acondicionamiento e Instalaciones de la Universidad de Sevilla, Campano ha sido un incansable divulgador durante la pandemia, en colaboración con expertos de talla mundial como el también español José Luis Jiménez, profesor de Química en la Universidad de Colorado (EE UU) y una de las máximas autoridades mundiales en aerosoles. Ellos y otros científicos recuerdan la importancia de medir la calidad del aire utilizando sensores de CO2. Su medida en partes por millón (ppm) –siendo 420 ppm el valor de referencia aproximado en aire libre– nos muestra cuánto aire “de segunda mano”, exhalado por otras personas, estamos respirando, un indicativo del riesgo de contagio. Pero no solo eso. Por encima de 1.000 ppm baja la concentración, y a partir de 2.500 ppm se produce una fuerte bajada del rendimiento intelectual. Se considera aire de gran calidad si no sube de las 700 o 750 ppm.

En realidad, desde 2008 es obligatorio que todo edificio construido de nueva planta que sea no residencial, incluidos todos los edificios públicos, tenga ventilación mecánica controlada. Y un real decreto anterior, el 486 de 1997, indica que en todo espacio donde exista al menos un trabajador o estudiante ha de haber una ventilación mínima de unos 30 metros cúbicos hora por persona, lo que equvaldría a unas 1.000 partes por millón de CO 2 de límite. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) obliga a introducir una cantidad mínima de aire limpio, exterior y filtrado, por ocupante.

Hablamos entonces de unos mínimos establecidos por ley. ¿Qué ocurre entonces? “El problema es que no se ha insistido lo suficiente a nivel de inspección”, afirma Campano, que sitúa el origen del problema en la crisis del petróleo de los años 70 y 80 del siglo pasado: “Fue el momento en que empezaron los edificios totalmente estancos. Tenían que consumir lo mínimo, y claro, lo sencillo era cortar la ventilación”. Eliminarla hace que nos expongamos a contaminantes y aeroalérgenos interiores, patógenos (virus, bacterias, hongos), dióxido de carbono, material particulado interior (partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire) y vapor de agua. “No estamos expuestos a una sustancia individual, sino a un cóctel de sustancias químicas”, afirmó durante la presentación del libro Florentina Villanueva, investigadora en Combustión y Contaminación Atmosférica de la Universidad de Castilla-La Mancha. A partir de la crisis energética se dispararon las afecciones vinculadas a estas partículas y se empezó a hablar del “síndrome del edificio enfermo”.

¿Cómo conciliar, entonces, respirar un aire limpio en interiores con la eficiencia energética? Campano menciona los intercambiadores de calor. Permiten extraer la energía del aire que se expulsa a la calle y cedérsela al aire de ventilación. No son caros: lo que se gasta es el consumo del ventilador que mueve el aire. Y son muy eficientes: “Por ley, el rendimiento mínimo de estos equipos es el 73 por ciento. O sea, casi tres cuartas partes de la energía que voy a tirar se la devuelvo al sistema”, detalla el experto, que subraya los costes laborales, en forma de bajas y absentismo, de carecer de aire limpio en los centros de trabajo.

Por no hablar del rendimiento cognitivo: un estudio publicado en 2012 por científicos de Berkeley y de la Universidad Estatal de Nueva York constató que la capacidad de toma de decisiones se reducía a partir de 1.000 ppm, y que, por tanto, “los efectos adversos directos del CO 2 sobre el desempeño humano pueden ser económicamente importantes”. El experto en aerosoles José Luis Jiménez suele decir que cualquiera pagaría oro por tener una píldora que le hiciese cuatro veces más listo. Pues con un aire de muy mala calidad nos volvemos “hasta cuatro veces más tontos”.

Espacios sensibles, como hospitales o residencias de mayores, tienen, sobre el papel, los niveles de calidad más exigentes posibles, unos 750 o 770 ppm. “Cuando se diseñan hospitales hablamos de que en zonas de quirófanos hay entre 20 y 30 renovaciones de aire a la hora, una cantidad abrumadora”, apunta Campano. Según la experiencia de su equipo, esta exigencia se cumple también en las uci, pero menos en habitaciones de planta, zonas comunes hospitalarias y centros de salud. En guarderías y centros de mayores tampoco suele haber un cumplimiento estricto.

Medios de transporte

En cuanto a los transportes, las mediciones de Campano y su equipo constatan que hay buena ventilación en algunos metros, como el de Sevilla, y en los autobuses urbanos, si circulan con las ventanas abiertas –algo que ya constató FARO en un reportaje en marzo de 2021–. Sin embargo, en trenes de larga distancia, como el AVE, se alcanzan valores de 3.000 o 4.000 partes por millón: “Cuadruplican cualquier tipo de límite que se nos ocurra –dice el arquitecto–. Su límite en la normativa es 5.000 partes por millón, una salvajada. Se escudan en que el tiempo de permanencia [de los pasajeros] es relativamente bajo”, añade.

En cuanto a los aviones, disponen de filtros de partículas de alta eficiencia (HEPA), pero en los momentos de embarque y desembarque se triplican o cuadruplican los valores límites de 1.000 ppm. “Cuando el avión está en tierra, los motores suelen estar al ralentí y no tienen la capacidad de tomar aire del exterior –explica Campano–. Existen sistemas en tierra que permiten tomar aire de la pista, pero son caros de alquilar y es muy raro verlos”.

Hay muchas situaciones en las que respiramos aire de muy mala calidad, con riesgo para nuestro salud en forma de patógenos o contaminación. Los científicos españoles han elaborado una norma UNE que establece estándares de calidad de aire, algo que ya ha hecho Perú basándose en las ponencias de Aireamos y Ventilando. Se busca “que la calidad del aire se muestre en los establecimientos, junto a la temperatura y la humedad, y sea una marca más de la calidad del servicio, como la amabilidad del camarero o las vistas en un bar”, resume Miguel Ángel Campano.