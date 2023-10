Laura Calçada (1988, Barcelona) es un animal salvaje que busca compulsivamente que la miren. Un alud de intensidad que encaja mejor con la aventura de la ficción que en las convenciones de la realidad. Cuando llego, ya ha conquistado el restaurante con una actividad frenética que incluye propuestas de alto voltaje, limpiar con flis flis la mesa donde nos sentaremos y marcar la agenda de los camareros. Calçada se divierte en las zonas grises de la incorrección. Hija del periodista y empresario Miquel Calçada (Mikimoto), este debut literario de alto voltaje es un autorretrato descarnado con una fórmula infalible: ¿hay algo más adictivo que presenciar algo que no deberíamos estar viendo?

–“Tendrías que estar en la calle, en la miseria, para entender alguna cosa, pero siempre encontrarás alguien que te ayude”. Con estas palabras tu padre rompe la relación contigo, ¿fue el detonante para irte a Nueva York?

–Hubo una ruptura, un corte con mi padre, pero no fue lo que provocó mi huida. Yo me hubiera ido igual de Barcelona, aunque las cosas con él no hubieran terminado tan mal, porque ya se me hacía pequeña con 23 años. Hay una edad en la que, para ir bien, deberías tener el impulso de descubrir mundo. Pero es que a mí se me suma que tengo un progenitor conocido y siempre eres la hija de. Es muy perverso.

–A tu padre no le faltaba razón en algo: cada vez que te caes hay alguien que te recoge...

–Mi padre tiene mucha razón en esa frase. Los progenitores se alejan pero entran otros. Nunca termino de estar del todo en la intemperie, aunque haya episodios con las drogas que me lleven por ese camino. El día que tengo el mal viaje de crystal meth me lo provoco yo pero, ¿por qué? Porque si las personas que teóricamente nos han dicho que nunca soltarán la mano, nos dejan, después puede venir el Papa que no te sentirás merecedora de este amor.

–Mikimoto representaba un tipo de catalanidad muy marcada (la de un hombre racional y reservado) y tú eres una persona de impulsos, pero dices que os parecéis...

–Yo me expreso sin filtros y eso a él le genera mucha incomodidad. Si ya había rechazo, imagínate ahora con el libro. ¿Y en qué nos parecemos? En la putería, en ser espabilados y en saber qué le puede gustar a una persona y qué no.

–Destacas que tu madre no puede cuidarte porque ella es la primera que necesita un cuidador...

–Es muy duro ver que tienes una madre que no puede ser un modelo. Pero ella lo fue al principio de mi vida. La recuerdo como una persona obsesiva, siempre rodeada de libros; fue la primera artista que conocí. Pero esto se fue degradando.

–¿Crecer no es dejar de imaginar a los padres como personas inmaculadas?

–Sin duda, pero este proceso yo lo tuve que empezar a los 10 años. Claro que no hay que pedirles que sean perfectos pero a lo mejor los míos son demasiado imperfectos [risas]. Pero, ¡ep! habría que ver cómo sería yo como madre de alguien como yo. Así que full respect.

–En el libro cuentas como en Nueva York, en alguna ocasión, llegaste a prostituirte a través de una página de Sugar Daddies. ¿Cómo llegaste a esa situación?

–La prostitución es un trabajo muy serio, muy difícil y que requiere mucha inteligencia. Una prostitución deseada no es un trabajo mecánico. Para mí fue duro, por eso iba drogada de LSD en los dos encuentros que tuve con ese señor. Fue duro pero a mí me provoca mucho placer que me den billetes.

–Me llama mucho la atención cómo cuentas la reacción de tu madre cuando le contaste que te habías prostituido: “Cuando se puso el sombrero de persona analítica que deja los sentimientos a un lado porque le hacen daño, dijo: “Qué poco dinero…”

–[Risas]. Esta frase se la tengo que agradecer mucho a mi madre, que es una gran Virgo, pero te diré una cosa: en su momento dudé de ponerla por cómo podía quedar ella retratada.

–En el libro queda claro que quieres el afecto de las relaciones y la adrenalina de las aventuras, pero no parece que te haya ido muy bien así. ¿El poliamor es un invento defectuoso?

–Estás tocando los mejores temas. ¿A tú pareja no le gustarán los tríos? Mira, te diré una cosa: el poliamor es un gran invento. ¡Toma!

–Pues no parece que te haya ido muy bien...

–Porque yo no estaba madura para poder hacerlo, pero es un gran invento. Yo ahora mismo estoy viviendo una relación poliamorosa. Es un gran invento si hay consciencia detrás como la mayoría de inventos del mundo. Se trata de quererse de manera adulta. Pero ¿qué quiere decir ser adulto?

–¿Ser adulto no es aprender a hacer renuncias?

–Esto lo dice la gente que está en relaciones monógamas y les cuesta ver la película. Durante un tiempo puedes creer en eso pero vaticino que en diez años ya habrás follado con otra persona. Volvemos al deseo, yo el deseo lo vinculo mucho a la piel. Ostras, yo me enamoro cada día: soy Piscis como canta Bad Bunny. Yo te haría la cena y te daría un beso porque eres muy atractivo. ¿Dónde sitúas esto si estás en una relación monógama? El poliamor es escoger la película que quieres de Netflix. La monogamia es el No-Do [risas]..

–En el libro hablas de problemas de salud mental que has tenido pero no parece que tengas miedo a perder el control. ¿No te da miedo la muerte?

–No me da miedo. [Se lo piensa]. Soy una persona muy espiritual. Y, si me muriera ahora mismo de un ataque al corazón, me moriría siendo la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque siempre he hecho lo que he querido. Esto lleva muchos riesgos, claro: yo no hago las renuncias, pero otra gente renuncia a mí. A mí no me da miedo la muerte y sé que me moriré de vieja, porque tengo una sabiduría atávica.

–¿Qué te ha hecho parar?

–La literatura. No pongas esta frase de titular que es muy cutre, pero ha sido la que me ha hecho parar. Hombre, es que si no paro, no hubiera podido hacer “Fucking New York”. Tenía que parar. Este libro lo ha logrado. Yo en el mes de abril de este año, cuando estaba a punto de salir, me estaba metiendo rayas de cocaína sola en casa mirando Netflix. Que además no era ni coca, era este matarratas de Barcelona. Ese día llamé a mi amigo diciéndole: me estoy metiendo rayas, es horrible. Y me dijo: “Laura, acabas de terminar una cosa que te ha ocupado cinco años y te sientes muy vacía”. Fui al psiquiatra y me dijo: “Has estado jugando con tu vida muchos años: deja de beber”. Desde el 29 de mayo que no bebo. Creo que he parado a tiempo.