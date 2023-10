Los partidarios de coger vacaciones en julio –aquellos que pueden escoger, claro– tienen un argumento más: a los días más largos, precios algo más reducidos y menores aglomeraciones se suma el cambio climático como motivo para elegir este mes. Un estudio científico indica que programar las vacaciones de verano durante el periodo más cálido del año en España, es decir, alrededor de la segunda quincena de julio, podría mitigar algunos de los impactos negativos asociados al calor extremo. Los resultados se han publicado en la revista “Science of the Total Environment”.

Agosto sigue siendo el periodo mayoritario para las vacaciones en España, y algunos sectores –como el de la industria y el de los profesionales vinculados al poder judicial, por ejemplo– lo tienen difícil para evitarlo. Sin embargo, el periodo más caluroso del año, aquel en el que los efectos negativos de las altas temperaturas son más pronunciados, es la segunda mitad de julio. La investigación, llevada a cabo por científicos del Instituto de Geociencias (IGEO-CSIC-UCM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), concluye que, si el principal periodo de vacaciones en España, la segunda quincena de agosto, se trasladara a la segunda quincena de julio, se mitigarían algunos de los impactos asociados a las altas temperaturas debido a la reducción de la actividad industrial y de la movilidad laboral durante los días de vacaciones.

Los investigadores analizaron el impacto de las temperaturas en relación a tres variables: la demanda de electricidad, directamente relacionada con las altas temperaturas por el consumo de aire acondicionado; la productividad laboral, que se ve mermada por la exposición al calor; y los efectos sobre la salud del ozono, cuyas concentraciones dependen del tráfico, el estancamiento del aire y las altas temperaturas.

Los resultados del estudio, titulado Shifting summer holidays in Spain as an adaptation measure to climate change, indican que planificar las vacaciones en la segunda quincena de julio supondría una reducción significativa en el pico anual de pérdida de productividad laboral (en torno al 25%) y, en menor medida, en la demanda de electricidad y las concentraciones de ozono troposférico (entre el 3% y 4%). Por otra parte, el estudio muestra que las diferencias entre las segundas quincenas de julio y agosto se acentúan con el calentamiento global. Así, los beneficios de trasladar las vacaciones al periodo más cálido del año serían aún mayores en el futuro.

“Las medidas de adaptación al cambio climático suelen requerir fuertes inversiones en infraestructuras, pero ciertos cambios de hábitos también podrían contribuir a reducir la vulnerabilidad”, explica en una nota del CSIC el investigador de la UCM José Manuel Garrido-Pérez.

Los autores también plantean otras alternativas, como distribuir las vacaciones a lo largo de todo el verano, reducir la jornada laboral durante el periodo más caluroso del año, algo que ya se hace en algunas comunidades, o acortar los periodos de vacaciones en invierno y ampliar los de verano, que cada vez será más largo y caluroso.

El estudio puede abrir un debate social. Si nunca llueve a gusto de todos, tampoco es fácil fijar las vacaciones a gusto de todo el mundo.