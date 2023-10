La madre de Rubén, Conchi, y yo nos conocimos en el verano de 1992. Ella acababa de convertirse en abuela, tras el nacimiento de su primera nieta Raquel. Y Rubén y yo hacíamos nuestra primera visita a Vigo como pareja. No nos presentamos como tal, ante ella y su marido, Manuel, quizás porque ya era suficiente con mi aspecto, mi pelo afro y mi acento sumados al hecho de que salía en TVG en el programa de las mañanas. Recuerdo que Conchi disimulaba muy bien si alguna de estas cosas llamaba su atención y hábilmente me preguntó por mi compañera, Teté Delgado, a quien también conocía por Rubén. Yo pensaba que era un verano especial para ella, se había convertido en abuela y suegra a la vez. Y en definitiva eso era lo que celebramos al conocernos.

Conchi nos acompañó en momentos que se agolpan ahora al despedirla. Me llevaba con ella al molino cerca de su casa de Crecente, a recoger harina recién molida para la empanada. No teníamos ni idea de que haría Master Chef y jamás había estado dentro de un molino recogiendo harina comunal. Me maravilló verla entrar decidida y buscar entre los atados (sí, porque eran unos pequeños sacos de tela), y encontré bello la comunión entre su hacer, el ruido del viento sobre los árboles y el sonido del río Miño más abajo. Todo tan rural y europeo. La infancia de Rubén no podría haber sido más distinta de la mía, diametralmente urbana y tropical, sin molinos, sin perros, ni una madre que cocinara.

Ideamos encuentros frecuentes entre ambas madres que tuvieron dos capítulos memorables. Uno, en Barcelona, donde se emitía Crónicas Marcianas. Mi madre, Belén Lobo, me contó que una noche, hablaron sobre Rubén y yo y abordaron curiosas nuestra homosexualidad. Como eran las dos muy reservadas nunca revelaron qué se dijeron. Siempre respeté eso. Otro encuentro memorable sucedió en Roma, con Lucia Bosé. Visitando Roma Imperial y el Vaticano. La reunión de las tres, Belén, Conchi y Lucia, fue otra lección. Tan distintas que se entendían perfectamente, más unidas por su sentido de la independencia y su pragmatismo que por otra cosa.

Conchi y yo mantuvimos una relación marcada por el cariño y por la comida, como no podía ser de otra manera. Le intrigaba, al principio, mi aversión al pescado. Intentaba explicarle que los caribeños no sabemos comer pescado. No me creyó nunca. Con ella descubrí el rapante y el coruxo. Y la raya, el lenguado y la lubina. Siempre se asombraba de sus precios en Madrid. También decoró con nécoras nuestras Navidades. Las seleccionaba ella misma y formaban parte de su equipaje cuando venía en diciembre a nuestra casa. Esas navidades, su familia aumentó, Raquel tuvo una hermana, Sara, por la que su padre, José Sanz, se disfrazaba de Santa Claus y aparecía a medianoche por las escaleras del rellano. Su tarta de crema y piña, que decoraba en círculos pop alrededor del bizcocho, era lo más esperado del año. El bizcocho venía ya preparado en Vigo. Luego había que dejarlo en la nevera hasta la cena de Navidad. Fue precisamente por ese bizcocho que nos dimos cuenta de que Conchi ya no estaba bien. Una vez dijo que había olvidado hacerlo. Otra, de traerlo. Nosotros nunca nos olvidaremos de ella.