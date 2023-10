“Todos tenemos heridas emocionales”. Así lo aseguró la psicóloga ilicitana María Esclapez, especializada en psicología clínica y de la salud y en sexología clínica, que ayer presentó en el Club FARO su última obra, “Tú eres tu lugar seguro. Haz las paces con tu pasado para reconectar contigo (y los que te rodean)” (Bruguera), un libro sobre el amor propio, el apego y las personas que sirven como refugio. Según la especialista, muchas veces, las dificultades a la hora de entablar relaciones vienen de la infancia y del tipo de apego que se desarrolla en la niñez, la etapa más importante del ser humano porque es durante ésta cuando el cerebro desarrolla sus conexiones neurológicas y se define la salud mental del adulto.

En esta obra, Esclapez se centra en la importancia de sanar el pasado y las heridas emocionales de la infancia para poder relacionarnos mejor con nosotros mismos. El libro surgió a raíz de su propia experiencia. Cuando su anterior libro, “Me quieres, te quiero”, que también presentó en el Club FARO, fue un éxito, la psicóloga comprobó que, lejos de sentirse feliz, sufrió el síndrome de la impostora y cada vez se encontraba cada vez peor porque se exigía el triple que antes y nada de lo que hacía le parecía lo suficientemente bueno. “No nos enseñan a gestionar las emociones difíciles: la ira, la tristeza, el miedo, pero las fáciles, como la felicidad, tampoco”, reconoció la psicóloga.

Ante esta situación tomó dos decisiones: acudir a su psiquiatra y paralelamente comenzar un trabajo psicológico para llegar al origen del problema, lo que le llevó a la teoría del apego, que en psicología es el vínculo emocional que se forma entre una persona y sus figuras de apego primarias, generalmente los padres o cuidadores principales y que son cuatro: seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. “Los apegos son fundamentales en la infancia porque los patrones aprendidos durante esta etapa tienen repercusiones a lo largo de la vida. Para comprender lo que nos pasa en el presente hay que revisitar el pasado: ¿Qué has aprendido de la vida para maltratarte de esa manera?”, dijo.

Presentado por la periodista Guada Guerra, Esclapez explicó que el niño interioriza los mensajes emitidos por sus padres y crece con esa percepción de él mismo y del mundo que le rodea. “Si un niño ve que el problema que tiene no le importa a su padre entenderá que lo que le pasa a él no tiene importancia y aprenderá a no contar las cosas”, puso como ejemplo.

Sin embargo, matizó que tampoco hay que culpabilizar a nadie si en algún momento nos ha faltado ese apoyo porque los padres también tienen su “mochila emocional”. “No hay paternidades ni maternidades perfectas. Cada uno lo hace lo mejor que puede con lo que sabe y con lo que tiene. Lo importante es intentarlo”, afirmó.

El temperamento también influye en la forma que tenemos de enfrentarnos a los problemas. “El temperamento no se pueden cambiar –afirmó–, pero sí las conductas asociadas, y también podemos aprovechar su parte buena en vez de castigarnos sólo con lo malo”.

La psicóloga también puso el énfasis en la importancia de la comunicación. Contar a los demás lo que sentimos es importante no sólo para quien lo siente, sino también para quien escucha, y mejora las relaciones.

“Tú eres tu lugar seguro” está escrito en una forma sencilla, sin tecnicismos, para que llegue al lector de la calle. Así, Esclapez, todo un fenómeno en redes sociales, incluye en esta obra anécdotas, experiencias personales y situaciones extraídas de casos que ha tratado en consulta; ejercicios de autoconocimiento para comprender la raíz de los problemas y empezar a ponerles solución; esquemas y otros recursos gráficos para ayudar a comprender el contenido. “Yo no divulgo para neurocientíficos, sino para la gente que no es experta en psicología. Es una forma de democratizar el conocimiento porque no todo el mundo puede pagarse la consulta de un psicólogo. Mi forma de ayudar a la gente es publicar en redes sociales y escribir libros al alcance de todos”, aseguró la psicóloga, que dio este consejo a un abarrotado auditorio: “Empezar a tratarnos un poco mejor”.

Querernos a nosotros mismos para mejorar nuestra relación con el mundo y los demás

Con su anterior obra, “Me quiero, te quiero” (2022), María Esclapez ha ayudado a miles de lectores a desarrollar relaciones sanas y a mejorar su autoestima. Este libro lleva más de 30.000 ejemplares vendidos y las redes de la psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de parejas han sumado más de 100.000 nuevos seguidores en un año. Y es que Esclapez ha conseguido conectar con el público y mejorar sus vidas apoyándose en sus famosos ejemplos prácticos. A través de conversaciones de WhatsApp o el análisis visual de ciertas situaciones cotidianas que todo el mundo ha experimentado, la psicóloga provoca una gran identificación en sus seguidores. Uno de sus mayores éxitos fue el análisis de las situaciones tóxicas que se daban en el programa “La isla de las tentaciones”, que tuvo un gran alcance en redes.

Mediante una divulgación cercana, accesible, práctica y visual, Esclapez ha conseguido empatizar con los problemas y carencias de miles de personas que se ven reflejadas y se sienten comprendidas. “Comencé en la divulgación hace diez años para ayudar a los demás”, recordó ayer.

Esclapez tiene cuatro libros que acercan la psicología a los lectores de una forma sencilla y práctica, y que tienen como objetivo que aprendan a valorarse y dejen de compararse con los demás para mejorar la relación que tienen con el mundo y con los demás.