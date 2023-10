Revisitar a historia da fotografía con perspectiva de xénero? As profesoras Olaia Sendón (Escola de Imaxen e Son de A Coruña) e Mar Caldas (Facultade de Belas Artes de Pontevedra) cren que é factible e que se debe facer. Xusto este curso acaban de botar andar nas súas aulas un proxecto para lembrar os roles que mulleres e homes tiveron nas fotos no pasado e concienciar sobre a necesidade de mudalos.

O primeiro paso foi a presentación onte no museo MARCO de Vigo de “A fotógrafa Perpetua” (Xerais), un libro para a cativada no que ficciona a vida dunha fotógrafa galega chamada Perpetua á quen converte nunha das artistas máis importantes do século XX.

“O proxecto –explica a directora de cine viguesa Olaia Sendón– comezou cando pensei que para sobrevivir á fase maternal necesitaba levar a miñas obsesión creativa á literatura. Primeiro, saíu o libro ‘Crebeiras’. Despois, pola importancia da fotografía, ocorréuseme a idea de crear un autor total da fotografía para traspasala a unha muller. Empecei a facer un xogo de inventarlle unha historia a partir de iconas da fotografía, imaxinando que ten un mozo, uns fillos e unhas aventuras”.

O nome da protagonista deullo seu pai, Manuel Sendón, ao lembrar que no pasado século había unha fotógrafa en Muros que se chamaba Perpetua Malvares.

Na segunda parte do proxecto, pensou en “cambiar os roles. Converter as mulleres en autoras e os homes en ‘musos’. Foi entón cando falei con Mar Caldas e comezamos a traballar en paralelo”.

No caso da clase de Sendón, en Imaxe e Son, propón un exercicio que consiste en refacer imaxes clásicas da historia da fotografía nas que os suxeitos fotografados, mulleres, pasen a ser homes; e a persoa que faga a foto teña a visión dunha muller.

No caso de Caldas, en Belas Artes, crearán autoras da nada. É dicir que o alumnado poida inventar unha posible autora e obra do pasado, “parasitar a realidade para expoñer novos modelos inventando unha nova narrativa”, conclúe.