“Mami, la amo, vamos a morir”. Un audio desgarrador y que parte el alma. Jairo, el padre de una joven de 28 años, desaparecida en el incendio de las discotecas de Atalayas, en Murcia, aseguró ayer en la misma calle Isla Cristina, donde se ubicaban la Fonda Milagros y Teatre, que su hija había acudido a una de ellas con su novio y unos amigos de Caravaca de la Cruz. En esos momentos las autoridades todavía no habían compartido con los familiares ninguna información. Este padre, destrozado por los nervios, mostró un audio que su hija envió vía Whatsapp a su madre a las 6.06 de la mañana. En él se podía escuchar la voz de una mujer joven que dice: “Mami, la amo, vamos a morir”, con la voz entrecortada, mientras se oían gritos a su alrededor. Jairo aseguró que tras recibir ese mensaje el móvil se apagó. “Toda la familia está en un nerviosismo tremendo. Es muy fuerte. No nos dicen nada”, decía desesperado el padre de la joven.

Walter fue uno de los supervivientes que sí pudo escapar del fuego en la Fonda Milagros, al estar en la primera planta. “Yo bajé a la barra a pedir un par de copas sin saber que parte de mi familia y mis amistades iban a quedar atrapadas” en el segundo piso. En ese momento, tras la propagación del fuego, todos los que pudieron, él incluido, huyeron de la discoteca.

“Yo no sé si aún entre todas esas personas están mis seis familiares y cuatro amigos”, contaba desesperado. Este nicaragüense señala que el incendio venía de la discoteca de al lado, de Teatre, y que “cuando estábamos en la barra fue cuando comenzaron a salir las llamas por los conductos de aire. Ahí fue donde ya comenzó a propagarse el incendio. Fue tan rápido que uno no se lo esperaba. Salimos muchos, pero sin saber que iba a quedar gente atrapada dentro”, relató.

“Cuando logré escapar, me fui a mi casa y, al llegar, una amiga me dio la noticia de que mi tía, mi primo y la pareja de mi primo no pudieron salir del incendio. Lo único que hice fue salir corriendo y volver hasta la zona. La Policía y los bomberos no nos dieron más información”, lamentaba por la mañana.

“Los teléfonos de los desaparecidos ‘repican’, algunos salen con buzón y otros apagados”, añadió. Desesperado por obtener novedades, asumía que lo que quería era tener la confirmación para poder ya pensar en “incinerar los cuerpos de sus familiares aquí” o “enterrarlos” en su país de origen.