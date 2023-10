“Hay que diseñar políticas de empoderamiento social de las personas mayores”

Nadie cuestiona los beneficios de las políticas de envejecimiento activo dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Sin embargo, es el momento de dar un paso más allá. Según el gerontólogo sénior Andrés Vázquez, las características personales y sociales del colectivo de personas mayores no son las mismas hoy que a finales del siglo pasado, y sus opiniones y aspiraciones también difieren bastante de las que tenía el mismo grupo etario unas décadas antes, por lo que es preciso que las políticas se adapten a esta nueva realidad.

–El metaanálisis que ha coordinado la University College de Londres constata que tener aficiones una vez cumplido los 65 años es un garante para una mejor salud física y emocional. Pero, ¿es suficiente?

–Hay que saber, en primer lugar, qué entienden los investigadores por pasatiempos (hobbies). A mí, la idea de pasar 25 años de mi vida con pasatiempos no me suena bien. Yo hablaría más bien de actividades. En 2002 se aprobó en la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en Madrid, la teoría de la actividad y del bienestar que ésta proporciona a las personas mayores. De ahí partieron multitud de políticas de envejecimiento activo que se están aplicando en estos momentos en muchos países. El estudio muestra que los ‘hobbies’ para personas de más de 65 años mejoran la felicidad, la satisfacción vital y la salud autoinformada, y reducen los síntomas de depresión. Esto corrobora los beneficios que tienen las políticas de envejecimiento activo, que han sido, en su momento, fantásticas y que creo que se deben seguir incentivando. Nadie va a discutir, y sería un negacionista si lo hiciera, que la actividad, una alimentación sana y toda aquella participación cultural, artística y social que nos vincule con cosas concretas dentro de ese periodo de jubilación están bien. Por ello, hay que seguir con estas políticas y financiarlas, pero también hay que avanzar en éstas.

–¿A qué se refiere?

–El modelo de envejecimiento activo del 2002 está envejecido y tiene múltiples problemas. Es un modelo que se sigue utilizando y que se debe seguir vinculando, debe seguir siendo coordinado y se debe seguir invirtiendo en él, pero hay que ir más allá. No nos podemos quedar con: “Dígame tres ‘hobbies’ que le apetezca hacer y llene 25 años de su vida con estos ‘hobbies’”. Ahora llegan los “baby boom”, que es un envejecimiento distinto al del siglo pasado, y es necesario dar pasos. Las personas mayores queremos participar activamente en la sociedad y queremos tener un proyecto de vida, además de tener ‘hobbies’, que están muy bien, tener una sanidad fantástica, cuidarnos, que nos vacunen, etcétera.

–¿Hacia dónde deben ir dirigidas entonces las políticas de envejecimiento activo?

–Las políticas que puedan derivarse ahora de este primer programa de envejecimiento activo tienen que ser políticas de implicación social e intergeneracional. Creo que hay que generar actividades vinculantes y de empoderamiento social de las personas mayores. Esto significa políticas de discriminación positiva para superar la brecha social generada por la edad que se llama edadismo. A mí me falta que política y socialmente me vinculen dentro de la sociedad durante los 20 o 25 años que dure este periodo de jubilación.

–¿Cómo?

–Yo la concejalía sénior no la encuentro en Vigo, por ejemplo. Una concejala que no está jubilada soporta las políticas para las personas mayores, cuando los séniors podemos hacerlo. Es más, yo creo que deberíamos tener voz y voto en esas políticas. No sé en cuántos consejos de administración de grandes empresas hay un consejo sénior... ¿Cuántos departamentos de la Xunta tiene séniors? Están en el Consello Social y poco más. Tampoco hay un ministerio sénior. Y somos el treinta por ciento de la población. Sin embargo, hay uno de la mujer, que debe de haberlo, sin duda. Pero yo, como sénior, también quiero tener un presupuesto y que no que me lo organice una señora o un señor que no es sénior. En Educación, ¿dónde está la dirección general sénior para meter dentro del panorama educativo intergeneracional a los séniors? A todo esto me refiero yo con la implicación social.