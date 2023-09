"Hay mucha desinformación que genera miedos y bulos"

La entrada en vigor este pasado viernes de la controvertida ley de bienestar animal está generando dudas, incertidumbre e incluso "miedos y bulos" entre la ciudadanía ante las nuevas obligaciones que conlleva, según aseguran las protectoras. Hasta estos refugios no aciertan a aclarar ciertos preceptos de la Ley que mucha gente nos plantea.

"No logramos saber con exactitud qué es lo correcto en cuanto a las polizas para asegurar al animal, por ejemplo", confiesa Silvia Romero, directora de la protectora de Os Biosbardos en Ponteareas. "Antes de la Ley ya existía esa obligación que estaba cubierta con el seguro del hogar, sin embargo no sabemos si ahora la poliza de responsabilidad civil debe ser específica para las mascotas", se pregunta la responsable del refugio, que dice estar recibiendo visitas de empresas aseguradoras "para que les traslademos sus tarjetas de visita a los potenciales adoptantes, como si esto fuera un negocio".

Sesiones informativas

Ante la desinformación y el desconocimiento que existe, la directora de la protectora pontareana reclama campañas de concienciación más didácticas "ya que esta Ley afecta a muchas familias con mascotas". Propone además, que todas las protectoras reciban sesiones informativas que despeje dudas sobre los preceptos de esta Ley "para poder informar bien a los adoptantes". Y es que ante tanta duda e incertidumbre, "se generan miedos y bulos, y te pongo el caso de una señora que hace unos días nos avisó de la presencia de un perro herido, le pedimos que no lo acercara al refugio, y se negó: 'a ver si me van a multar por cogerlo y llevarlo en el coche', nos dijo.

Otro de los temores de las protectoras es que se produzca un efecto abandono o se multipliquen las cesiones de animales, precisamente por no querer o no poder asumir las responsabilidades y los gastos que generarán estos preceptos.

En este sentido, la directora de Os Biosbardos, con más de 60 animales en sus instalaciones y más de 200 en proceso de acogida o en acogida definitiva, apunta que los abandonos ya se habían incrementado antes de la Ley. "Hay muchos perros que no son de caza; también se siguen regalando camadas sin ton ni son, y aunque esta Ley nos parece necesaria, también es algo hipócrita y discriminatoria. ¿Por qué los propietarios de perros de caza están exentos?, no es justo", comenta.

Falta de recursos

La sobrepoblación es uno de los grandes problemas a los que se suelen enfrentar estos lugares de recogida y cuidado de mascotas, que en ocasiones están desbordados y no pueden acoger a más animales en sus instalaciones, "por eso esta nueva Ley no puede llevarse a cabo sin que la administración ponga recursos de su parte", aseguran. "Aquí, en nuestra comarca, sólo hay cuatro agentes del Seprona para atender varios ayuntamientos y los delitos que se puedan cometer o situaciones de desamparo y maltrato no son sus únicas labores, así que no dan abasto".

El tema económico es otro de sus caballos de batalla: "El año pasado tuvimos unos gastos de 197.000 euros, y sólo recibimos 5.000 euros de ayuda. El 95% de nuestro presupuesto llega por donaciones". Además de estas subvenciones, reclaman conciertos con clínicas veterinarias para atender a los animales, "sobre todo en el tema de las esterilizaciones, un gasto que, por ejemplo, las personas mayores, que cobran una pensión de 400 euros, no pueden asumir".

El incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal conlleva sanciones que van desde los 500 a los 200.000 euros.