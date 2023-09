Tomás Navarro: “Si no pones límites, no tendrás el control de tu vida”

“No podemos avanzar si miramos atrás”. Así lo aseguró ayer Tomás Navarro durante la charla distendida que mantuvo en el Club FARO con Alba Budiño, responsable de recursos humanas de Reganosa. El reconocido psicólogo, que ayer estuvo en el MARCO de Vigo presentando su nuevo libro, “Tus líneas rojas. Aprende a poner límites, cuidarte y protegerte emocionalmente” (Zenith), aseguró que las experiencias pasadas forman parte de la mochila personal de cada uno, pero que nunca pueden omnipresente, pilotando el presente e hipotecando el futuro.

“La vida son problemas y cosas que pasan, pero tenemos herramientas para afrontarlas”, aseveró el especialista, que en “Tus líneas rojas” presenta su método PAL para marcar límites, que consta de tres pasos: priorizar(se), avisar y limitar. “Si no pones límites, no tendrás el control de tu vida y tener el control de tu vida es bueno”, explicó.

En este sentido, añadió que no hay que sentir culpa ni vergüenza por establecer cuáles son nuestras prioridades y darlas a conocer para establecer esas líneas rojas que nadie puede franquear. “Poner límites es una técnica que se puede aprender. Tenemos que recuperar el mando a distancia que hemos dado a la gente y dejar de hacer cosas sólo por agraciar a los demás”, afirmó.

El experto advirtió de que hay personas que son “artistas de la manipulación” y aconsejó desaprender todo aquello que no nos ayuda para poder aprender otras cosas que sí nos permitan gestionar el chantaje emocional y la sensación de culpa, y sortear los mecanismos que utilizan los perfiles tóxicos y manipuladores para anularnos.

Navarro habló de la personalidad, que, explicó, tiene un componente genético y otro ambiental y que se forma por la ruptura con la influencia del hogar y la búsqueda de modelos diferentes durante la adolescencia. Según Navarro, en ese proceso de formación de la personalidad, es muy importante la parte educativa y lamentó que haya profesores que no sean conscientes de ello.

“Hay profesores magníficos, pero hay una tendencia a ser colegas y se nos ha olvidado que los chavales necesitan tutorizarse, unos guías que les diga ‘esto está bien, esto está mal. El papel del tutor en ese momento es muy importante para tener una personalidad sana que nos proteja y no que nos enferme”, dijo.

También se refirió a la autoestima, un aspecto que tiene importantes implicaciones en el bienestar emocional del individuo y en la forma que tiene de relacionarse con el resto de personas y con su entorno. Alertó de que una baja autoestima provoca pensamientos delirantes y no permite que establezcamos nuestras prioridades, por lo que daremos prioridad a los deseos y a las necesidades de los otros por encima de los nuestros. Aquí, de nuevo, Navarro habló de límites. “Poner límites es decir a la gente cómo te gusta que te traten. Tú tienes derecho a darme un beso, pero yo tengo derecho a que no me lo dé. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo”, explicó.

Navarro también habló de las personas tóxicas, que definió como aquella que nos provoca dolor. “Si te duele, no te conviene”, sentenció el psicólogo, que añadió que podemos tenerlas en cualquier ámbito, incluso el familiar. “Yo trabajo con muchos chicos que tienen padres tóxicos”, afirmó.

El psicólogo, que prepara un libro sobre el amor romántico y sus mitos, también se refirió a las rupturas de pareja y aseguró que para los niños es siempre mejor que sus padres se separen que no vivir una relación que no funciona. “Lo más importante para los niños es que sus padres estén bien. Si están bien juntos, fantástico. Lo segundo mejor es que estén bien separados. Lo que no puede pasar es que estén mal”, manifestó el ponente.

Definir las prioridades para ganar calidad de vida

En “Tus líneas rojas”, Tomás Navarro ayuda a poner límites para preservar la salud no sólo emocional, sino también física y pone al descubierto algunas trampas que nos impiden dibujar esas líneas rojas que no se debe dejar traspasar a nadie, como el sentimiento de culpa o de vergüenza al decir que no a alguien cercano o la esperanza de que algo cambie.

Él mismo reconoce en el epílogo que él sufrió durante mucho tiempo por no establecer unas prioridades claras y por no tomar decisiones valientes. Hasta que en 2008 decidió poner límites. “Desde entonces –relata– tengo otra vida, más calmada, más tranquila, más plena, con más respeto”.

Y esto mismo es lo que pretende que el lector de su nuevo libro obtenga tras su lectura: que defina cuáles son sus prioridades y que las comunique a los demás para que, en caso de que no sean respetadas, se sienta empoderado para poder adoptar las medidas que considere necesarias.

“No tenemos que soportarlo todo. La vida tiene que ser vivida, no soportada”, asevera el psicólogo, autor de otros libros de gran éxito, como “Wabi-Sabi” y “Fortaleza emocional”, que son un referente para psicólogos y terapeutas, así como para aquellas personas que desean mejorar su calidad de vida. El experto asegura que tardamos demasiado tiempo en salir del armario del abuso emocional y de la toxicidad en el entorno de la familia, de la pareja o del laboral, y que subestimamos el impacto que tiene tanto sufrimiento.

En la actualidad, Navarro reparte su tiempo entre la escritura técnica, la formación, la consultoría, las conferencias y los procesos de asesoramiento y entrenamiento personal y profesional.