Once declaraciones de once víctimas. Son los últimos datos que da la Policía Nacional relacionados con el caso de simulación de “desnudos” de niñas mediante la inteligencia artificial en Almendralejo. Fuentes del cuerpo no han querido aportar más información y aseguran que no van a dar ningún dato más hasta que termine la investigación: “Tenemos once declaraciones, once víctimas de estos hechos, y cuando acabemos de recabar todo lo remitiremos a la autoridad judicial”, dicen.

Entre tanto, el grupo de madres cuyas hijas podrían haberse visto afectadas sigue creciendo y ya ronda la treintena, con crías no solo de Almendralejo sino también de otros pueblos de la comarca. También ha trascendido que además de imágenes podrían haberse generado vídeos, extremo que no se ha podido confirmar. En Almendralejo, informa Rodrigo Morán, estuvo ayer el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien reveló que, hasta el momento, todas las víctimas, así como los presuntos autores de la manipulación de estas fotografías, son menores de edad, por lo que pide “guardar prudencia en este caso para preservar el derecho de intimidad de los menores, tanto de las víctimas como de aquellos que precisen corrección”. Mendoza adelantó que ayer se enviaría la primera documentación a la Fiscalía y ha vuelto a confirmar que, de momento, hay 11 denuncias, aunque no descarta que este número pueda aumentar. También invitó a aquellos que quieran denunciar a que lo hagan por la vía de los cuerpos de seguridad: “Cualquier otra denuncia puede entorpecer la investigación y afectar de forma más grave a la propia imagen de las menores”, subrayó. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reaccionó a este caso, que calificó como “suceso repugnante” y transmitió su apoyo a las menores y sus familias: “Desde la Junta vamos a poner en marcha una formación específica y continua para combatir la violencia digital”, aseguró. Además, “El Periódico de Extremadura” –del mismo grupo que FARO– ha podido saber que se ha puesto en contacto vía telefónica con el grupo de madres afectadas. Por otro lado, fuentes de la Administración regional se remiten a las declaraciones hechas el lunes por la secretaria general de Igualdad y Conciliación, María Ara Sánchez, quien condenó el uso de la inteligencia artificial para cometer delitos sexuales. “La única forma de luchar contra este tipo de delitos que afectan a la libertad sexual, a la violencia de género y con víctimas tan vulnerables como son las mujeres menores de edad, es aumentando e implementando programas en materia de prevención, de formación y de sensibilización en todos los colectivos que entren en contacto con este tipo de víctimas”, dijo. La ginecóloga Miriam Al Adib, quien destapó el caso el pasado domingo, se muestra “satisfecha” y “muy agradecida” por la reacción y el apoyo social que han recibido las víctimas: “Esto nos da fuerza a todas las madres para sentirnos protegidas y esto se lo transmitimos a todas las madres”, afirma. La también divulgadora llama a que “esa mayoría silenciosa”, que calla o se burla ante estos comportamientos, se muevan y pongan coto a este tipo de abusos: “Queremos que esto sirva a nivel de conciencia social y para que haya ese cambio educativo. Hay que incidir y decirles: ‘sed conscientes de lo que está sucediendo y apoyad a las víctimas’. Que todos nuestros hijos sepan que por ahí no es el camino, que lo tengan claro, que esto ni se cuestiona”, insiste.