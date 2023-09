Una mirada gallega en Milán

Nació y se crio en la “raia”, algo que marca no sólo su visión del mundo, sino también su identidad creativa. La obra de la fotógrafa y artista visual Arancha Brandón (A Guarda, 1995) lleva impresos el salitre de la costa, el tiempo suspendido del rural, tan en contraste con las prisas de la urbe, y el peso de los apegos, uno de los grandes temas de su trabajo, con el que la artista estará presente en una exposición de la próxima edición del Festival PhotoVogue 2023 en Milán, que se celebrará del 16 y el 19 de noviembre en el marco de la Fashion Week de esta ciudad italiana.

Esta muestra se enmarca en el primer certamen local de PhotoVogue, convocado en colaboración con PhotoEspaña con motivo de su 35º aniversario de Vogue España. Con el título “La mujer española: un retrato contemporáneo de fuerza y belleza”, el objetivo de esta convocatoria es ofrecer nuevas miradas sobre la idea de la mujer española, profundizando en los valores de inclusividad y diversidad.

Brandón es la única artista gallega que estará presente en Milán y lo hará con su doble vertiente de fotógrafa y cineasta, visibilizando los cuerpos que escapan de los cánones de belleza establecidos. “Para mí es muy satisfactorio poder estar también con una pieza audiovisual porque mi mirada del mundo se mantiene en ambas facetas. Lo que cambia es el formato”, explica.

Junto a ella, expondrán los otros doce fotógrafos emergentes seleccionados por el jurado de PhotoVogue de entre los cerca de 475 artistas españoles residentes en diversas partes del mundo que han presentado más de 4.000 obras a esta primera edición. “Ser una de las seleccionadas supone un reconocimiento importante a mi carrera y también una gran oportunidad para visualizar una realidad de la que formo parte”, afirma.

La artista, que actualmente reside en Vigo, estará en la ciudad italiana con “Un rectángulo de aire limpio”, un proyecto que reúne seis fotografías –tres retratos y tres naturalezas muertas–, y una pieza audiovisual, “Olalla”, realizadas entre 2020 y 2023 en las que reivindica la importancia de los apegos emocionales compartidos con otras mujeres y el empoderamiento del cuerpo más allá de los cánones de la estética.

“Hasta el momento, es el primer proyecto en el que mezclo mis editoriales de moda con creaciones más personales, como son las naturalezas muertas”, explica la artista gallega, que en Milán exhibirá “Olalla”, una pieza concebida como un “fashion film”, que ya presentó en el Festival Márgenes de Cine Independiente de Madrid.

“Alicia”, una de las fotografías de “Un rectángulo de aire limpio”, sale publicada, además, en un portfolio del número de septiembre de la revista “Vogue”, el más importante del año. Su protagonista es la modelo Alicia Gutiérrez, que actualmente se encuentra trabajando en Nueva York.

“Conocí a Alicia en 2021. Viajé a Madrid para conocerla y hacerle fotos. Su energía y su trayectoria como modelo dejan una huella importante en mí desde entonces. Ambas tenemos un cuerpo no normativo”, explica Brandón.

En “Un rectángulo de aire limpio”, Brandón rompe una lanza por la diversidad de la imagen femenina frente a la tiranía de la imagen. “No todos los cuerpos deberían regirse por el mismo modelo, aunque sea así. En este sentido está habiendo progresos, pero en el mundo más comercial no deja de ser un lavado de cara”, afirma la fotógrafa, graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Vigo (UVigo) y que compagina su faceta artística con la fotografía para revistas de moda y marcas.

Como artista, Brandón se propone romper una lanza a favor de la belleza no normativa poniendo su foco en ella. “No establezco un muro mi trabajo en la moda y el artístico, sino que intento dar otra visión desde dentro. Como fotógrafa, es lo que puedo hacer: visibilizar y señalar este tipo de cuerpos”, manifiesta.

Otro de las imágenes de “Un rectángulo de aire limpio” es “Bendi”, un retrato de una persona no binaria, otro colectivo que no encaja en los cánones de belleza estándares. Los suyos fueron los últimos retratos que Brandón disparó antes del confinamiento. “Su belleza y su identidad me influyeron en los meses siguientes. Lo que sentí al fotografiarla me dio pie a iniciar mis bodegones”, comenta.

“No todos los cuerpos deberían regirse por el mismo modelo” Arancha Brandón - Fotógrafa y cineasta

Según Brandón, “Un rectángulo de aire limpio” transita entre la fotografía de moda y la documental, un proyecto que respira del entorno en el que se crió. “A Guarda, donde nací y crecí, influye mucho en mi obra, sobre todo en las fotografías de naturalezas muertas. Pero cuando hablo de mis fotografías no me gusta tener todo atado. Aunque creo que son imágenes bastante explícitas, creo que quien las observa también tiene que imaginar y poder hilar cosas”, opina.

La artista guardesa será, además, la protagonista de la sección “Terra” del 20º Festival Internacional de Cinema de Santiago, que se celebrará del 3 al 8 de octubre. La organización de Curtocircuíto la presenta como “uno de los nuevos talentos más destacados del panorama gallego”. “Su trabajo, que abarca desde el cine hasta la experimentación visual pasando por los ‘fashion films’ y los videoclips, es testigo de las inquietudes de su generación y de su entorno. Su estilo plástico, sensualidad y decadencia dan lugar a piezas de gran sutileza, que hacen del trabajo de Arancha una singularidad ya reconocible”, reza su presentación.

El próximo 7 de octubre, la artista guardesa hablará de su filmografía –“Cando mamá pechou as caixas” (2018), “A Typical Morning” (2019), “Bitter Grapes” (2020), “Olalla” (2021), “Vértigo” (2023) y “Work in progress en 8 mm” (2023)– y de cómo entiende ella el cine. Además, realizará una pieza para el festival.

Cuatro obras de “Un rectángulo de aire limpio”, según su autora

”La sal” (2022) “Nací en un pueblo costero donde cristaliza la sal en las rocas. ‘La sal’ nace de laintención de dotar a mis bodegones de cualidades antropomórficas, esta vez explorando mis orígenes y la doble moral de la salinidad con la vida”.

“Acacia” ( 2023) “Conocí a Acacia dos veces. La primera a los 15 años nadando en el río y la segunda a los 25 años en Madrid. Ella es artista sonora y una persona muy importante en mi vida. Desarrollamos proyectos conjuntos y repensamos sobre nuestros orígenes en Galicia”.

“Bendi” (2020) “Conocí a Bendi en Madrid en 2020. La retraté en mi salón y nos tomamos un café. Estos fueron los últimos retratos que disparé antes del confinamiento. Su belleza y su identidad me influyeron en los meses siguientes. Lo que sentí al fotografiarla me dio pie a iniciar mis bodegones”.

"Alicia" (2021) “Conocí a Alicia en 2021. Viajé a Madrid para conocerla y hacerle fotos. Su energía y su trayectoria como modelo dejan una huella importante en mí desde entonces. Ambas tenemos un cuerpo no normativo”.

“La primera” ( 2020) “Lo revolucionario de la calma, los ciclos del agua y el corte de la floración. La Primera nace de la intención de dotar a mis bodegones de cualidades antropomorfas y reflexionar sobre el agua como fuente de feminidad. El rectángulo de hielo define un espacio limpio y fértil”.