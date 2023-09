Xabier García é profesor no campus de Ourense da Universidade de Vigo, mais este venres non puido dar as clases que tiña previstas a primeira hora porque, sinxelamente, non puido subirse ao tren que o leva diariamente á cidade.

O incidente prodúxose na estación de Santiago no momento de pasar o control de billetes para acceder ao tren Avant destino Ourense con saída ás 8.00 da mañá, onde o empregado lle indicou que non podía subir ao tren coa súa bicicleta pregada e enfundada porque a súa funda non estaba totalmente pechada.

"Levo unha bici pregable e hoxe, no control de acceso, dixéronme que non podía entrar con ela ao tren porque non levaba a funda ben pechada", conta o docente en conversación telefónica con EL CORREO GALLEGO, medio do mesmo grupo editorial que FARO.

Xabier recoñece que xa lle pasou outra vez, mais con razón, xa que esquecera a funda que é obrigatoria por normativa. Mais desta vez, levando todo de forma correcta, quedou sen poder viaxar: "No escáner non hai problema, pero no acceso case depende da persoa que che toque", explica. A modo de exemplo, conta que ás veces simplemente lle preguntan se leva a funda, outras entrou no tren sen maior problema coa funda coma hoxe, non pechada de todo. "Logo din que se preocupan pola sostibilidade, pero eu hoxe vou ter que ir no meu coche", conclúe.

Consultadas por este medio, fontes de Renfe sinalan que non lles consta o incidente e remiten á normativa "para o transporte tanto de bicicletas como de patinetes en función do tipo de tren no que se viaxe". No caso dos trenes AVANT, a norma establece que as bicicletas e patinetes "deben ir sempre encartados ou desmontados e dentro dunha funda" e que a suma das dimensións da funda debe ser menor de 180 cm para considerarse equipaxe de man.

O diagrama explicativo que atopamos na web de Renfe amosa, de feito, unha persoa coa funda sen pechar de todo, "igual a como o levaba eu", o que terminou de desconcertar a este usuario. Ante a falta de solucións, Xabier rematou poñendo unha folla de reclamación.