Os lectores de Domingo Villar xa paladean dende onte “Síbaris”, a obra teatral póstuma do autor vigués. Nela, coñecemos ao escritor Víctor Morel; a súa muller, Laura; Marcus, o axente literario; o doutor Garza e Louis, veciño do matrimonio. O libro, editado en galego (Galaxia) e en castelán (Siruela), comeza así a súa andaina polas librarías.

Dende Librouro, en Vigo, onde de momento só o teñen en galego estando á espera de que lles chegue en español, explicaron que na xornada anterior recibiran chamadas de xente lectora preguntando polo libro e que nos días anteriores anotaran reservas, inda que na mañá de onte todo transcorreu con normalidade, sen colas, xa que os libros de texto están acaparando as compras.

Pola súa parte, na Casa do Libro na cidade olívica confían en que lles cheguen os exemplares entre hoxe e mañá.

“Síbaris” preséntase con limiar de Inma López Silva e nel a autora sinala que “o mundo dos escritores de éxito, que tan ben coñecía Domingo Villar, aparece aquí retratado con sarcasmo ao enfrontar a posición máis ou menos idealista de Víctor Morel á da súa muller, a pragmática Laura”.

A peza teatral, unha comedia, sitúanos todo o rato no salón da vivenda familiar da parella protagonista. Víctor vén de intentar dar unha conferencia en París e dende o primeiro momento mostra a súa excentricidade alternando frases cara a súa dona como a un manequí, que chama Señora Simmons.

O conflito coa súa parella aflora cando ela lle explica que ten outras peticións para impartir conferencias –en Harvard e Dubai– o que é rexeitado por el ante a insistencia dela que lle recorda que están na “ruína”.

O desenvolvemento da historia pódeno seguir coa lectura do libro ou asistindo á peza teatral en directo. Esta vai ser estreada o día 30 de setembro no Teatro AFundación en Vigo e xa ten as entradas case esgotadas. Para a segunda xornada, o domingo 1 de outubro, inda quedan algunhas pero tamén van camiño de acabarse. A obra, dirixida por Lois Blanco, está protagonizada por Carlos Blanco e Belén Constenla.