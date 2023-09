Un taller para sobrellevar el duelo por un ser querido

El duelo es un proceso natural por el que tenemos que pasar en algún momento de nuestras vidas. En la mayoría de los casos, las personas tienen los recursos necesarios para superar dicho proceso, pero, en otros, es necesaria la ayuda para aprender a convivir con el dolor de perder a un ser querido. En este contexto, la Asociación Contra el Cáncer en Pontevedra organiza a partir del mes de octubre el taller “Viviendo mi duelo”, dirigido a personas que han perdido un familiar (oncológico o no).

Se trata de una herramienta que ayuda a afrontar la pérdida porque hay ocasiones en las que se necesita intervención especializada para poder llegar a completar este proceso y compartirlo con otras personas en la misma situación puede ayudar a que estas emociones evolucionen favorablemente.

Esta terapia grupal se desarrollará todos los lunes, del 2 de octubre al 4 de diciembre en la sede de la Asociación en Pontevedra, y será impartido por la psicóloga especializada en duelo de la asociación Alejandra Santos, con la intención de mejorar la evolución y evitar las complicaciones que puedan derivar en un duelo patológico. Serán 10 sesiones en las que se abordarán diferentes temáticas, desde el autocuidado de cada participante, pasando por la tristeza, el enfado, la culpa, la comunicación con la familia, el legado que ha dejado esa persona hasta el agradecimiento. Este trabajo se reforzará con lecturas, tareas y vídeos para motivar a los participantes.

“Es uno de los talleres con mejor acogida entre quienes participan en él. La satisfacción y agradecimiento que nos transmiten las personas una vez finalizada la intervención es nuestro mayor impulso para retomar, nuevamente, este grupo”, explica Santos.

“El duelo por la pérdida de un ser querido es una de las experiencias que se experimenta de forma más dolorosa y es difícil también de presenciar porque nos sentimos impotentes a la hora de tener que pasar por esa sensación de pérdida”, apunta la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra Carmen García. “Una de las cosas que hacemos en los grupos es ayudar a la persona en su proceso de adaptación, porque cuando perdemos a alguien querido significa un gran cambio en nuestra vida”, expone: “Una de las cosas más comunes que experimentan los pacientes es que al principio tienen una sensación de falta de control, pero es normal, forma parte del shock emocional de la pérdida”. Así, en este taller ayudan “a vivir las emociones que se asocian en el proceso de duelo, a aprender a vivir en un mundo que ha cambiado en esa persona, que tiene que continuar con la vida, poco a poco”. De hecho, en ese sentido, según la psicóloga, la terapia “funciona porque lo que es el sentimiento de pérdida, aunque cada uno lo vivamos de forma personal, es un sentimiento universal y ayuda mucho poder compartir esas emociones, esos pensamientos, ese dolor porque, además, el grupo lo va a entender y aceptar; ayuda incluso al crecimiento personal “el que tu experiencia pueda ayudar a otras personas también”.

El objetivo es también evitar que el proceso de duelo pueda derivar en una situación más compleja. “Es preventivo; la mayor parte de los duelos van resolviéndose con el tiempo de una forma normal, pero el hecho de tener el grupo para compartir este proceso de duelo ayuda a uno a autorregularse emocionalmente, es una fuente de apoyo entre personas que están pasando por la misma situación y donde, además, se pueden expresar de forma segura, compartiendo las sensaciones que han tenido o que están teniendo en ese momento y, a través del apoyo de la psicóloga, ayuda a evitar posibles complicaciones emocionales, como puede ser una tristeza que deriva en un estado depresivo, o un desajuste del sueño al principio que puede derivar en insomnio”, subraya.

Sin calendario

“El duelo no tiene calendario”, dice Carmen García, que apunta que este taller durará hasta diciembre. “Cada persona necesita un tiempo diferente para superar o para adaptar una pérdida, porque las pérdidas en sí no se superan, se aprende a convivir con ellas”, destaca. “Una de las cosas que ayudamos a comprender en el taller es que cada uno, si va avanzando en su duelo y su adaptación se va produciendo de forma normal, no tiene por qué tener prisa. El grupo dura tres meses, pero el duelo puede llevar mucho más tiempo, por supuesto, por lo que a veces complementamos el proceso con sesiones individuales, aunque a veces hay personas que, con las pautas que trabajamos en el grupo, deciden hacer esa adaptación del duelo de forma autónoma”.

También podría ser útil que aquellos que “se sienten cercanos a alguien que haya perdido a un ser querido” soliciten “un asesoramiento psicológico para adquirir ciertas pautas prácticas para evitar que esa persona a la que se quiera ayudar tenga momentos de desbordamiento emocional, ayudarle a darle sus espacios o a tener esa sensibilidad de comprender lo que está ocurriendo en ese proceso de duelo y acompañar a quien está pasando por ese proceso”.

El taller “Viviendo mi duelo” se desarrollará todos los lunes, del 2 de octubre al 4 de diciembre, de 16.30 a 17.45 horas, en la sede de la Asociación en Pontevedra. Como todas las demás actividades y servicios de la asociación, es completamente gratuito. Para inscribirse es necesario llamar al teléfono gratuito 900.100.036 (24 horas) o escribir al correo electrónico pontevedra@contraelcancer.es.