Los comedores escolares marcan el inicio de curso en Extremadura: dejan de ser gratis para todos

Los comedores escolares están marcando este lunes el inicio del curso escolar en la región de Extremadura. La Junta de Extremadura había anunciado que serían gratuitos para todos los alumnos, en una medida puesta en marcha en la anterior legislatura, pero finalmente no será así. El Ejecutivo autonómico solo financiará el servicio a 15.493, el resto tendrán que pagarlo. Según ha indicado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, se han recibido 2.126 solicitudes de más, lo que ha obligado a su departamento a llevar a cabo una baremación para decidir a qué alumnos les corresponde la gratuidad y a cuáles no. Ninguno se quedará fuera, es decir, se prestará el servicio a todos los que lo soliciten, pero no todos tendrán acceso a él sin coste.

Esta solución, que ya estaba no obstante contemplada en la instrucción que regulaba la gratuidad de los comedores, va a suponer volver al proceso anterior, donde se tenía en cuenta la renta económica familiar para financiar el servicio. Ahora, además de este requisito, se valorará también el uso del transporte escolar y la necesidad de conciliación. Los dos primeros puntos (economía familiar y transporte) serán prioritarios. No obstante este curso se ofrecerán 4.493 plazas gratis más de las que había antes. “Ha habido 17.619 solicitudes, pero las plazas gratuitas que se ofrecen son 15.493, hay un excedente de 2.126 plazas. Solo en los últimos cuatro días se han recibido 475 solicitudes. Siempre hemos dicho que nadie se va a quedar sin comedor, para nosotros es muy importante la conciliación familiar y la vida laboral pero, tal y como estaban establecidos en la instrucción 1/2023 y en los presupuestos de la consejería, gratis no podían ser para todos”, ha especificado Vaquera, que ha visitado el colegio Dulce Chacón de Cáceres. La consejería ha negociado con las empresas de catering para que esas 2.126 familias que van a tener que abonar de su bolsillo el comedor, paguen el menú al mismo precio que lo hace la Junta de Extremadura, es decir, 5,77 euros después de la subida acordada en el nuevo contrato por el incremento del precio de los alimentos. “Los que se quedan pagando es porque tienen una situación económica para poder pagar. De hecho la preocupación que manifestaba el 99% de los padres era por problemas de conciliación. La mayoría de las cartas que hemos recibido nos decían que no les importaba pagar pero que no podían quedarse con los niños en casa. Se van a beneficiar porque hemos negociado para ellos el mismo precio que paga la consejería por cada alumno, que siempre va a ser más económico”, ha incidido la consejera. Cambios en los colegios No dejar a ningún alumno fuera de los comedores escolares va a suponer también cambios en los propios centros, ya que no todos tenían espacio suficiente para poder asumir ese exceso de estudiantes. En 27 centros de la región ha habido un exceso de solicitudes, solo en el de Cerro Gordo, en Badajoz, sobraban 115. De esta forma, se llevarán a cabo dobles turnos de comida y se habilitarán espacios destinados a la formación para poder dar de comer a todos. “Hemos hablado directamente con todos los colegios, con los servicios de catering para que prestaran ese servicio a las familias respetando el mismo precio que si se hubiese hecho desde la consejería. Creo que no hay ningún problema, está todo hablado y concertado con las empresas”, ha añadido Vaquera. Esto va a suponer un sobrecoste a la Junta de Extremadura, que va a tener que asumir los contratos de los monitores que necesiten trabajar más horas para atender a todos los alumnos. “Va a suponer un exceso de presupuesto, pero está mucho antes atender al compromiso de las familias que asumir ese precio”, ha dicho Mercedes Vaquera. Por lo demás la mañana está transcurriendo con normalidad en los centros escolares, solo se ha registrado una incidencia en el colegio de Montemolín (Cáceres), donde se fue la luz durante una parte de la mañana, pero ya se ha solucionado. En total este lunes se han incorporado de 169.086 alumnos a las aulas, Hay 88.538 en Educación Infantil y Primaria; 58.491 en Educación Secundaria y Bachillerato y 649 en Educación Especial.