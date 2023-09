Unha comunidade lectora nas redes

Mónica Cores, de Ordes, iniciou o seu proxecto @libroscontos hai cinco anos e hoxe ten 2.150 seguidores en Instagram. Ela, que no seu perfil defínese como “lectora empedernida e namorada do galego”, é tamén a “arma danzas” de proxectos como o #retolibroscontos, un dos moitos que alimentan a crecente comunidade literaria nas redes.

“Empecei nunha época na que estaba de baixa”, lembra. “De nena eu fun moi lectora e botaba en falta ter xente coa que intercambiar ideas, compartir e, sobre todo, un espazo en galego no que non atopase estas típicas recensións enrevesadas que te aburres ó lelas”, engade. “Ó estar na casa durante a baixa empecei coa conta –iniciouse primeiro no Facebook con Libros e outros contos–, onde entraban ó principio as miñas amigas e coñecidas. O boca a boca fixo o resto e foi collendo pulo”.

“De nena fun moi lectora e botaba en falta ter xente coa que intercambiar ideas” Mónica Cores - Creaadora de @libroscontos

“Logo coñecín moitas contas en galego e temos como unha comunidade onde facemos retos lectores e clubs de lectura, iso fixo que se fixera aínda máis grande e abarcara máis cousas das que eu pensaba nun primeiro momento”, confesa Mónica Cores, que é mestra de pedagoxía terapéutica. “Encántame ler e fascíname todo o relacionado coa literatura. A conta empezou sendo unha afección, aínda o é, pero agora adícolle máis tempo”. “O máis gratificante é coñecer a xente que é tan lectora coma min, descobres novas lecturas, falas delas e, ó final, acabas falando un pouco da vida en xeral”, subliña. De feito, mantén un contacto case diario con outras contas: “Xa somos compañeiras”.

Mónica Cores, que apunta que soamente fala “dos libros que leo e que quero ler”, está convencida da influencia deste fenómeno á hora de fomentar a lectura. “Espero que aporte moito, sobre todo ás lectoras, e que vexan esa parte de sinceridade”. Tamén mostra a súa convicción de “facelo en galego”. “Temos unha literatura que é impresionante e ás veces parece que non se ve”, subliña a creadora de @libroscontos, que tamén “le calquera tipo de literatura” e de “calquera tipo de xénero”.

“O meu libro de cabeceira, e que lle recomendo a todo o mundo, é O lapis do carpinteiro, de Manuel Rivas, porque está escrito marabillosamente, fácil de ler, e que representa un pasado que non está mal lembrar”, apunta. Como novidade, destaca Avelaíñas eléctricas, de Sica Romero. “É un libro moi experimental, innovador, onde impera a parte visual, e que emprega galegos dialectais”, valora.

Precisamente, Sica Romero foi unha das autoras participantes no club de lectura que formaron. “Tivemos tamén a Eli Ríos, Arantza Portabales, Ledicia Costas...”, enumera. “As autoras galegas danlle moito pulo ás redes e entenden tamén a necesidade de achegarse a esa parte tecnolóxica. As redes son un instrumento boísimo para moitas cousas, como dar a coñecer a cultura e tamén para xuntar a xente con gustos parecidos e iso hai que aproveitalo”.

Cores indica que “coa pandemia empezaron a proliferar máis este tipo de contas e, ademais, en xente moi nova que o fai moi ben. É un fenómeno que está en alza, cada vez aparecen máis contas falando de libros, con temáticas diversas e está moi ben. Para min é unha marabilla, debería medrar máis e debería ser máis visible”.

“Eu recomendo o que vou lendo e o que me gusta, tendo máis a recomendar novelas" Violeta Medéndrez - Creadora da conta @littera_lupa

Violeta Meléndrez é @littera_lupa en Instagram, onde ten 1.557 seguidores. Abriu a súa conta no 2018, pero sen intención de converterse nunha bookstagramer. “De feito, daquela non me gustaban as redes. Fíxena para conseguir unha foto que tiña unha amiga na súa conta privada”, apunta. “Fastidiábame non ter nada subido, pero tampouco me apececía subir fotos miñas, así que empecei a subir fotos de libros e de flores”, engade. Pronto descubriu que había outras contas que recomendaban lecturas. “Foi un ano máis trade cando eu tamén empecei a subir recensións e a estar máis activa na conta”, di a coruñesa, estudante de filoloxía galego-portuguesa e inglesa.

“Eu recomendo o que vou lendo e o que me gusta, tendo máis a recomendar novelas e, sobre todo, literatura infantil e xuvenil”, apunta. A maior parte das súas recomendacións son de literatura galega, aínda que tamén recomenda obras en castelán ou en inglés. “Tamén leo traducións, ou o que me cadra, non é que me centre exclusivamente nunha soa literatura”, engade. “Gústame moito esta comunidade de boosktagram porque hai relativamente moitas contas e podes ver quen ten os teus mesmos gustos, con quen intercambias recomendacións e, ó final, fas amizades. Tamén facemos cousas en conxunto ás veces e é moi interesante”, afirma.

O seu libro favorito é Que se me pare o corazón se te esquezo, de Andrea Maceiras, “que fala das luces e das sombras das redes sociais, pero centrándose nos retos virais”, expón. Este ano tamén leu outro libro que lle gustou moito: Non estamos quebrades, de Nee Barros.

“Considero que é importante darlles a visibilidade que non teñen. Seguen a publicarse moitos menos libros baixo a autoría feminina" Adela D. Toriñán - Creadora da conta @mazadahorta

Adela D. Touriñán (@mazadahorta) apunta que bookstagramer é unha definición que non lle gusta moito ó ser un termo de fala inglesa, pero si que se identificada coa esencia do que representa. Para ela, a aventura comezou en decembro de 2020, “cando pola pandemia había que buscar actividades que se puidesen facer dentro da casa”. “Eu xa era lectora de antes, pero o feito de estar sempre na casa fíxome tomalo como un hábito máis cotiá”, di a moza de Cereixo (Vimianzo). “Dende a miña conta persoal de Instagram eu xa seguía este tipo de contido e me apetecía ter unha conta exclusiva para falar disto con outra xente, coñecer a outras persoas e intercambiar opinións sobre literatura”, afirma.

Así, pasou a ser creadora de contidos. “A miña conta xira, principalmente, en torno a libros escritos por mulleres. Nos últimos anos descubrín que me sinto máis cómoda ou identificada cando leo libros de autoras porque compartimos moitas problemáticas dentro dunha sociedade tan patriarcal”. Así, a súa é tamén unha conta reivindicativa: “Considero que é importante darlles a visibilidade que non teñen. Seguen a publicarse moitos menos libros baixo a autoría feminina e necesitan visibilidade”. Para Adela D. Touriñán, a súa conta é “un pasatempo” e “unha forma de conectar coa xente, coa que ir creando lazos e comunidade”. “Cando creei a conta descoñecía que en Galicia había unha comunidade tan extensa. Coñecín logo o proxecto que puxera a andar @libroscontos, un reto lector, e uninme. É unha forma de fomentar a lectura dende as redes sociais, que, queiramos ou non, a día de hoxe moven o mundo”.

A súa recomendación: Remexido de patacas, de Eli Ríos. “Un libro curtiño que trata sobre a violencia de xénero, pero faino dende un punto que non estamos acostumados, dende a sátira, dende a risa, dende o disparatado”, apunta. A través doutras contas descubriu tamén Avelaíñas eléctricas, de Sica Romero, “que trata temas moi importantes como a saúde mental; pareceume unha voz moi fresca e moi importante que escoitar”.

Para ela, a actividade destas contas axuda no fomento da lectura. “Un pouco si influímos á hora de que a xente merque libros ou, incluso, que faga uso das bibliotecas públicas”, di. Unha das cousas que máis lle gusta a ela da súa conta é “o contacto cos seguidores”: “Coñecer a alguén a través dos libros que lle gustan e que len é unha forma moi diferente de conectar. É moi gratificante cando atopas a alguén cos mesmos gustos ca ti”.

“A maioría dos libros que recomendo son de autoras galegas" Mencía Jorge - Creadora da conta @lua_soto7

A viguesa Mencía Jorge, “aprendiz de escritora”, abriu hai uns tres anos a conta @lua_soto7 para facer recensións de libros “en galego e en castelán”. A viguesa fai Bacharelato, pero xa anuncia o seu desexo de estudar filoloxía galega. “A maioría dos libros que recomendo son de autoras galegas”, apunta a viguesa, gañadora xa dalgún certame de relato curto.

Ela deu o paso despois de seguir outras contas nas que encontraba recomendacións de libros. “Facíano de forma tan dinámica que daban gañas de lelos. E decidín que eu tamén quería facer iso porque non tiña amigas lectoras e quería compartir os meus libros e lecturas con alguén. Deste xeito, fixen moitas amizades lectoras”, subliña a viguesa, que tamén participa no #retolibroscontos.

Ser unha bookstagramer permítelle una interacción con outras persoas que ela cualifica como “una simbiose”: “Podemos recomendar libros, que nos recomenden, comentalos, imos a eventos literarios...”.

A súa recomendación é a de Xa non estou aquí, de Iria Misa, “un libro de misterio, con crítica social; un dos meus favoritos”, di. Pola súa parte, gracias á conta, ela descubriu Un elefante na salda de estar, de Berta Dávila, que “trata da temática do suicidio e para min é unha das lecturas que máis me fixo crecer como persoa”.

A labor desta comunidade é para ela “algo innovador” na industria editorial que serve “tanto para lectores como para escritores”. “Para dar a coñecer libros é un medio moi importante agora mesmo”.

“Antes lía un libro e aí remataba o proceso. Obter ese feedback do autor é pechar o círculo " Araceli Collado- Creadora da conta @aradenaron

A conta @aradenaron, con 1.642 seguidores, pertence a Araceli Collado, “lectora degoada”, como ela mesma se denomina. “Comecei a principios de 2021, a raíz dun ano de moito estrés a nivel profesional polo tema da pandemia, e busquei un folgo para poder respirar por outro lado”, expón. Decidiu entón abrir unha conta e falar dos libros que lía. Pronto descubriu que había máis contas que tamén falaban de libros, “que se chaman bookstagramers” e que había “xente tan tola polos libros coma min”.

A conta apórtalle “coñecemento sobre libros e literatura” e permítelle “coñecer a xente cos mesmos intereses ca min e tamén a autoras que eu nunca soñara”. “Antes eu lía un libro e aí remataba o proceso lector, pero obter ese feedback da autora ou do autor para min é pechar o círculo da lectura, do libro”, explica. “Tamén é unha satisfacción saber que alguén está a gozar un libro porque eu llo descubrín”.

Araceli Collado, que procura tender á obxectividade nos seus comentarios, fai normalmente dúas publicacións á semana. “Os xoves, dende maio de 2021, estou a facer una viaxe de novela negra/violenta escritas por mulleres de todo o mundo; son novelas actuais, do século XXI ou de finais do XX”, engade. Os domingos sempre publica literatura galega. “De cando en vez publico sobre libros en portugués, da lusofonía: Portugal, Mozambique, Angola, Brasil...”. Outro dos seus obxectivos é “poñer en valor a literatura escrita por mulleres de todo o mundo”.

Ademais de formar parte do #retolibroscontos, tamén participa noutras propostas como a de @bisagrasdepapel ou o libro viaxeiro de @iriaagondar. “A miña conta non ten colaboracións con ningunha editorial nin tampouco publico recensións de libros que non me gustan”, di a naronesa, para a que esta comunidade leva a cabo “unha maneira diferente de facer promoción dos libros”: “É unha satisfacción que os autores e autoras non teñan que depender dos cartos, senón da calidade da súa obra e da opinión que xera”.

Sempre recomenda a Emma Pedreira e, entre as súas obras, A parte dos anxos. Tamén anima á lectura de Brenda Mondelo e dos seus libros Neve e O espello de Celia.