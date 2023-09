Os secretos da obra póstuma de Domingo Villar: teatro de comedia universal

“Domingo Villar sempre soñou con escribir teatro”. Francisco Castro, editor de Galaxia, ofrece esta revelación aos poucos días de que a súa editorial publique en libro a obra escénica póstuma do pai literario de Leo Caldas.Será o vindeiro día 13. Ademais, terá a súa estrea no teatro, no Auditorio Afundación de Vigo o sábado 30 de setembro e o domingo 1 de outubro para iniciar unha xira por Galicia durante este ano e o vindeiro con parada en xuño nos Teatros del Canal en Madrid.

Sinala o director de teatro galego e da peza “Síbaris”, Lois Blanco, que subila ás táboas, “é un reto en varias frontes. Queremos honrar o que quería facer Domingo e abrir a súa faceta de dramaturgo. Queremos que esa porta se abra”.

Lois Blanco lembra con cariño o día 1 de agosto de 2021 cando realizaron a primeira lectura da obra con Villar na Illa de Arousa: “Estivemos traballando e despois fomos comer. En principio, ía ser algo casual e despois ese recordo transformouse. Agora é inolvidable”.

Seu pai, Carlos Blanco, recorda como arrancou o proxecto: “Chamoume Domingo por teléfono. Eu non o coñecía personalmente. Foi unha sorpresa. Díxome que quería ensinarme unha obra de teatro que escribira pensando en min. Pensei que o dícía por dicir. Quedamos en Santiago e falamos. Lin o texto e pareceume que estaba moi ben, só propuxen cambiar unhas cousiñas como acortar un pouco a obra e dar máis peso ao personaxe da muller. El escribe moi ben e un dos maiores méritos de ‘Síbaris’ son os diálogos. Recórdanme aos grandes clásicos de Hollywood. É unha obra universal”.

Con música en directo de Pablo Novoa

Pouco a pouco a idea foi medrando e o intérprete –Carlos dá vida a un escritor en crise que precisa cartos xa ante a presión da súa muller e filla– e produtor incluíu no proxecto a un músico que tocara en directo nos seus monólogos. O elixido foi Pablo Novoa, quen tamén actuará.

Respecto do protagonista, Carlos Blanco detalla que “é un escritor moi excéntrico, con transtorno obsesivo compulsivo. El di varias veces que é un artista, que non se rexe por convencións. Fala cun maniquí que ten na casa e que nos fixo o escultor vigués Sardiña. É moi maniático. É un personaxe divertido de facer”.

Un texto coa premonición da morte?

Blanco tamén se fixa nun detalle que lle encollerá o corazón ás butacas. “Hai unha parte do texto conmovedor, case premonitorio, no que Domingo fala dunha morte antes de tempo, prematura. É como se o presentise. Eu digo literalmente que ‘a vellez está sobrevalorada; quizais sexa mellor morrer antes e non chegar ao deterioro. Nada revaloriza tanto unha obra dun escritor como unha obra antes de tempo”.

O intérprete confesa que cando liu este fragmento nas primeiras ocasións, estando Villar vivo, non lle deu importancia pero “dito agora, escoitado agora, coa música de Pablo Novoa de fondo, ponme a pel de galiña. Imaxino que á metade do teatro tamén lla porá’”.

De volta ao protagonista, Lois Blanco explica que é un escritor famoso que leva tempo sen escribir. Coa súa muller, [unha enfermeira que deixou de traballar debido aos altos ingresos del] está empezando a ter problemas económicos e a filla quere estudar en Oxford cunha científica de prestixio.

O papel da muller interprétao Belén Constenla. A actriz describe que “Laura é unha muller que necesita cartos e cambiar de vida. Precisa relaxarse para aguantar o que se convertiu o seu matrimonio. Leva demasiados anos convivindo cun home a quen amou e admirou pero a quen agora coñece de máis como para agardar algo distinto. Os dous están en crise. Ela quere cartos para a súa realización persoal”.

Para Constenla, que actuara n’ “A praia dos afogados” –onde coincidiu con Carlos Blanco–, “Villar estaba moi emocionado cando liamos o texto. Foron uns días moi especiais de traballo. Despois veu o golpe da súa desaparición. Todo era incertidume co que ía pasar. Cando se puxo todo en marcha de novo foi unha grande alegría. É unha comedia moi tola e divertida con moito humor negro; unha comedia de situación cun toque absurdo. É un reto moi especial e emocionante”.

Carlos Blanco, pola súa parte, engade que non é unha comedia que busca “a gargallada. É unha hora e media divertidísima, de entradas e saídas, con elementos de misterio e de sorpresa. Pódena ver dende os 12 anos en diante. Domingo escribiu unha comedia universal, un clásico”.

Francisco Castro tamén destaca a calidade da peza e aclara que “este é un texto pechado. El envióunolo rematado. Tiñamos que falar cando sería convinte o seu lanzamento. Eu falei uns nove días antes do seu pasamento e dicíame que estaba avanzada a nova aventura de Leo Caldas, que en pouco tempo remataría a novela. Probablemente, a obra de teatro sairía despois porque Caldas era prioritario na súa produción; pero os acontecementos foron como foron. A familia entendeu que a obra de teatro había que publicala”.

“Síbaris” pecha en si mesma outras revelacións como que Domingo Villar tiña previsto actuar. “Un día preguntoume como vía eu que el fixera do personaxe de Marcus. Pedinlle que me deixara pensalo e díxenlle que si pero pouco despois morreu. Foi unha terrible sorpresa. Era novo e non estaba enfermo. Todo quedou no aire”.

Finalmente, Marcus, o representante do escritor, é levado sobre as táboas por Oswaldo Digon mentras que Pablo Novoa –ademais de tocar en directo– dará vida ao espírito dun gato, Capone, ao que o escritor lle tiña moito cariño pero que leva un tempo desaparecido. A escenografía perténcelle a Marta Villar, curmá de Domingo.

“Síbaris“ é todo un reto que a piques estivo de quedar só no papel e no maxín. Unha vez morreu Villar, Carlos Blanco deixou “que pasaran uns meses. Non me parecía chamar a Bea, a súa viúva, ata pasaren uns meses. Domingo quería coproducir a obra comigo, arriscar o diñeiro comigo para poñer en pé a obra”.

A historia detrás dun proxecto que o escritor ía interpretar

“Este –engade– é un proxecto que supón un risco económico para dúas familias (a de Carlos Blanco e Domingo Villar). É un esforzo noso e da viúva del. Bea foi exquisita, todo o pautado con Domingo ela conservouno. Deunos liberdade pero non temos apoio de ningún lado. No patio de butacas no Teatro Afundación tivemos bloqueadas 200 butacas para a primeira función por se o Concello de Vigo mercaba entradas pero esta semana dixéronnos que non. Tampouco nos apoiou Agadic”, lamenta Lois Blanco, director de “Síbaris”.

“Paréceme triste que non haxa diñeiro para comprar entradas para unha obra dun autor que puxo a Vigo no mundo, con novelas traducidas a quince idiomas. É a estrea mundial da única peza do, seguramente, máis grande escritor nacido en Vigo”, engade Carlos Blanco con pesar no seu discurso.