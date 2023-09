O curso Francisco Fernández del Riego na cultura galega do século XX remata aportando novas contribucións sobre a faciana máis íntima do protagonista do Día das Letras Galegas deste ano. Este encontro coorganizado pola Real Academia Galega, a Universidade de Santiago e o Concello de Lourenzá conseguiu achegar ós seus participantes a vida máis persoal do autor. A profesora da USC, Dolores Vilavedra, presentará unha contribución sobre as amizades e as redes colaborativas do galeguismo cultural a través de cartas nas que reflexiona sobre a intimidade emocional que Del Riego e os seus achegados se manifestaban nos anos de resistencia por medio dunha serie de cartas que rachaban co tópico da masculinidade desa época.

No mesmo foro, o académico Ramón Nicolás, fala da novela inédita de Del Riego na que constitúe unha autoficción sobre os primeiros anos coa súa muller, Evelina Hervella, con profundas reflexións non incluídas nos seus libros de memoriais. Segundo este académico: “Sempre nun segundo plano, aquí cobra realce e relevancia como a compañeira que foi”.

No eido da correspondencia, está a relación cun dos seus grandes amigos, Ramón Otero Pedrayo, quen é o eixe da intervención da investigadora Patricia Arias Chachero. Por outra banda, as cartas con Rodrigues Lapa serán o sostén da análise de conexión portuguesa do homenaxeado para a contribución do académico Henrique Monteagudo, director do curso que conta co apoio da Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Ciencia e Innovación.

Na intimidade emocional de Del Riego tamén se detén Vilavedra, quen analizou as cartas que intercambiou despois da guerra coas súas amizades Ricardo Carballo Calero, Álvaro Cunqueiro, Ramón Piñeiro ou Luís Seoane. “A análise destes epistolarios revela algunhas das características singulares das redes colaborativas do galeguismo cultural. E no caso de Del Riego permiten constatar a súa polifacecia pero tamén como se desenvolveu o carácter executivo do proxecto Galaxia”, asegura.