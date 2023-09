No todas las familias tienen los suficientes ahorros como para afrontar una situación de desempleo. Los ingresos se reducen y si no se es capaz de conseguir otro empleo, la situación no es nada deseable. Por suerte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado una ayuda de hasta 1.575 euros si se tienen hijos a cargo en 2023. Lo único que hay que cumplir es una serie de requisitos.