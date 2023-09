El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó ayer no utilizar topiramato durante el embarazo si hay otro tratamiento alternativo, citando aatos recientes que sugieren un posible mayor riesgo de trastornos del neurodesarrollo, incluidos trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Así, en mujeres embarazadas no se debe utilizar topiramato para el tratamiento de la epilepsia a no ser que no exista otra alternativa terapéutica. El topiramato para la profilaxis de la migraña ya está contraindicado durante el embarazo.