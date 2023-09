Ten siempre a Ítaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino

sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.

Este fragmento de un poema de Konstantino Kavafis (“Ítaca”) habla sobre la importancia de enriquecerse de todo lo que nos aporta el camino de la vida. El poema es también, en cierto modo, una metáfora de la experiencia del nadador Eduardo Blasco (San Sebastián, 1994) como voluntario en la misión 105 del Open Arms, donde rescató a 196 personas en aguas internacionales del Mediterráneo, en la “frontera líquida más letal del planeta”, como la denominan en la ONG.

El campeón del mundo de Salvamento y Socorrismo no puede ocultar, sin embargo, su impotencia por el hecho de que el barco esté desde la pasada semana bloqueado por llevar a cabo varios rescates cuando navegaba hacia el puerto asignado, en Carrara. También ha sido multado con 10.000 euros. “Después de haber realizado este mes decenas de asistencias e intervenciones de salvamento a solicitud de los guardacostas italianos, bajo su atenta coordinación, hoy nos aplican el ‘Decreto Meloni’ que limita los rescates a uno y que obstaculiza la protección de las vidas en peligro en el mar”, denunciaba la ONG en sus redes.

Blasco, jurista de formación y campeón del mundo de Salvamento y Socorrismo, siempre ha sido un deportista con una marcada conciencia social. Así lo mostraba en una entrevista concedida a FARO DE VIGO en 2020, cuando preparaba su traslado a Vigo por motivos laborales y donde permaneció durante unos meses. Pero el destino le deparaba nuevos retos, que le llevarían hacia su “viaje a Ítaca particular”: de ganar medallas en la piscina pasó a salvar vidas en el mar.

Después de ganar el campeonato del mundo en Riccione (Italia) siguió formándose en salvamento profesional, “hasta llegar a la disposición de poder participar en una misión de rescate real”. Recibe entonces varias ofertas, tanto de Aita Mari como de Open Arms. “Se empieza a dilatar todo mucho porque han estado prácticamente un año sin salir, por problemas burocráticos, temas políticos en general, los terremotos de Siria y Turquía, la guerra de Ucrania...”, relata.

Finalmente, el 8 de agosto comenzó su misión como voluntario en la misión 105 de Open Arms. La misión empieza en la localidad italiana de Bríndisi. “La primera operación de rescate se realiza sobre una “rover” verde que encontramos al atardecer, prácticamente en las últimas, donde se estaban dando por perdidos a sí mismos”, apunta. En ese operativo salvaron a 26 personas, entre las que se encontraban dos mujeres, un bebé de un año y un niño de cinco, y que procedían de países como Liberia, Gambia, Ginea, Nigeria o Sudán, según los reportes de la ONG.

Después de este operativo, surge “el problema con Italia”. “Nos coordinan para ir al puerto de Carrara, en el norte de Italia, donde se encuentra bloqueado el barco, porque el ‘Decreto de Meloni’ dice que cuando haces un rescate te asignan un puerto al que tienes que ir para evitar que sigas rescatando”, sostiene: “Además, te lo dan muy lejos, a nosotros nos lo dieron a cuatro días de navegación. ¿Qué pasa? Que a esa distancia pueden aparecer más pateras”. Y así fue. “Apareció una patera enorme, de 132 personas. Nos comunicamos con Italia, con Malta... No había nadie disponible y el derecho marítimo internacional te obliga a prestar auxilio. Es la ley del mar”, dice: “Acudimos al rescate y sacamos aquellas 132 almas del agua, procedentes principalmente de Bangladés, aunque había también de otras nacionalidades”. Tras este rescate, se activa otro, tras detectar a unas 40 personas en riesgo –esta vez sirios–, a bordo de una barcaza de madera muy sobrecargada.

Ya con los 196 rescatados a bordo, uno de los integrantes de la segunda embarcación está muy enfermo y debe ser evacuado. “Entramos en el puerto de Lampedusa con no muy buena recepción, esperando mucho tiempo, con pegas absurdas..., cuando ya Roma había aceptado el tránsfer”, expone. A su regreso a Carrara, más trabas: “Nos encontramos con un triaje muy lento tras el que llaman a declarar, entre otros, al capitán del barco. Fueron unas ocho horas de interrogatorio tras el que deciden sancionar al barco porque tras el primer rescate entienden que no vamos directamente a puerto, sino que nos quedamos rescatando, cosa que no es cierta; ahí están las comunicaciones mientras nos dirigíamos a puerto preguntando si había alguien para atender a esa segunda embarcación”, subraya. “Si nos hubiésemos saltado la norma me hubiese parecido bien pagar la multa. Quedarse rescatando es garantizar más supervivientes y el dinero es menos que las vidas, pero es que, siendo objetivo, no fue así. Estábamos volviendo, nos encontramos a una patera y había que rescatarla. Si nos vamos cuatro días al norte y volvemos ya no quedaría nadie”, asegura.

El barco se encuentra ahora bloqueado administrativamente, con el que debe permancer una tripulación mínima. “Los voluntarios que no formamos parte de la organización hemos podido volver a casa”. Aunque él prefería no haberse ido. “Creo que hay que quedarse y afrontar las cosas, aunque sean injustas, pero quizá pueda ayudar más desde casa”, afirma. Además, ya en Fuerteventura, debe iniciar también sus entrenamientos porque “en noviembre tengo el campeonato de España y me tengo que clasificar”. “Sigo siendo nadador profesional, me gano la vida con ello y me va genial, pero sigo implicado con el tema del rescate humanitario y voy a volver. Esto no va a terminar aquí ni mucho menos”, anuncia. “Tengo pensado hacer un gran papel deportivo este año, pero sabiendo que voy a volver. Hay que pelear porque está muriendo gente”. El reto ahora “es volver a preocuparme por cosas que me dan igual hasta volver a irme”. Mientras, su faro serán sus retos deportivos.

Según datos de la ONG, más de 2.000 personas han muerto este año en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas europeas. “No estoy planteando un discurso irreal o idealista, lo que estoy diciendo es que lo que no puede ser es que la solución sea dejarles morir”, dice Blasco.

Tras su primera misión de rescate masivo humanitario, lo más duro ha sido “el regreso a casa”. “Te preparas tanto para ver a gente morir, enferma, con historias muy duras... Y haces un trabajo riguroso para afrontarlo, te preparas tanto física y psicológicamente que, cuando llega el momento, eres un profesional. Es la empatía lo que te lleva ahí, pero en ese momento no hay empatía, hay efectividad. Sin embargo, no hemos hecho ese trabajo para el regreso”. Para el nadador, aunque “ha sido una experiencia muy dura, te enseña cuáles son los problemas de verdad”. “Los míos se han quedado pequeños”, asegura.