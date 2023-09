Hay una cuestión que genera debate entre los neurocientíficos: los niños que no saben hablar, ¿razonan? Se trata de una de las principales incógnitas en el ámbito científico, conocer cuándo comienza la capacidad de pensar y si esta es producto directo o no del lenguaje y la educación. En este escenario, una investigación, liderada por la Universitat Pompeu Fabra, cuyos resultados fueron publicados ayer en la revista “Current Biology”, señala que el pensamiento lógico aparece a edades muy tempranas, al menos desde los 19 meses, y no depende de los conocimientos lingüísticos pero facilita el proceso de aprendizaje.

La investigación indica que la lógica se desarrolla principalmente a través de la estrategia de la exclusión. Es decir, ante una realidad desconocida, los niños pequeños tratarían de analizarla y llegar a alguna conclusión al respecto, a través del descarte de las opciones que, de acuerdo con su nivel de conocimiento, no son posibles.