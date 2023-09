Festival de Poesía do Condado: 35 anos dun referente

Non se pode explicar a historia da lírica contemporánea galega sen o Festival de Poesía do Condado, en Salvaterra do Miño, que xusto hoxe cumpre 35 anos. Marga do Val retorna a el. Será unha das creadoras que recitará.

A autora que se fixo co Espiral Maior no 2000 con “A cidade sen roupa ao sol” onde escribiu “E preguntades/ (sen razón)/ como resiste o transcorrer do día/ a princesa/ como sobrevive á morte/ á poeta” lembra como desde os 18 anos empezou a acudir a el como público.

“Por el pasaron todos os grandes e as grandes poetas de Galicia. Era un festival que era fundamental naquela altura e non se lle dá o recoñecemento que debería ter tido. Hai 35 anos comezou a visibilizar a poesía galega con voz e corpo. Grazas a el (á Sociedade Cultural e Deportiva do Condado, que cumpre 50 anos) a xente que acudía visibilizou as poetas e os poetas”, rememora.

Nos 80 e 90 erixiouse como unha xanela para o público galego que puido oír en directo –moita xente por primeira vez– versos, ademais de en lingua de seu, en portugués, vasco e mesmo catalán.

“Foi pioneiro na lusofonía cunha relación constante con Portugal. Mañá –por hoxe– vai recitar no Festival Viale Moutinho. El é unha figura fundamental”, destaca Do Val.

A poeta engade que Moutinho, membro honorario da Real Academia Galega e Premio Don Dinis das letras lusas pola súa antoloxía poética “Os cimentos da noite”, organizou na sede do colectivo dos xornalistas e escritores portugueses a presentación do Festival de Poesía no Porto, coa participación de Xela Arias. “Foi presentado alí antes que en Madrid e seguramente antes que en Santiago. Decátate diso”, subliña Marga do Val quen resalta que o Festival “recoñeceu o oficio que había detrás da poesía e que, ao igual que se lle pagaban aos grupos de música, había que pagar aos poetas”.

Do Val engade que non recitará versos xa publicados: “Sempre escribo para Salvaterra (será a terceira vez que lea na cita) obra nova”.

Outra poeta que poderemos escoitar será Andreia Costas que declamará versos do seu último libro, “Magnolia punk e outras arritmias” (Medulia Editorial).

No seu caso, será a primeira vez que recite en Salvaterra. “Estou nerviosa; a responsabilidade é enorme”, confesaba onte para describir que ofrecerá unha performance de nove poemas, cun vídeo feito ex profeso –con imaxes de “declaración antifascista” ás que se suman as ilustracións que aparecen no libro– máis música celta composta para a ocasión con arpa celta a cargo de Lorena Reinaldo Lusquiños.

Explica Andreia Costas que “Magnolia punk e outras arritmias” enlaza cunha exposición que viu en Redondela sobre os galegos no campo de exterminio en Mauthausen. “Eu nacín e crieime na Alemaña. Sei que sería das primeiras en ser gaseada. Na exposición, descubrín que tiña un antepasado, Otero Cabaleiro. Misturín estas cousas no vídeo que se verá en Salvaterra. É unha prioridade loitar contra os fascismos. O perigo máis grande contra todas nós é o fascismo”, reflexiona a autora.

Pero ese tema, que protagoniza o arranque do seu último poemario (no que se le “Fomos crianzas/ alimentadas co medo/ de ser/ foráneas. Diferentes./ Sen marca rexistrada,/ número administrativo/ exento de poderes/ A guerra en nós/ está contra nós”) tamén revela versos sobre a violencia contra a muller.

“O poemario –engade– toca diversas inxustizas. Non só a emigración en todo o mundo. Eu nacín nun fogar onde se vivía a violencia machista. Durante moitos anos rexeitei a miña feminidade para moverme na androxinia. Pero dende hai 15 anos son nai e libereime do trauma, inda que sempre persiste. Que fas co trauma? Es unha vítima eterna e constrúes a vida sobre iso ou lle dás a volta?”, plantexa a poeta.

Ademais dela tamén recitarán Nieves Neira, Branca Trigo, Sechu Sende, Tiago Alves, Raquel Castro, Rui Duarte, Ana Fernández, Francisco Duarte, Antón Fortes e Raquel Castro.

No que respecta ao programa musical, actuarán Berto (sesión vermut), SÉS, Fillas de Cassandra, Dakidaría e outras agrupacións pola noite.