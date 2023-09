30 festivales para despedir el verano

El verano de 2023 comienza su ocaso pero la traca de festivales proseguirá a lo largo de este mes de septiembre que acaba de arrancar. Horas atrás se presentaba la nueva edición del Revenidas, que alumbrará desde Vilaxoán sus 20 velas de aniversario para revelar un programa en el que la clave femenina ostentará el báculo. Será uno de los 30 festivales que se nos ofrecen antes de otoño. Aquí, una selección abreviada de la oferta.

Poesía do Condado.

En Salvaterra do Miño, además de los recitales de Viale Moutinho, Andreia Costas, Marga do Val, Tiago Alves, Séchu Sende, Branca Trigo o Nieves Neira, el mítico festival poético –que cumple 35 años– ofrece un programa musical de sobresaliente. Mañana sábado Berto actuará con sesión vermut a las 13.45. Por la tarde, foliada con Os Cuncheiros y directo de Caldo. De noche, Fillas de Cassandra, SÉS, Dakidarría, Banda Xangai y Dj Marqués de Vilapodre.

O Son do Pazo.

Mos vuelve a ser capital de la música tradicional hoy y mañana. Será en el exterior del Pazo de Mos con Xisco Feijóo, Mondra, De Ninghures, O Fiadeiro y Airiños do Castelo, más Brais das Hortas o Tanto nos Ten, entre otros.

Arteficial.

En Ribadavia también hay cita mañana con Malandrómeda, Lar Legido, Amor Líquido, Carabela o Todas las Batallas Perdidas.

Osa do Mar.

Burela (Lugo) acoge hoy y mañana este festival con Xoel López, Ángel Stanich; Bala & Lúa Mosquetera, Batuko Tabanka, Caamaño & Ameixeiras, Carlangas, Fillas de Cassandra, La Paloma o Sexy Zebras, entre otros artistas.

Ameixa Rock.

Junto a la playa, en Carril, Arousa, mañana sábado y domingo, dos jornadas para disfrutar de Furious Monkey House, Recambios Tucho, Kris Dj o The Velvet Crab.

Picnic Sesións.

Nueva entrega del Festival de Saiáns en Vigo. Hoy con ruta cultural por el parque forestal y mañana: Aphonnic, Zalomon Grass, Los Pontiaks, The Mirror, el folk tribal de Zeltia Irevire...

Meninas de Canido.

Además de arte urbano, mercado creativo, talleres y charlas, este festival multidisciplinar ofrece música con De Vacas, Broken Peach, Víctor Coyote, Alféizar, LosAlcántara o Vicky Gastelo, entre otros. Del 1 al 3.

Revenidas.

Con todos los abonos vendidos pero con las entradas por días aún disponibles (corred si no queréis quedaros en la puerta) vuelve uno de los festivalesd que más defiende la música hecha desde Galicia y en gallego sin dejar de lado melodías de otras coordenadas.Desde el jueves día 7 hasta el domingo 10 en Vilaxoán actuarán 34 solistas y bandas como Zoo, Ska-P, Rodrigo Cuevas, Dakidarría, Heredeiros da Crus, Lamatumbá, O Rabelo, Familia Caamagno, Mondra, The Rapants, Xosé Lois Romero e Aliboria, The Skarnivals, Hydn, Desakato, Fillas de Cassandra... Además, habrá conciertos en barco de Tanxugueiras, Sheila Patricia o Antía Ameixeiras entre otras.

Wos.

En Compostela, 28 actuaciones en vivo como la de Alex Aller & Margarida Mariño que presentan “Transmutation” del 14 al 17 de septiembre con la música de corte contemporáneo.

Canteira Fest.

Vilaboa, en la Canteira de Paredes, los días 16 y 17, presta su escenario a Mondra, Fillas de Cassandra, Sés, Meu Rock GZ o Terbutalina.

Underfest.

El legendario “The Modfather”, Paul Weller actúa en Vigo el sábado 16 de septiembre. Ese día y el anterior actuarán gente como Blood Red Shoes, PVA, La Élite y Juno.

Caudal Fest.

También los días 15 y 16 este festival de Lugo acoge a Vetusta Morla, Dani Fernández, Miss Caffeina, La La Love You, Berto, Leiva, Sidonie, Ojete Calor, Natalia Lacunza o Veintiuno.

Revoltallo.

Del 15 al 17, en la Carballeira do Pedregal en Valadares, Vigo, cita con Pauliña, Katulu, Minos, Archivo Adxunto, Suevia o Calle del Ruido, entre otros.

Brétema.

Este ‘elektro-picnic fetival’ nos ofrece el 16 de septiembre en el Mirador da Fontenla en Moaña –con servicio de bus desde Vigo– talleres infantiles de ecopercusión, manualidades, también talleres para adultos y sesión musical. El 23, cita especial en el museo Marco de Vigo.

Terraceo.

El Auditorio Mar de Vigo acoge el 22 a Boyanka Kostova y el 23 a Hard GZ.

Season Fest.

Gondomar acoge finalmente este festival procedente de Baiona. Será del 21 al 24 con Iván Ferreiro, Xoel López, Triángulo de Amor Biazarro, Margarita Quebrada y Habitación Vudú, entre otros.

Freixo Rock.

Los días 22 y 23, cita con el rock con Orri Berdeea, Sustanciados, Oxtiax ke te pariu, Chokis Vuelvis, Storrentos...