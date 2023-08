Los dos nuevos asesinatos machistas elevan a siete los crímenes ocurridos en el mes de agosto y ratifica que este verano es uno de los más negros de la historia, dado que en julio hubo otras ocho víctimas mortales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que el próximo lunes reunirá al comité de crisis que el Ejecutivo ha decidido activar cada mes que se superen los cinco asesinatos, para estudiar caso a caso, ver si ha habido fallos en el sistema de prevención y analizar posibles mejoras en la lucha contra la violencia de género. El comité congrega a los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior, a la fiscalía especializada y a las comunidades.

La ministra manifestó que “cada verano, al igual que sucede en navidades”, cuando se producen periodos vacacionales, “como se aumenta la convivencia, es una época de especial riesgo”, por eso ha insistido en que “todos podemos hacer algo para prevenir y tender la mano a una víctima de la violencia machista”. Montero recordó que al teléfono de ayuda 016 puede llamar cualquier persona, la víctima o su entorno, no deja rastro y proporciona información, ayuda y asistencia jurídica y psicológica a cualquier maltratada aunque esta no quiera presentar una denuncia.

Verano, factor de riesgo

Efectivamente, los expertos consideran que el verano es un “factor de riesgo” porque las parejas en vacaciones pasan más tiempo de convivencia y hay un cambio de hábitos que puede provocar más tensiones. De hecho, julio es el mes con más asesinatos machistas de la serie histórica, con 127 víctimas mortales, seguido de agosto, con 113 y enero, con 110.

“En verano hay un plus de carga emotiva y a veces el agresor siente que pierde la autoridad. En las parejas que no conviven y él está dispuesto a matar, como ella sale más, siente que pierde el control y es un factor que facilita la violencia”, explicaba Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno contra la violencia machista recientemente en “El Periódico”. No obstante, aclaraba el experto, las olas de calor “no son un factor causante”. “Un hombre que duerme mal por el calor no mata sino tiene intención de hacerlo”.