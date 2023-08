Zålomon Grass, rock gestado en pandemia

Mientras la pandemia paralizaba prácticamente el mundo, tres músicos vigueses, Gabriel Mckenzie (guitarra y voz), Mauro Comesaña (batería y voz) y David Rodd (bajo y voz), ponían en marcha un nuevo proyecto musical, Zålomon Grass, un power trío de rock progresivo, blues y psicodelia. El grupo, que el pasado mes de julio compartió cartel con artistas de la talla de Bob Dylan, Jacob Collier, Chris Isaak, Lionel Richie, Norah Jones e Iggy Pop en el prestigioso Montreux Jazz Festival de Ginebra (Suiza), se subirá al escenario del Picnic Sesions de Saiáns el próximo sábado, 2 de septiembre (20.00 horas), para hacer vibrar al público con su estilo “Cosmic Blues”, como ellos mismos lo definen.

En apenas tres años, Zålomon Grass se ha hecho un hueco en el panorama del rock alternativo con su potente directo y temas con toques setenteros en los que exploran los límites. “A la hora de hacer discos, somos un poco especiales, porque para para hacer las cosas como todo el mundo, ya está todo el mundo”, afirma Mauro Comesaña.

La primera idea de crear una banda sobrevoló las mentes de G. Mckenzie y Comesaña después de un concierto con sus otras bandas –Spoonfull y The Soul Jacket, respectivamente– en el Festival Galifornia Beat de A Guarda, en agosto de 2019. “Al acabar, le dije a Mckenzie que teníamos que montar un grupo y tocar juntos”, recuerda el batería. Un año después, ya en pleno COVID, esa idea tomaría forma y, tras unos primeros ensayos, David Rodd, compañero de G. Mckenzie en la banda You Dog!, se uniría para completar la formación.

La química entre los tres músicos fue instantánea y eso es algo que se trasluce en su música. "Puedes intuir cómo puede tocar alguien, qué música le gusta, pero llevarte bien en el plano personal, que haya química es otra cosa. Nosotros hemos tenido suerte. Nos entendimos a la perfección desde el primer momento", comenta el batería.

A finales de 2020, graban un EP con cuatro temas en directo –audio y vídeo– en los Estudios Radar de Vigo, comandados por el productor Pablo Iglesias. Se trata de su carta de presentación ante la imposibilidad de ofrecer un concierto en la sala debido a las restricciones por el COVID-19. “Queríamos que la gente viese de primera mano y sin trucos cómo eran nuestro sonido y nuestra puesta en escena”, afirma G. Mckenzie.

Este primer trabajo, “The Four Track EP at Radar Estudios”, se publica en las principales plataformas de “streaming” en febrero de 2021, con portada y diseño de Mauro Comesaña y la diseñadora gráfica viguesa María Llauger, a partir de una fotografía de la sesión analógica de Antía González. Respaldados por este trabajo y por las críticas recibidas en medios especializados, la banda consigue sus primeras actuaciones.

A finales de 2021, el trío graba su siguiente trabajo, “Three Hundred Years”, una especie de mediometraje de fantasía formado por cuatro temas, compuestos por G. Mckenzie y con arreglos de los tres miembros, y con escenas oníricas inspiradas en el cine de ciencia ficción de serie B de mediados de los setenta, un disco que a su vez rinde tributo a las películas de grupos consagrados como Pink Floyd (“Live At Pompeii”), Led Zeppelin (“The Song Remains the Same”) y los vídeos promocionales previos a la explosión de MTV de bandas como Black Sabbath (“Sabbath Bloody Sabbath”) y Queen (“Bohemian Rhapsody”).

En agosto de 2022, la banda vuelve a meterse en el estudio de grabación, en esta ocasión en el Guitar Town Recording, en Santander, para grabar su primer disco de larga duración, “Space Opera”, que cuenta con Hendrik Röver, líder de Los DelTonos, como ingeniero de sonido y como arreglista del tema “Don’t Let Me Go Down”, al que también aporta la guitarra acústica. Se trata de una obra conceptual compuesta por ocho cortes que hablan de la frustración, el abuso de poder y de la ansiedad que produjo la pandemia y que se extendió casi tan rápidamente como el propio virus. Este disco les abrió las puertas de eventos del calibre del Montreux Jazz Festival, ligado históricamente a formaciones como Deep Purple, Frank Zappa o Rory Gallagher.

Actualmente, se encuentra inmersa en el que será su nuevo disco de larga duración, que prevé comenzar a grabar a principios de 2024 en los estudios de Santander. “Este nuevo trabajo va a a ser una colección de canciones al uso, pero la forma en cómo va a ser escuchado va a tener un pequeño giro. Buscarle las cosquillas a hacer música y jugar con la atención del oyente me parece súper interesante. Mi parte favorita de crear música es cuando estás en el ensayo y la canción está medio formada y dices: ‘ vamos a darle una vuelta y hacerla un poco más nuestra’. Y esto es algo que nos gusta a todos”, comenta el músico vigués.

El nombre de la banda es una deformación gramatical del personaje histórico del Rey Salomón, "figura mítica y recurrente en muchos relatos ocultistas de los escritores ligados al movimiento esotérico de principios del siglo XX", explica Comesaña. El segundo vocablo, “Grass”, es un guiño al término en argot inglés con que se describe la marihuana, "tan importante en el desarrollo de la contracultura de finales de la década de 1960 y la gestación del rock pesado y la psicodelia de esos años, géneros muy influyentes en el sonido de la banda", especifica el músico.