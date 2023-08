El Ministerio de Agricultura ha confirmado la detección de un foco de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en ciervos silvestres del Valle de Ayora. Así lo ha notificado el ministerio tras los análisis realizados en el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete que confirmó otros 14 nuevos focos de esta enfermedad en la última semana en otros puntos de España, una docena en explotaciones de bovino; y el de Ayora y otros dos, en ciervos silvestres según recogía ayer EFEAgro.

La EHE es una enfermedad infecciosa que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, pero no a humanos, de hecho, la enfermedad no es contagiosa ni siquiera entre los animales ya que el virus que la provoca se transmite gracias a la picadura de un tipo concreto de mosquitos, los Culicoides spp. Según Agricultura, la enfermedad afecta "gravemente a los ciervos" y puede afectar también a gamos y corzos. Entre el ganado vacuno puede producir "clínica moderada y autolimitante en un par de semanas" mientras que en el ganado ovino es "susceptible a la infección pero poco a la enfermedad clínica" y el caprino es poco susceptible a la infección. Con todo, "no todos los animales infectados desarrollan la enfermedad y muchos son asintomáticos o presentan signos muy leves". Los cérvidos que manifiestan signos clínicos de la infección pueden presentar fiebre, debilidad, inapetencia y pérdida del instinto de huida. En casos menos agudos puede observarse adelgazamiento.

Se ha extendido en nueve meses

Es la primera vez que se detecta esta infección en territorio valenciano. El virus circulaba de forma histórica por América del Norte, Australia, Asia y África pero en noviembre del año pasado se detectó por primera vez en España. Desde entonces, hace apenas nueve meses se ha extendido por casi todo el territorio nacional, generando pérdidas en las ganaderías (porque aumenta la mortandad de animales) y, especialmente, complicando la exportación de animales vivos.

De hecho, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, ha pedido ante la "creciente" preocupación entre los empresarios que esta enfermedad sea calificada de "saneamiento ganadero" porque "está causando complicaciones y pérdidas económicas", ya que hay casos de mortandad en el vacuno además de una bajada de la producción.

Prohibido mover animales vivos en la UE

De hecho, el que se haya notificado este foco (aunque sea en animales silvestres) supone que las tres provincias de la Comunitat Valenciana entran en el listado de zonas con restricciones para mover ganado bovino, ovino y caprino (vivo y que no vayan al matadero) a otros países de la Unión Europea. Junto a la C. Valenciana, están en este listado, las explotaciones ubicadas en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; y la provincia de Teruel, en Aragón.

Estos animales sí se pueden mover dentro de España aunque, si van a zonas donde todavía no se ha detectado el virus se tienen que llevar en vehículos desinsectados y sin que el ganado bovino tenga signos clínicos de la enfermedad, entre otras restricciones.

La normativa no marca restricciones, sin embargo, a transportar o consumir productos de estos animales (como carne, leche, piel...etc), ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano.

Planes contra mosquitos

Como ya ha sucedido tras detectarse dos casos de Fiebre del Nilo Occidental en caballos, (además del primero en una persona), la Conselleria de Agricultura ha decidido endurecer las medidas preventivas previstas en el Plan Anual Zoosanitario para reducir el riesgo de aparición de nuevos casos y proteger las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana. Así, al igual que se ha hecho para la Fiebre del Nilo Occidental, Agricultura obliga a partir de ahora a todas las explotaciones ganaderas de bovino a tener un plan de desinsectación en sus instalaciones. Así se especifica en la modificación del plan anual que Agricultura publicó el pasado martes.

Según el texto final de la normativa, las granjas de bovino de toda la Comunitat Valenciana van a tener que desinsectar periódicamente durante todo el periodo de actividad de mosquitos, lo que supone más o menos nueve mese desde abril a finales de noviembre. En el caso de las explotaciones de ovino y caprino, también deberán contar con este plan en el caso de haber recibido rumiantes procedentes de zonas restringidas por EHE, si se encuentran en un radio de 150 kilómetros del caso detectado.