Chapuzones con (menos) barreras

Un todoterreno marcha atrás en una rampa de la playa de Portocelo, en Marín, y abría el debate –y cierto grado de estupor– entre los bañistas hace solo una semana. Veían cómo el vehículo se acercaba a la arena... y no entendían tal peligrosa maniobra. A punto estuvo alguno de increpar al conductor. Pero, al abrirse la puerta lateral del coche, se despejaban las dudas. Una mujer con movilidad reducida, visiblemente enferma y con un pañuelo en la cabeza, se aproximaba al mar, lentamente. Con la tez pálida, quizás reflejo de los días bajo la única luz de un neón, pero con una sonrisa. Tardaría casi 5 minutos en conseguirlo, pero lo lograría. Sus largas piernas y la suave tela fina sobre un bañador de otra época, acabaron alcanzando aquel baño de mar, quizás ansiado durante meses. Apreciado con la intensidad de quien vacila si será el último.

Las 113 banderas azules de las playas de Galicia indican que cuentan –también– con requisitos de accesibilidad pero, a veces, la propia orografía del terreno lo impide. “La normativa establece qué condiciones deben cumplir las playas accesibles: entre ellas, rampas de acceso, teóricamente para llegar al nivel del mar, cuestión que en Galicia se complica mucho debido a las mareas”, detalla el técnico de Accesibilidade de Cogami Diego Piñeiro. “Pero también deberían de disponer de duchas accesibles, con un banco para poder hacer la transferencia y que no esté al sol directamente para evitar quemaduras”, añade. En la propia web de la Cogami se incluye la pestaña “Guía de Playas accesibles en Galicia”, que remite a un documento de Turgalicia con una detallada radiografía de los servicios de los arenales de más de 200 metros. Estimar un número se hace imposible. Del mismo modo, desde Aspaym Galicia, realizan desde hace una década un listado de playas gallegas con servicio de sillas anfibias en sus casetas de socorrismo. Entre las provincias de Pontevedra y A Coruña, estas se elevarían al menos a una treintena de arenales, con una mención especial al programa municipal del Concello de Vigo, que permite el baño adaptado en playas como Samil. Otras webs como Somosdisc@ amplían la información disponible hasta elementos como las plazas de aparcamiento especiales y personal de apoyo.

¿Y para los amantes de las piscinas? ¿Cuenta Galicia con suficientes recintos para que las personas usuarias de silla de ruedas –tengan o no problemas permanentes de movilidad– puedan darse un chapuzón? La respuesta es, de nuevo, compleja. “En bastantes ocasiones no se respetan las condiciones exigibles de accesibilidad en los recintos públicos de baño”, abunda Diego Piñeiro. Para comenzar, empezando por los propios edificios. “Las personas con discapacidad siguen encontrando barreras, primero para hacer uso de las instalaciones, ya sean cubiertas o descubiertas; ya que la norma no hace diferencias”, explica. “Cualquier piscina de uso público debería ser accesible”. Y, para que lo sea, debería tener o bien una grúa, elemento que permite realizar la transferencia entre la silla de ruedas, o bien una rampa, que permitiría acceder hasta el interior del vaso con una silla mojable. Así lo asegura el responsable de Cogami. “Desgraciadamente, conozco muy pocas piscinas que cumplan estas dos condiciones; el porcentaje de cumplimiento es bajo... y tampoco se da en centros privados de ocio o en centros sociales”. Las condiciones de accesibilidad para piscinas son las mismas que rigen en los edificios, por lo que el grado de adaptación debería ir completándose a medida que se reforman para cumplir con la normativa de accesibilidad que, también, deben cumplir los baños y vestuarios.

En el lado positivo de la balanza destacan por ejemplo, Monforte de Lemos y, de nuevo, Vigo en cuanto a instalaciones municipales. El experto de Cogami cita la piscina municipal “Máis que agua”, que tiene rampa y, además, dispone de grúa para acceder al vaso grande. En dichas instalaciones viguesas se entrenaba este invierno, como muchos anteriores, el tenaz Sebastián Rodríguez Veloso, más conocido como Chano, que ostenta nada menos que ocho medallas de oro entre los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. En su caso, y debido al estado físico del deportista, la silla se acerca al vaso de la piscina y él mismo realiza la transferencia. La necesidad de elementos de apoyo no es la misma para todas las personas con discapacidad. Lo mismo ocurre con las piscinas privadas de las instalaciones turísticas. Es (aún) rara avis. Tanto así, los hoteles, camping o casas rurales que cuentan con adaptación de algún tipo a personas con movilidad reducida, aparecen destacados en listados propios. “Hay que seguir trabajando por la accesibilidad, que es un reto que no se consigue de un día a otro”, resume Piñeiro.

Gacio: “Serían precisas bandas podotáctiles y menor saturación”

La triatleta paralímpica y médico viguesa Susana Rodríguez Gacio, explica las dificultades de uso de una piscina para una persona con una discapacidad visual muy severa. “El problema principal es que están saturadas. Para una persona que no ve es complicado poder manejarse en una calle con mucha gente, si cada una nada a distinto ritmo”, explica. “Y si lo que haces es deporte de alto nivel, todo se complica aún más. En general no hay mucha comprensión al respecto. En otros lugares a los que he ido, los trabajadores de las piscinas intentan organizarlo de manera que puedas tener una calle durante un rato, pero aquí es complicado”, añade la deportista viguesa. “Podrían mejorarse, por ejemplo poniendo bandas podotáctiles en el suelo para la gente que utiliza bastón de movilidad pueda desplazarse”, propone.