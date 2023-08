“Un hospital no funciona sin todas las personas que trabajamos en él”

La Asociación Galega de Matronas (AGAM) ha hecho público un comunicado en el que demandaban una mayor participación en la toma de decisiones sanitarias, mostrando su preocupación por su “falta de representación y participación” en las reuniones internas que afectan a sus competencias profesionales.

–Han enviado un escrito a las gerencias de las diferentes áreas sanitarias gallegas pidiendo mayor participación en las decisiones sanitarias de sus pacientes. ¿Qué ha motivado esta situación?

–Cuando la plataforma Loita solicitó una reunión con la gerencia de Vigo para reclamar que en las cesáreas pudiera estar presente un acompañante, en ese encuentro no hubo matronas, no las tuvieron en cuenta. Las personas que asistimos a las mujeres durante todo el proceso somos nosotras, por lo que nos parece incongruente que en esas reuniones no tuviéramos representación.

–Es un comunicado reivindicativo con su labor.

–Muchas veces se olvidan de que nosotras somos las expertas en el cuidado de las mujeres y sus familias en el proceso del nacimiento y hay veces en las que están tomando decisiones en las que no se nos tiene en cuenta. Nos engloban mucho en la enfermería en general, pero nosotras tenemos una especialidad muy concreta y, en ocasiones, las necesidades o la gestión de los servicios donde hay matronas tienen unos criterios un poco diferentes a lo que es una planta normal.

–¿Han vivido más situaciones que las han llevado a dar este paso?

–Hace algo más de un año, por ejemplo, en A Coruña, todas las plazas en obstetricia iban a ser de matronas pero al final la gerencia se echó atrás y no dieron explicaciones. En ese tipo de situaciones nos parece injusto que no hablen con nosotras. Siempre se habla de escasez de matronas, pero o empiezan a hacer contratos más decentes, como están haciendo en otras comunidades como Canarias, para que la gente se quede aquí; o intentar dar una continuidad.

–Explíquese.

–No es normal que en una planta de obstetricia no haya ninguna matrona, algo que pasa en muchas plantas de obstetricia de Galicia, y que las mujeres no tengan continuidad en los cuidados. No hablo de que echen a las enfermeras que ya están allí trabajando, pero a medida que haya jubilaciones, que se vayan sustituyendo por matronas, que se haga paulatinamente como se ha hecho en otras especialidades de enfermería.

–¿Cómo influye esto en la atención a las pacientes?

–Muchas de nuestras matronas, por ejemplo, son asesoras de lactancia, incluso con certificado IBCLC, y estamos viendo que las mujeres reclaman en la planta que haya asesoras de lactancia cuando ni siquiera hay matronas. Nosotras nos formamos constantemente en lactancia, en puerperio..., y no se nos está teniendo en cuenta. En el caso de las cesáreas, cuando hay muchos partos, hacer la REA en la zona de obstetricia va a requerir que haya una matrona que esté con esa mujer, habrá que hacer un acompañamiento one to one (uno a uno), como dicen los ingleses. Si no están teniendo en cuenta esos factores, nos están dejando de lado en la toma de decisiones sobre algo que va a ser trabajo nuestro. El anestesista, el pediatra y los ginecólogos tienen sus protocolos, pero quien se encarga de que se realice el piel con piel durante la cesárea, la persona que recoge al bebé y la que luego va a cuidar de esa mujer si se hace la reanimación en el paritorio vamos a ser nosotras.

–¿Es diferente la situación en cada hospital?

–La verdad es que no vemos que se esté solventando el problema del acompañamiento en las cesáreas. En Pontevedra, por ejemplo, en las cesáreas programadas sí que se está haciendo de diferente manera y se está empezando a actuar con el protocolo nuevo, pero haría falta que en las cesáreas urgentes también se pudiera seguir el mismo protocolo. Me consta que en Pontevedra hay buena intención de que se lleve a cabo, pero eso va a requerir que haya personal suficiente.

–¿Y en los demás?

–Es una medida que se va a ir teniendo que tomar en todas las gerencias. Hemos lanzado también el comunicado para que, cuando haya esas reuniones en todos los hospitales, se acuerden de que nosotras tenemos que estar presentes.

–¿Alguna reacción al comunicado que han hecho público?

–Tengo la esperanza de que, como es un mes complicado y en algunas de las gerencias están de vacaciones, en algún momento nos dirán algo. Además, en Galicia hay diferentes EOXI –Estructura Organizativa de Gestión Integrada– y tiene que haber reuniones en todas ellas porque se van a llevar a cabo los protocolos en base al hospital en el que estén.

–¿Qué dictan esos protocolos que está previsto implantar?

–El problema en muchos hospitales está en el posparto cuando hablamos de una cesárea. En algunos hospitales la mamá va a la REA –unidad de reanimación– y entonces el bebé se quedaría con el padre, el acompañante o la otra madre haciendo piel con piel. Pero esa mujer que acaba de tener un bebé estaría sola durante unas horas. La idea es que eso no suceda así y que, más o menos, se haga como en el Hospital do Salnés, que es pionero en este acompañamiento después de la cesárea. La idea sería que este protocolo se aprobara en todos los hospitales, pero tiene que ser aprobado en cada EOXI. Hay sitios donde ya se están iniciando y en los demás, por lo menos que antes de que se inicie el protocolo ya nos tengan en cuenta para formar parte de eso.

–¿Confía en que las diferentes áreas sanitarias serán sensibles a su reivindicación?

–Espero que sí. Por lo menos que en las reuniones haya una matrona en representación del servicio. Yo también creo que deberían estar presentes las TCAES –Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería–, que forman parte del servicio y a las que tampoco han tenido en cuenta. Los equipos deben ser multidisciplinares, cada uno tenemos nuestras funciones, pero todos nos ayudamos a todos.

–El mayor beneficio es para las pacientes.

–Son las mujeres las que más han luchado para reclamar que sus partos sean atendidos con protocolos más adecuados a un parto normal, con una asistencia adecuada, pero para eso no puede haber una matrona que esté atendiendo tres partos a la vez. A veces es difícil entender un servicio como partos, que es como el de urgencias, donde hoy puede haber una persona en todo el día y que al siguiente haya diez casos. Es muy difícil gestionar eso.

–¿Cuál sería su propuesta?

–Podría haber matronas que estuvieran localizables, o que haya una más por turno para encargarse de las cesáreas que puedan surgir, por ejemplo. Quiero pensar que en un futuro se va a ir cambiando la manera de enfocar el servicio y que, poco a poco, se irán tomando medidas para ello. El Sergas nos tiene en cuenta para muchas cosas, pero para decisiones sobro protocolos de un hospital en concreto que no haya una matrona nos parece un poco incongruente, porque es un trabajo que vamos a desarrollar nosotras. No somos médicos, pero el hospital no funciona sin el resto de personas que trabajamos en él. Es fundamental todo el mundo.