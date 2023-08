Inasumible, ¡se acabó!

En Sídney la selección femenina de fútbol hizo historia. Convirtieron a España en campeona mundial, y lo que es más, se convirtieron en referentes para miles y miles de niñas. Nos emocionaron y nos inspiraron para luchar y derribar obstáculos. Nos dieron motivos para festejar.

Pero la historia también tiene capítulos oscuros y avergonzantes. Ayer, en la Asamblea de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, y quienes le aplaudieron, demostraron que se puede vivir anclado en la ignorancia, en el machismo más recalcitrante, en el sexismo más negacionista, aunque los avances sean ya imparables.

No están solos en ese discurso victimista que quiere exculpar agresores poniendo el foco en las agredidas. Les acompaña la prensa deportiva que habla de Jennifer Hermoso como la persona que “dejó caer” a Luis Rubiales. Comparten trinchera con otros hombres, seguramente más anónimos, acostumbrados a tener gestos parecidos en las cenas de empresa, en los despachos de las universidades, en las fábricas o sus propias casas. Y seguramente tendrán también algunas mujeres de su lado, acostumbradas a normalizar esos comportamientos y a disculparlos.

La buena noticia es que del otro lado tampoco estamos solas. Plantando cara a Luis Rubiales hay una voz colectiva que no va a callar más, bajo ningún concepto. Está Jennifer Hermoso, obligada injustamente a tener que ponerle el cuerpo al machismo más repugnante. Pero también están sus compañeras de equipo, dejando bien claro que se acabó. Y hay una sociedad democrática que ya no se deja engañar por absurdos cuentos de malas y buenas feministas.

Esta agresión no empieza nada, porque hace tiempo que hemos empezado a señalar violencias silenciadas. Pero nuestra respuesta sí es la continuación de un camino que tarde o temprano recorreremos todas las mujeres. Nosotras también tenemos a nuestro lado a algunos hombres que no serán jamás cómplices de vuestro patriarcado. Ya os gustaría que esto fuera una guerra de sexos. Mucho me temo que este partido es de los indignos contra quienes sabemos que en una sociedad democrática la desigualdad y la violencia contra las mujeres es inasumible. Nosotras somos campeonas, vosotros, además de perdedores, estáis condenados a ser un pasado vergonzoso. ¡Se acabó!