Durante los últimos días y semanas, numerosas informaciones han sido publicadas para hablar de un eclipse solar que tendrá lugar el 21 de agosto. El fenómeno no ha sido confirmado oficialmente, por lo que aún hoy muchos se preguntan si ocurrirá realmente.

El supuesto eclipse solar ha llegado a tal punto que se ha hecho viral e incluso infinidad de medios se han hecho eco del evento. Cabe recordar, que un eclipse solar es un suceso que ocurre cuando la luna se pone entre la tierra y el sol, tapando la luz que recibe el planeta, y que ocurren con muy poca frecuencia, por lo que generan gran expectación.

No es la primera vez que un rumor sobre un eclipse solar alcanza gran difusión sin ser cierto, y es que es algo que ya ha ocurrido, precisamente en estas fechas, todos los años desde 2018.

Habrá eclipse solar

Sin embargo, todos esos vídeos e imágenes que están circulando se deben al eclipse ocurrido en 2017 sobre todo en los Estados Unidos, el cual tuvo lugar precisamente el 21 de agosto.

Gracias a la tecnología, actualmente podemos predecir los eclipses solares con 100 años de antelación con un margen de error de 1 minuto, por lo que, concluiréis, no debería haber dudas de si habrá o no un eclipse solar este 21 de agosto. Y, según el calendario de la NASA, no hay ningún eclipse solar programado para hoy.

El último eclipse solar se dio el 20 de abril de este año y solo se pudo ver en partes de Oceanía y del sudeste asiático. El siguiente tendrá lugar el 14 de octubre y solo se podrá ver en parte de América.

El próximo eclipse solar total que podremos ver en España ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y durará 2 minutos y 38 segundos.