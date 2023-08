Góspel con alma atlántica

El góspel en Vigo tiene alma de navegante. Vigo Gospel Choir, el proyecto de Rebeca Rods en Galicia, nació a partir de un proyecto piloto que la incombustible cantante, compositora y productora viguesa puso en marcha el verano pasado en la ría de Vigo y que aunaba dos de sus grandes pasiones: la música y la navegación. A sus participantes, esta experiencia les supo a poco y lo que iba a ser un taller de góspel a vela en la ría de Vigo dio lugar a uno de los coros de Rebeca Rods Escuela Coral, el centro de canto coral que la artista dirige en Madrid.

Con apenas un año, el coro puede decir que ha llevado el góspel hasta el corazón de la mismísima concatedral de Vigo, donde tuvo lugar su presentación oficial el pasado mes de junio, y que sabe qué es cantar en un estudio profesional, ya que ha participado en la grabación de “Gospel Symphony Vol.II”, el que será el quinto disco de Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir, uno de los referentes del góspel en España. Además, ha actuado como embajador de la ciudad olívica en que el programa que “Cuatro viajeros” dedicó a la Ría de Vigo.

Rods vive prácticamente con la maleta preparada. Todos los lunes, aterriza en Peinador para ensayar con este coro y en verano también, para impartir los talleres de “Góspel a vela”, que continúan surcando las aguas del Atlántico. “Me paso casi más tiempo en el aeropuerto que en mi casa”, bromea.

Trabajar con coros en Madrid y en Vigo exige un esfuerzo que, sin embargo, ve recompensado. “Yo también aprendo de mis alumnos y me aportan muchísimo –comenta–. Aprendo sobre ellos, sobre la materia que imparto y sobre mí misma. Creo que a veces aprendemos más los docentes que los alumnos”.

Aunque dirige coros de otros géneros, para la artista viguesa, el góspel es algo más que un estilo musical. “Es un veneno. Si lo pruebas ya no lo puedes dejar”, asegura.

Su función como directora es, explica, conseguir que todas las energías confluyan en la misma dirección y que las voces trabajen rindiendo pleitesía a la música y, en el caso concreto del góspel, a Dios. Sin embargo, matiza que ser creyente no es una condición obligatoria para disfrutar de la magia del góspel.

Elena de Frutos, dentista y estomatóloga de 61 años, es un ejemplo. Agnóstica, entró en el coro en enero, aunque ya había asistido a alguna de las clases magistrales de Rebeca Rods. “Me enamoré del góspel a través de ella. Por eso, cuando decidió hacer un grupo estable aquí me apunté. Es una persona que sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo”, afirma.

A esta soprano le atrajo, sobre todo, la fuerza del góspel para transmitir emociones. “Me gusta el efecto tan efectivo que tiene con medios sencillos”, comenta.

Según De Frutos, que ya ha estado en otras formaciones corales, el coro es una experiencia única. “Los lunes son especiales para mí. Yo salgo de clase más contenta, con más entusiasmo y con más energía”, explica.

Alberto Páramo, de 51 años, es uno de los dos hombres de Vigo Gospel Choir. A la formación coral aporta su experiencia en bandas de rock. “El góspel es energía pura y ensayar con el coro es como si quedaras con una banda de amigos que va creciendo. Somos muy distintos, pero muy afines”, sostiene este profesor de idiomas, que se confiesa un melómano.

Aunque ya conocía el trabajo de Rods, Páramo es uno de los componentes del coro vigués “pescado a vela”.

Una de sus experiencias más gratificantes fue la actuación en la concatedral. “Fue impresionante porque estás en un templo, que es un sitio para conectar con la gente, con algo que es un idioma universal, la música, y el sentimiento que te provoca, independientemente del credo de cada uno”, asegura.

Una de las incorporaciones más recientes es Emilia García, Milu, que llegó al coro vigués por obra y gracia de las “cookies”. “Estaba ‘fuchicando’ en internet y me saltó un anuncio sobre una sesión en Mundo Sonoro y me apunté. El góspel es espiritualidad. Te acerca a un mundo que tienes un poco apartado por el trabajo, por las amistades... y te ayuda a relajarte”, comenta García, que es una de las voces tenores del coro.

Para esta cocinera retirada, nacida en el Casco Vello hace 64 años, cantar en la concatedral fue emocionante. “Ahí me bauticé e hice la primera comunión. Cantar ahí, delante de un montón de gente, fue un chute de energía enorme”, afirma esta viguesa, que forma parte también de la Polifónica de Arbo.

Una de las veteranas del coro es Rosa Negreira, diseñadora gráfica de 51 años, para quien el góspel no es comparable con ningún otro estilo musical. “He estado en otros coros y no tiene nada que ver cantar cualquier otro tipo de música. En los mensajes del góspel hay siempre algo esperanzador y que de alguna forma puedes aplicar a tu vida, y las armonías que se generan me provocan unos sentimientos que no tengo con otro tipo de música”, dice.

Para ella, formar parte de una formación coral, además, tiene un plus añadido. “Llegas a un coro donde no conoces a nadie y cuando empiezas a cantar se crea una comunicación no verbal que fluye y que hace que te sientas mucho más cerca de esas personas que de otras que conoces desde hace mucho más tiempo”, afirma.

Vigo Gospel Choir es, ante todo, una gran familia, según sus miembros, que esperan ver crecer el próximo curso. Ellos, al menos, están deseando retomar las clases para seguir rindiendo pleitesía a la música y continuar estrechando lazos al ritmo del góspel.